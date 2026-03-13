BVB, Berita dan Rumor: Felix Nmecha Segera Menjadi Pemain dengan Gaji Tertinggi Berkat Niklas Süle?

Berita dan rumor terbaru tentang BVB:
Dengan perpanjangan kontraknya hingga 2030, Felix Nmecha kini menjadi pemain dengan gaji tertinggi di BVB, bersanding dengan Niklas Süle. Menurut laporan media yang konsisten, gelandang tengah ini kini mendapatkan gaji sebesar sepuluh juta euro per tahun, namun angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat.
Seperti yang dilaporkan Sky, gaji pemain berusia 25 tahun itu akan naik lagi dengan jumlah yang lumayan besar di musim panas. Soalnya, dia bakal mengambil alih sebagian gaji Niklas Süle, yang menurut laporan yang sama, nggak bakal dapat kontrak baru di Dortmund dan bakal meninggalkan klub tanpa biaya transfer setelah musim ini berakhir.
Namun, hal sebaliknya baru-baru ini dilaporkan oleh pakar transfer Gianluca Di Marzio: "Tidak ada kabar terbaru tentang Süle, dan saya bahkan yakin bahwa ia masih bisa memperpanjang kontraknya dengan Borussia Dortmund. BVB telah mencoba memperpanjang kontraknya dan akan terus melakukannya. Mereka benar-benar ingin ia tetap tinggal," katanya kepada wettfreunde.net.
Menurut Sky, Süle saat ini menerima gaji rekor sebesar 12 hingga 14 juta euro per tahun. Jumlah yang kemudian akan diterima Nmecha. Nico Schlotterbeck juga akan naik ke level tersebut jika kontraknya diperpanjang.
Karena minat terhadap Nmecha sangat besar, terutama di Liga Premier, dan antara lain Manchester United, Chelsea, Tottenham, dan Manchester City telah menyatakan minatnya, BVB harus menjamin klausul pelepasan kepada pemain tersebut.
Menurut Bild, klausul tersebut akan mencapai 80 juta euro pada tahun 2027, dan setahun kemudian, ia akan dapat dibeli dengan harga yang sedikit lebih murah, yaitu 70 juta euro. Jika klub yang memiliki keuangan kuat menggunakan klausul ini, Nmecha dapat meninggalkan BVB dalam waktu dekat meskipun kontraknya telah diperpanjang. Setidaknya, Borussia akan mendapatkan kompensasi yang sangat besar.
BVB akan tampil dalam pertandingan kandang pada 21 Maret melawan HSV dengan jersey khusus yang didedikasikan untuk peringatan 100 tahun stadion legendaris Rote Erde.
Stadion yang terletak di bawah bayang-bayang Westfalenstadion ini adalah rumah bagi para pemain profesional BVB antara tahun 1936 dan 1974, dan antara lain menjadi tempat pertandingan legendaris abad ini melawan Benfica Lisbon pada Desember 1963. Saat itu, Schwarzgelben mengalahkan juara Piala Eropa dengan skor 5-0. Saat ini, tim U23 dan tim wanita Dortmund bermain di stadion ini.
"Seragam ini mengangkat elemen desain utama stadion yang masih dipertahankan hingga saat ini dan membentuk suasana khusus tempat bersejarah ini," demikian tertulis di situs web klub Dortmund: "Pola di bagian depan terinspirasi oleh kedua gerbang masuk stadion, terutama gerbang Marathon yang mencolok. Lengan, kerah, dan flok mengacu pada lintasan lari khas yang mengelilingi lapangan rumput dan telah menjadi bagian dari kegiatan olahraga selama beberapa dekade. Warna dan tampilan logo BVB terinspirasi oleh batu pasir dinding yang mengelilingi stadion sejak dibuka pada tahun 1926. Di bagian belakang leher jersey terdapat tulisan '100 Jahre Stadion Rote Erde'."
|Tanggal
|Pertandingan
|14 Maret, pukul 15.30
|BVB - FC Augsburg (Bundesliga)
|21 Maret, pukul 18.30
|BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
|4 April, pukul 18.30
|VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
|11 April, pukul 15.30
|BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".