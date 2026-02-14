Butuh Gelandang Kreatif, Real Madrid Lirik Sensasi AZ Alkmaar Kees Smit

Real Madrid tampaknya mulai mengakui kegagalan proyek lini tengah mereka saat ini dalam mempertahankan dominasi permainan. Hanya dalam waktu singkat setelah kepergian Toni Kroos dan menyusul berakhirnya masa bakti Luka Modric, manajemen menyadari bahwa profil pemain yang ada belum mampu mereplikasi visi permainan kedua legenda tersebut.

Pilihan pemain saat ini seperti Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, hingga Arda Guler, nyatanya belum memberikan hasil dan keseimbangan taktis yang diharapkan. Meskipun memiliki fisik yang tangguh dan kemampuan menyerang yang mumpuni, elemen pengatur tempo yang stabil masih menjadi kepingan puzzle yang hilang di skuad Los Blancos.

Kondisi ini memaksa Madrid untuk mengubah strategi transfer mereka demi menjaga daya saing di level tertinggi. Jika sebelumnya mereka sangat percaya diri dengan komposisi skuad muda yang ada, kini perburuan pemain berkarakter pengatur tempo permainan menjadi prioritas mutlak bagi raksasa Spanyol tersebut.