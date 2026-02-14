Getty Images Sport
Butuh Gelandang Kreatif, Real Madrid Lirik Sensasi AZ Alkmaar Kees Smit
Real Madrid krisis gelandang kreatif
Real Madrid tampaknya mulai mengakui kegagalan proyek lini tengah mereka saat ini dalam mempertahankan dominasi permainan. Hanya dalam waktu singkat setelah kepergian Toni Kroos dan menyusul berakhirnya masa bakti Luka Modric, manajemen menyadari bahwa profil pemain yang ada belum mampu mereplikasi visi permainan kedua legenda tersebut.
Pilihan pemain saat ini seperti Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, hingga Arda Guler, nyatanya belum memberikan hasil dan keseimbangan taktis yang diharapkan. Meskipun memiliki fisik yang tangguh dan kemampuan menyerang yang mumpuni, elemen pengatur tempo yang stabil masih menjadi kepingan puzzle yang hilang di skuad Los Blancos.
Kondisi ini memaksa Madrid untuk mengubah strategi transfer mereka demi menjaga daya saing di level tertinggi. Jika sebelumnya mereka sangat percaya diri dengan komposisi skuad muda yang ada, kini perburuan pemain berkarakter pengatur tempo permainan menjadi prioritas mutlak bagi raksasa Spanyol tersebut.
- AFP
Target transfer Madrid: Kees Smit
Laporan dari Sport menunjukkan bahwa posisi gelandang kreatif kini menjadi prioritas utama untuk jendela transfer musim panas 2026. Vitinha dari Paris Saint-Germain dikabarkan menjadi pilihan utama yang ambisius, namun Real Madrid juga memantau serius talenta muda AZ Alkmaar Kees Smit sebagai alternatif yang sangat potensial.
Ketertarikan pada Smit sebenarnya bukan hal baru, mengingat Madrid telah menjajaki pembicaraan dengan pihak pemain sejak musim panas lalu. Pemain muda asal Belanda tersebut dinilai memiliki profil yang tepat untuk mengisi kekosongan kreativitas di lini tengah Madrid.
Namun, langkah Madrid tidak akan mudah karena AZ dikabarkan menuntut biaya transfer yang cukup fantastis, yakni melampaui angka €60 juta. Nilai ini kemungkinan akan membuat Presiden Florentino Perez mempertimbangkan kembali strategi negosiasinya, terutama dengan tantangan eksternal yang mulai muncul di sekitar sang pemain.
- AFP
Keterlibatan super-agen Jorge Mendes
Menurut laporan yang sama, keterlibatan Jorge Mendes dalam urusan transfer Smit kini menjadi faktor krusial yang merumitkan posisi Madrid. AZ sengaja menggunakan jasa Mendes untuk memastikan mereka mendapatkan nilai penjualan maksimal di musim panas mendatang. Kehadiran Mendes biasanya disertai dengan permintaan komisi yang sangat besar, sebuah praktik yang sering kali berbenturan dengan kebijakan finansial ketat Perez. Hubungan antara manajemen Los Blancos dan sang super-agen memang dikenal fluktuatif dan penuh ketegangan dalam beberapa tahun terakhir.
Mendes juga merupakan sosok di balik hengkangnya salah satu talenta terbaik akademi Madrid Paulo Iago pada tahun 2024, yang semakin memperkeruh sentimen di jajaran direksi klub.
- AFP
Tantangan Madrid: Persaingan dari tim elite Eropa
Satu kabar positif bagi Madrid adalah mundurnya Bayern Munich dari perburuan tanda tangan Smit. Christian Falk melalui Bayern Insider mengungkapkan bahwa Tim Bavaria merasa telah memiliki opsi yang cukup di lini tengah mereka saat ini, sehingga tidak merasa perlu untuk mengejar gelandang muda Belanda tersebut.
Mundurnya Bayern memberikan sedikit ruang bernapas bagi Madrid, namun bukan berarti jalur mereka sepenuhnya bersih dari hambatan. Smit tetap menjadi komoditas panas di pasar transfer karena profilnya yang langka, terutama bagi klub-klub yang mengedepankan penguasaan bola dan transisi cepat.
Saat ini, Arsenal dan Liverpool dilaporkan menjadi dua pesaing terberat yang terus memantau perkembangan Smit secara intensif. Kedua klub Liga Primer tersebut memiliki kekuatan finansial yang sangat mungkin untuk menyanggupi permintaan harga tinggi yang ditetapkan oleh AZ.
Iklan