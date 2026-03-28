BVB, Berita dan Rumor: Borussia Dortmund Terancam Mengalami Mimpi Buruk Ganda Terkait Serhou Guirassy

Berita dan artikel lainnya tentang BVB:
Serhou Guirassy dapat meninggalkan Borussia Dortmund pada musim panas mendatang meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028 — dan tampaknya dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada yang diperkirakan sebelumnya.
Bahwa pemain asal Guinea ini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya telah dilaporkan beberapa kali. Terkait hal ini, sejumlah klub papan atas, termasuk raksasa seperti Real Madrid atau Liverpool, dilaporkan memiliki kesempatan untuk merekrut Guirassy jika tertarik tanpa negosiasi yang rumit atau veto dari BVB. Namun, menurut laporan surat kabar Bild, klausul tersebut dapat diaktifkan pada musim panas mendatang hanya dengan 35 juta euro, bukan 45 hingga 50 juta euro seperti yang beredar sebelumnya.
Jadi, jika Guirassy memutuskan untuk pindah ke salah satu klub papan atas yang dimaksud, BVB memang tidak akan mengalami kerugian finansial (Guirassy didatangkan dari Stuttgart seharga 18 juta euro), namun tetap akan mengalami kerugian finansial, karena mereka harus menjual penyerang andalan tersebut di bawah nilai pasar.
Selain itu, pemain berusia 30 tahun ini masih mengambil waktu untuk memutuskan masa depannya. Ia baru akan mengambil keputusan setelah musim berakhir. Dan di sini BVB kembali menghadapi masalah, karena kemungkinan besar kasus Guirassy akan menjadi masalah yang menggantung hingga musim panas. Pasalnya, menurut Bild, klausul tersebut baru akan berlaku pada akhir musim panas - lebih tepatnya mulai Juli.
Belakangan ini, Guirassy terus dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi, untuk menandatangani kontrak besar terakhir di sana dan hampir menggandakan gaji tahunannya saat ini di BVB. Selain itu, AC Milan dilaporkan juga telah menunjukkan minat. Namun, klausul pelepasan tersebut tidak berlaku bagi kedua pihak yang tertarik tersebut.
Guirassy juga merupakan pencetak gol terbanyak Dortmund di musim ini. Dalam 39 pertandingan resmi, ia telah mencetak 18 gol dan enam assist. Pada musim debutnya di BVB, ia mencetak 34 gol dan menyumbang sembilan assist dalam 45 pertandingan resmi.
Selama beberapa hari terakhir, beredar rumor bahwa BVB tertarik untuk mendatangkan kembali Jadon Sancho. Hal ini dilaporkan secara serempak oleh Sport Bild dan Sky.
Jika Sancho, yang akan bebas transfer pada musim panas mendatang, bersedia melepaskan uang tunai saat menandatangani kontrak dan juga menerima pemotongan gaji yang besar (maksimal lima juta euro, bukan 16 juta euro seperti di ManUnited), konon tidak ada halangan berarti bagi kepindahannya kembali ke Dortmund. Terutama Presiden BVB Hans-Joachim Watzke dilaporkan sedang gencar-gencarnya mempromosikan Sancho secara internal dan mendorong transfer tersebut. Baik Direktur Eksekutif Lars Ricken maupun Pelatih Niko Kovac tampaknya tidak menentang hal ini.
Namun, mungkin kondisi kesehatan Sancho akan menggagalkan rencana tersebut. Pasalnya, pemain berusia 26 tahun itu kemungkinan mengalami cedera serius saat pertandingan uji coba Aston Villa melawan Elche di Spanyol dalam rangka kamp pelatihan tiga hari. Sancho terjatuh secara tidak beruntung dalam duel dan mendarat di bahu atau tulang selangka, sehingga harus segera ditarik keluar. Lengan tersebut kemudian dibalut dengan sling. Pihak Aston Villa belum memberikan keterangan mengenai tingkat keparahan cedera tersebut.
Cedera ini datang pada saat yang sangat tidak tepat bagi Sancho. Baru-baru ini, ia kembali sering masuk dalam starting eleven klub Liga Premier tersebut. Dalam kemenangan 2-0 atas West Ham United sesaat sebelum jeda internasional, ia memberikan umpan yang berujung pada gol pertama John McGinn. Namun demikian, saat ini tampaknya kecil kemungkinan Villa akan mengontrak Sancho secara permanen setelah masa peminjamannya berakhir, meskipun ia bisa didapatkan tanpa biaya transfer.
BVB memiliki permata berharga dalam barisan mereka, yaitu Mussa Kaba. Namun, kecenderungan pemain berusia 17 tahun ini untuk cedera menimbulkan banyak tanda tanya. Hingga saat ini, ia baru tampil enam kali bersama tim cadangan di Regionalliga West. Awal Maret lalu, ia memainkan pertandingan terakhirnya hingga saat ini dan sejak itu absen lagi dalam keadaan yang misterius.
Kini Ruhr Nachrichten melaporkan bahwa ketidakseimbangan otot akibat pertumbuhan pesat menjadi penyebab masalah yang berulang. Oleh karena itu, gelandang bertahan ini kini ditangani dengan sangat hati-hati. "Kami ingin memanfaatkan jeda pertandingan internasional agar ia benar-benar bebas dari rasa sakit. Tujuannya adalah agar ia kembali menjadi opsi dalam jadwal padat bulan April," kata Pelatih U23 Daniel Rios.
|Tanggal
|Pertandingan
|4 April, pukul 18.30
|VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
|11 April, pukul 15.30
|BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
|18 April, pukul 15.30
|TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)