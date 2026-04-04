Pelatih BVB Niko Kovac menanggapi kritik yang dilontarkan oleh pelatih tim nasional Austria, Ralf Rangnick, terkait kemampuan bahasa Jerman Carney Chukwuemeka.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan Dortmund melawan VfB Stuttgart pada Sabtu malam (pukul 18.30), Kovac menjelaskan: "Kami adalah klub internasional, kami berada di dunia global. Di sini, sebagai pelatih, penting untuk bisa berbicara dalam berbagai bahasa, dan kami memang sangat sering menggunakan bahasa Inggris di sini."

Hal ini juga tercermin dalam performa tim saat ini. "Jika kami tidak saling memahami, kami tidak akan berada di posisi kami saat ini," jelas pelatih tim Schwarzgelben, yang tidak melihat masalah sama sekali dalam berkomunikasi hanya dalam bahasa Inggris dengan gelandang tersebut: "Hal ini sangat normal dalam basket. Dalam bola tangan pun hal ini semakin umum. Jadi, dalam sepak bola pun semakin internasional. Jadi, dari segi itu, ini sama sekali bukan masalah bagi kami."

Rangnick sebelumnya mengkritik bahwa Chukwuemeka, yang baru-baru ini pindah dari asosiasi Inggris ke asosiasi Austria dan kini berhak bermain untuk Republik Alpen, tidak memiliki pengetahuan bahasa Jerman sama sekali, meskipun ia sudah lama menjadi pemain Borussia Dortmund.

"Hal ini harus menjadi kepentingan klub. Mereka harus memastikan bahwa pelajaran bahasa Jerman berlangsung secara teratur. Saya tidak ingin ini dipahami sebagai kritik, tapi saya memang terkejut. Di Leipzig atau Hoffenheim, itu wajib – pelajaran bahasa Jerman tiga kali seminggu. Siapa pun yang absen akan diperlakukan seolah-olah ia melewatkan latihan. Namun, tentu saja setiap klub memiliki cara penanganan yang berbeda. Bagi anak-anak seperti itu, hal ini tidak mudah. Bahasa Inggris bisa digunakan di mana saja, bahkan di tim kami pun ia bisa menggunakannya dengan baik," kata Rangnick.

Chukwuemeka, yang tumbuh besar di Inggris, pernah bermain di berbagai level tim nasional junior Inggris, namun tidak pernah tampil untuk tim senior Three Lions, sehingga pindah klub menjadi mungkin. Sejak Agustus, ia menjadi pemain tetap di BVB.