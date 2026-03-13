BVB, Berita dan Rumor: Felix Nmecha Segera Menjadi Pemain dengan Gaji Tertinggi Berkat Niklas Süle?

Dengan perpanjangan kontraknya hingga 2030, Felix Nmecha kini menjadi pemain dengan gaji tertinggi di BVB, bersanding dengan Niklas Süle. Menurut laporan media yang konsisten, gelandang tengah ini kini mendapatkan gaji sebesar sepuluh juta euro per tahun, namun angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat.

Seperti yang dilaporkan Sky, gaji pemain berusia 25 tahun itu akan naik lagi dengan jumlah yang lumayan besar di musim panas. Soalnya, dia bakal mengambil alih sebagian gaji Niklas Süle, yang menurut laporan yang sama, nggak bakal dapat kontrak baru di Dortmund dan bakal meninggalkan klub tanpa biaya transfer setelah musim ini berakhir.

Namun, hal sebaliknya baru-baru ini dilaporkan oleh pakar transfer Gianluca Di Marzio: "Tidak ada kabar terbaru tentang Süle, dan saya bahkan yakin bahwa ia masih bisa memperpanjang kontraknya dengan Borussia Dortmund. BVB telah mencoba memperpanjang kontraknya dan akan terus melakukannya. Mereka benar-benar ingin ia tetap tinggal," katanya kepada wettfreunde.net.

Menurut Sky, Süle saat ini menerima gaji rekor sebesar 12 hingga 14 juta euro per tahun. Jumlah yang kemudian akan diterima Nmecha. Nico Schlotterbeck juga akan naik ke level tersebut jika kontraknya diperpanjang.

Karena minat terhadap Nmecha sangat besar, terutama di Liga Premier, dan antara lain Manchester United, Chelsea, Tottenham, dan Manchester City telah menyatakan minatnya, BVB harus menjamin klausul pelepasan kepada pemain tersebut.

Menurut Bild, klausul tersebut akan mencapai 80 juta euro pada tahun 2027, dan setahun kemudian, ia akan dapat dibeli dengan harga yang sedikit lebih murah, yaitu 70 juta euro. Jika klub yang memiliki keuangan kuat menggunakan klausul ini, Nmecha dapat meninggalkan BVB dalam waktu dekat meskipun kontraknya telah diperpanjang. Setidaknya, Borussia akan mendapatkan kompensasi yang sangat besar.