BVB, Berita dan Rumor: Ada kecenderungan yang jelas? Petinggi Dortmund tampaknya ingin segera berbicara dengan Niko Kovac

Berita, artikel, dan rumor terbaru seputar BVB:
- Penilaian BVB: Marcel Sabitzer tidak pantas masuk dalam starting eleven Dortmund
- Gol Tabakovic di Menit-Menit Akhir: BVB Kalah di Gladbach
- Pelatih BVB Niko Kovac membantah tuduhan besar
Berita, artikel, dan rumor terbaru seputar BVB:
Meskipun Niko Kovac masih menuai kontroversi meski timnya telah lolos lebih awal ke Liga Champions dan meski penampilan timnya kurang memuaskan saat kalah 0-1 di Mönchengladbach pada hari Minggu, Borussia Dortmund tampaknya tetap berencana mempertahankan pelatih kepala saat ini untuk jangka menengah.
Seperti dilaporkan Ruhr Nachrichten, para petinggi BVB berencana memulai negosiasi dengan manajemen Kovac dalam beberapa minggu ke depan. Pembicaraan tersebut akan mencakup perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2027, dan kecenderungan Borussia jelas untuk mengikat Kovac lebih awal. Hal ini dimaksudkan untuk meredam spekulasi seputar pelatih yang selalu beredar di lingkungan klub.
"Kami sudah dengan jelas menyatakan keyakinan kami terhadap Niko. Saya sangat, sangat senang bekerja sama dengannya," tegas direktur olahraga baru Dortmund, Ole Book, setelah kekalahan melawan Gladbach. "Saya sudah ditanya soal ini sebelum pertandingan hari ini dan saya memberikan tanggapan yang sangat positif. Kekalahan ini tentu saja tidak mengubah apa pun."
Kovac mengambil alih BVB pada awal Februari 2025 dari Nuri Sahin yang sebelumnya dipecat dan berhasil membawa tim ke Liga Champions berkat performa gemilang di akhir musim. Musim ini, hasil di Bundesliga umumnya memuaskan dan posisi kedua menjanjikan hasil akhir yang memuaskan. Namun, tersingkirnya tim ini cukup dini di Liga Champions (babak 16 besar) dan Piala DFB (perempat final) sedikit merusak gambaran keseluruhan.
Selain itu, sering muncul tuduhan bahwa BVB di bawah Kovac jarang bisa meyakinkan dari segi permainan. Pelatih asal Kroasia ini baru-baru ini membantah kritik tersebut, setelah menandatangani kontrak barunya hingga 2027 pada Agustus tahun lalu.
Bek tengah Borussia Dortmund, Waldemar Anton, menunjukkan sikap kritis terhadap dirinya sendiri setelah kekalahan 0-1 dalam laga Bundesliga melawan Borussia Mönchengladbach pada hari Minggu.
"Gladbach bermain jauh lebih intens daripada kami. Mereka memenangkan duel-duel krusial di setiap posisi," keluh Anton kepada DAZN. Pemain timnas itu terutama merasa kurang adanya perlawanan kolektif terhadap serangan yang lebih gencar dari Gladbach: "Mungkin sekali-sekali duel yang lebih keras atau tembakan yang berbahaya – hal-hal seperti itu sangat kurang hari ini."
Pelatih Niko Kovac juga kecewa setelah pertandingan: "Itu bukan penampilan yang bagus. "Gladbach tampil tajam, agresif, dan gigih. Hari ini benar-benar terlihat bahwa Gladbach bertaruh banyak, sementara kami tampaknya tidak begitu," kata pelatih asal Kroasia itu. "Gladbach bertahan satu lawan satu dengan tajam dan intens di seluruh lapangan, tidak membiarkan bola lepas. Untuk bisa masuk ke dalam permainan seperti ini, kamu harus terlebih dahulu bertahan secara fisik."
BVB sebenarnya sudah memastikan lolos ke Liga Champions sebelum laga melawan Borussia, namun tim asuhan Kovac gagal mengamankan posisi runner-up lebih awal dengan sebuah kemenangan. Mengingat keunggulan lima poin atas RB Leipzig yang berada di posisi ketiga, posisi kedua Dortmund hampir pasti tak terkejar. Pada dua pekan terakhir, tim asal Westfalen ini akan menjamu Eintracht Frankfurt di kandang dan bertandang ke Werder Bremen.
Kepindahan Kaua Prates ke Borussia Dortmund sudah dipastikan sejak Februari. Namun, sesuai dengan peraturan FIFA, bek kiri berusia 17 tahun ini biasanya baru dapat secara resmi pindah dari klub Divisi Utama Brasil, Cruzeiro, ke BVB setelah genap berusia 18 tahun pada 12 Agustus, sehingga ia akan melewatkan sebagian besar masa persiapan untuk musim mendatang.
Rencana awalnya memang membawa Prates ke Dortmund pada pertengahan Agustus. Namun, karena situasi rumit yang dialaminya selama berminggu-minggu di Cruzeiro, tampaknya Prates kini bisa bergabung dengan BVB lebih awal. Hal ini dilaporkan oleh Ruhr Nachrichten.
Menurut laporan tersebut, Dortmund saat ini sedang berupaya bersama Cruzeiro untuk menemukan aturan khusus yang memungkinkan Prates pindah lebih awal ke Bundesliga. Dengan demikian, pemain timnas junior Brasil ini bisa lebih cepat berlatih bersama tim asuhan pelatih Niko Kovac.
Anehnya, Prates hampir tidak lagi memainkan peran apa pun di Cruzeiro sejak kepindahannya ke Dortmund diumumkan pada pertengahan Februari. Baru-baru ini, ia juga mengalami cedera paha yang membuatnya absen untuk sementara waktu. Menurut Ruhr Nachrichten, manajemen olahraga dan medis BVB telah diberi informasi secara rinci mengenai diagnosis dan rencana rehabilitasi pemain baru musim panas ini.
Tim U-23 Borussia Dortmund harus menelan kekalahan yang sangat pahit di Regionalliga West. BVB II kalah 0-4 dalam derby lokal melawan tim cadangan FC Schalke 04 pada Minggu sore.
Jean Paul Ndiaye membawa Schalke unggul pada menit ke-3, kemudian Edion Gashi memastikan kemenangan timnya sebelum peluit babak pertama berbunyi dengan mencetak dua gol (menit ke-21 dan ke-36). Di babak kedua, In-Gyom Jung akhirnya mencetak gol keempat untuk S04 (menit ke-55).
"Kami memulai pertandingan dengan buruk. Kemudian kami mulai bermain lebih baik, memiliki dua peluang emas untuk mungkin membalikkan keadaan. Kami tidak memanfaatkan peluang tersebut untuk mungkin mengubah momentum," kata pelatih Dortmund, Daniel Rios, setelah pertandingan. "Kami, terutama di babak pertama, tidak menjalankan pola pergerakan dengan baik, sementara Schalke melakukannya dengan baik. Akibatnya, keunggulan 3-0 mereka pantas didapatkan. Di babak kedua, kami mencoba segalanya lagi. Pada akhirnya, kami hanya bisa mengucapkan selamat kepada Schalke atas kemenangannya."
Dengan demikian, target musim ini, yaitu promosi langsung ke Liga 3, kini harus secara matematis ditinggalkan oleh BVB U23. Selain itu, mereka juga disalip oleh Borussia Mönchengladbach II di klasemen; Dortmund kini hanya berada di peringkat keempat dengan dua pekan tersisa. Sementara Schalke yang berada di peringkat kelima kini hanya tertinggal dua poin dari rival sekota mereka.
Tanggal
Lomba
Pertandingan
8 Mei
Bundesliga
BVB vs. Eintracht Frankfurt
16 Mei
Bundesliga
Werder Bremen vs. BVB
18 Juli
Pertandingan persahabatan
Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB
29 Juli
Pertandingan persahabatan
Cerezo Osaka vs. BVB
1 Agustus
Pertandingan persahabatan
FC Tokyo vs. BVB