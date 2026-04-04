BVB, Berita dan Rumor - "Kalau begitu, kami tidak akan berada di posisi sekarang": Niko Kovac membalas kritik dari Ralf Rangnick

Niko Kovac menanggapi kritik Ralf Rangnick terkait kendala bahasa yang dihadapi Carney Chukwuemeka. Berita dan rumor seputar Borussia Dortmund.

Berita dan artikel lainnya tentang BVB:

  • BVB menghadapi dilema besar: Schlotterbeck dilaporkan telah menerima tawaran transfer konkret
  • "Segera habis": Mantan bintang BVB mengejutkan dengan pengakuan soal uang
  • Mantan pelatih Bundesliga ingin membawa Brandt ke Turki
    Pelatih BVB Niko Kovac menanggapi kritik yang dilontarkan oleh pelatih tim nasional Austria, Ralf Rangnick, terkait kemampuan bahasa Jerman Carney Chukwuemeka.

    Dalam konferensi pers menjelang pertandingan Dortmund melawan VfB Stuttgart pada Sabtu malam (pukul 18.30), Kovac menjelaskan: "Kami adalah klub internasional, kami berada di dunia global. Di sini, sebagai pelatih, penting untuk bisa berbicara dalam berbagai bahasa, dan kami memang sangat sering menggunakan bahasa Inggris di sini."

    Hal ini juga tercermin dalam performa tim saat ini. "Jika kami tidak saling memahami, kami tidak akan berada di posisi kami saat ini," jelas pelatih tim Schwarzgelben, yang tidak melihat masalah sama sekali dalam berkomunikasi hanya dalam bahasa Inggris dengan gelandang tersebut: "Hal ini sangat normal dalam basket. Dalam bola tangan pun hal ini semakin umum. Jadi, dalam sepak bola pun semakin internasional. Jadi, dari segi itu, ini sama sekali bukan masalah bagi kami."

    Rangnick sebelumnya mengkritik bahwa Chukwuemeka, yang baru-baru ini pindah dari asosiasi Inggris ke asosiasi Austria dan kini berhak bermain untuk Republik Alpen, tidak memiliki pengetahuan bahasa Jerman sama sekali, meskipun ia sudah lama menjadi pemain Borussia Dortmund.

    "Hal ini harus menjadi kepentingan klub. Mereka harus memastikan bahwa pelajaran bahasa Jerman berlangsung secara teratur. Saya tidak ingin ini dipahami sebagai kritik, tapi saya memang terkejut. Di Leipzig atau Hoffenheim, itu wajib – pelajaran bahasa Jerman tiga kali seminggu. Siapa pun yang absen akan diperlakukan seolah-olah ia melewatkan latihan. Namun, tentu saja setiap klub memiliki cara penanganan yang berbeda. Bagi anak-anak seperti itu, hal ini tidak mudah. Bahasa Inggris bisa digunakan di mana saja, bahkan di tim kami pun ia bisa menggunakannya dengan baik," kata Rangnick.

    Chukwuemeka, yang tumbuh besar di Inggris, pernah bermain di berbagai level tim nasional junior Inggris, namun tidak pernah tampil untuk tim senior Three Lions, sehingga pindah klub menjadi mungkin. Sejak Agustus, ia menjadi pemain tetap di BVB.

    • Iklan
    BVB, Berita: Schlotterbeck Bertemu dengan Para Penggemar Dortmund

    Sebelum berangkat ke Stuttgart untuk pertandingan tandang melawan VfB, bek tengah BVB Nico Schlotterbeck menyapa para penggemar yang menunggu di bandara.

    Pertemuan tersebut berlangsung sangat lancar dan harmonis; pemain berusia 26 tahun itu dengan sabar membagikan tanda tangan kepada sekitar 50 penggemar yang menunggu.

    Schlotterbeck baru-baru ini menimbulkan kehebohan dengan pernyataannya setelah kemenangan 2-1 tim nasional Jerman atas Ghana. Di sana, ia dengan tegas membantah laporan mengenai kesepakatan dalam negosiasi kontrak dengan BVB, sehingga memicu spekulasi baru.

    Negosiasi antara pihak pemain dan klub telah berlangsung selama berminggu-minggu. Saat ini, bek tengah tersebut bahkan dikabarkan telah menerima tawaran konkret dari sebuah klub papan atas yang namanya tidak disebutkan.

    Di saat yang sama, Schlotterbeck tampaknya berusaha untuk memperbaiki ketentuan yang sebenarnya sudah disepakati dengan mantan direktur olahraga Sebastian Kehl demi keuntungannya sendiri. Dengan demikian, bek tengah tersebut ingin menegosiasikan ulang gaji dan terutama klausul pelepasan.

  • BVB - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    4 April, pukul 18.30

    VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)

    11 April, pukul 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 April, pukul 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

