BVB, Berita dan Rumor: Borussia Dortmund Terancam Mengalami Mimpi Buruk Ganda Terkait Serhou Guirassy

Serhou Guirassy dapat meninggalkan Borussia Dortmund pada musim panas mendatang meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028 — dan tampaknya dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Bahwa pemain asal Guinea ini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya telah dilaporkan beberapa kali. Terkait hal ini, sejumlah klub papan atas, termasuk raksasa seperti Real Madrid atau Liverpool, dilaporkan memiliki kesempatan untuk merekrut Guirassy jika tertarik tanpa negosiasi yang rumit atau veto dari BVB. Namun, menurut laporan surat kabar Bild, klausul tersebut dapat diaktifkan pada musim panas mendatang hanya dengan 35 juta euro, bukan 45 hingga 50 juta euro seperti yang beredar sebelumnya.

Jadi, jika Guirassy memutuskan untuk pindah ke salah satu klub papan atas yang dimaksud, BVB memang tidak akan mengalami kerugian finansial (Guirassy didatangkan dari Stuttgart seharga 18 juta euro), namun tetap akan mengalami kerugian finansial, karena mereka harus menjual penyerang andalan tersebut di bawah nilai pasar.

Selain itu, pemain berusia 30 tahun ini masih mengambil waktu untuk memutuskan masa depannya. Ia baru akan mengambil keputusan setelah musim berakhir. Dan di sini BVB kembali menghadapi masalah, karena kemungkinan besar kasus Guirassy akan menjadi masalah yang menggantung hingga musim panas. Pasalnya, menurut Bild, klausul tersebut baru akan berlaku pada akhir musim panas - lebih tepatnya mulai Juli.

Belakangan ini, Guirassy terus dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi, untuk menandatangani kontrak besar terakhir di sana dan hampir menggandakan gaji tahunannya saat ini di BVB. Selain itu, AC Milan dilaporkan juga telah menunjukkan minat. Namun, klausul pelepasan tersebut tidak berlaku bagi kedua pihak yang tertarik tersebut.

Guirassy juga merupakan pencetak gol terbanyak Dortmund di musim ini. Dalam 39 pertandingan resmi, ia telah mencetak 18 gol dan enam assist. Pada musim debutnya di BVB, ia mencetak 34 gol dan menyumbang sembilan assist dalam 45 pertandingan resmi.