BVB dikabarkan sedang mengincar "bakat abad ini" asal Meksiko, Gilberto Mora. Setidaknya itulah yang diklaim oleh Lothar Matthäus, pemain dengan rekor penampilan terbanyak di tim nasional, dalam rubrik "Lothar legt los" di majalah Bild.

"Mora, pemain Meksiko berusia 17 tahun, telah tampil dalam empat pertandingan di Piala Dunia ini. Berusia 17 tahun, talenta luar biasa asal Meksiko ini sudah masuk dalam radar banyak klub Eropa. Saya juga mendengar bahwa Borussia Dortmund sudah mulai menunjukkan ketertarikannya," kata Matthäus.

Mora adalah pemain termuda dari total 1.248 pemain di Piala Dunia ini, tampil empat kali untuk El Tri, dan menunjukkan performa yang sangat baik terutama pada babak 16 besar melawan Ekuador. Setidaknya sejak penampilannya yang luar biasa di babak gugur Gold Cup saat usianya baru 16 tahun, ia dianggap sebagai salah satu talenta terbesar dalam sejarah sepak bola Meksiko. Berkat gelar juara yang diraih Meksiko, ia bahkan mencetak rekor dunia.

Mora menjadi pemain termuda yang berhasil meraih trofi di level tim nasional senior—pada usia 16 tahun dan 266 hari, ia bahkan lebih muda daripada Pele saat meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia 1958 atau Lamine Yamal saat Spanyol menjuarai Kejuaraan Eropa 2024.

Untuk Mora, nilai transfer yang diperkirakan saat ini sudah mencapai sekitar 20 juta euro. Menurut manajernya, Rafaela Pimenta, jumlah tersebut masih jauh dari cukup. "Dengan 15 juta, Anda bahkan tidak bisa membeli satu kaki Gilberto," candanya pada Oktober 2025.

Mora masih terikat kontrak dengan Club Tijuana hingga tahun 2029, namun klausul pelepasan khusus konon memungkinkan kepindahannya ke Eropa. Namun, hal itu baru mungkin terjadi jika Mora mencapai usia dewasa pada Oktober 2027, karena transfer internasional untuk pemain di bawah umur tidak diperbolehkan menurut peraturan UEFA.

Real Madrid dilaporkan berada di posisi terdepan dalam hal ini. “Dia memiliki impian, yaitu bermain untuk Real Madrid. Namun, dia tetap berpijak pada kenyataan. Dia suka menonton Real Madrid, dan tentu saja dia membayangkan dirinya bermain di sana,” kata Ignacio Ruvalcaba, kepala akademi pemuda Tijuana, kepada ESPN.

Di Tijuana, Mora telah lama menjadi pemain inti dan sangat mengesankan terutama berkat keserbagunaannya. Selain posisi nomor 10, ia juga diturunkan sebagai penyerang tengah, gelandang nomor 8, dan sayap kiri pada musim 2025/26. Dalam 53 pertandingan resmi, ia saat ini telah mencetak sepuluh gol dan dua assist.