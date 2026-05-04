BVB, Berita dan Rumor: Ada kecenderungan yang jelas? Petinggi Dortmund tampaknya ingin segera berbicara dengan Niko Kovac

Meskipun Niko Kovac masih menuai kontroversi meski timnya telah lolos lebih awal ke Liga Champions dan meski penampilan timnya kurang memuaskan saat kalah 0-1 di Mönchengladbach pada hari Minggu, Borussia Dortmund tampaknya tetap berencana mempertahankan pelatih kepala saat ini untuk jangka menengah.

Seperti dilaporkan Ruhr Nachrichten, para petinggi BVB berencana memulai negosiasi dengan manajemen Kovac dalam beberapa minggu ke depan. Pembicaraan tersebut akan mencakup perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2027, dan kecenderungan Borussia jelas untuk mengikat Kovac lebih awal. Hal ini dimaksudkan untuk meredam spekulasi seputar pelatih yang selalu beredar di lingkungan klub.

"Kami sudah dengan jelas menyatakan keyakinan kami terhadap Niko. Saya sangat, sangat senang bekerja sama dengannya," tegas direktur olahraga baru Dortmund, Ole Book, setelah kekalahan melawan Gladbach. "Saya sudah ditanya soal ini sebelum pertandingan hari ini dan saya memberikan tanggapan yang sangat positif. Kekalahan ini tentu saja tidak mengubah apa pun."

Kovac mengambil alih BVB pada awal Februari 2025 dari Nuri Sahin yang sebelumnya dipecat dan berhasil membawa tim ke Liga Champions berkat performa gemilang di akhir musim. Musim ini, hasil di Bundesliga umumnya memuaskan dan posisi kedua menjanjikan hasil akhir yang memuaskan. Namun, tersingkirnya tim ini cukup dini di Liga Champions (babak 16 besar) dan Piala DFB (perempat final) sedikit merusak gambaran keseluruhan.

Selain itu, sering muncul tuduhan bahwa BVB di bawah Kovac jarang bisa meyakinkan dari segi permainan. Pelatih asal Kroasia ini baru-baru ini membantah kritik tersebut, setelah menandatangani kontrak barunya hingga 2027 pada Agustus tahun lalu.