Burnley terpaksa mengecam pelecehan rasial yang ditujukan kepada Hannibal Mejbri setelah imbang melawan Chelsea
Hannibal menjadi sasaran pelecehan rasial setelah hasil imbang Chelsea.
Hannibal menjadi korban pelecehan rasial setelah hasil imbang dramatis Burnley di kandang Chelsea pada Sabtu sore, ketika pemain berusia 23 tahun itu menerima pesan berbahaya di media sosial yang kemudian ia bagikan di Instagram Story-nya.
Sebuah sundulan Zian Flemming pada menit ke-94 membawa Burnley meraih poin tak terduga di Stamford Bridge, sementara Chelsea harus membayar mahal karena gagal mengamankan kemenangan dan kehilangan poin di kandang melawan tim promosi baru untuk kedua kalinya secara berturut-turut di Premier League.
Namun, hasil tersebut teredam oleh pelecehan rasial yang dialami oleh pemain internasional Tunisia, Mejbri, yang mengatakan kepada 1,2 juta pengikutnya di Instagram bahwa orang-orang harus dididik agar dapat menghentikan insiden rasial seperti ini – hal ini terjadi di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung terkait dugaan pelecehan rasial yang dialami Vinicius Jr selama pertandingan Real Madrid melawan Benfica di Liga Champions.
Burnley mengeluarkan pernyataan resmi klub sebagai respons tegas terhadap rasisme.
Burnley menulis dalam pernyataan klub: “Seluruh anggota Burnley FC merasa jijik dengan pelecehan rasial yang ditujukan kepada Hannibal setelah pertandingan Premier League hari ini.
“Tidak ada tempat untuk hal ini dalam masyarakat kita dan kami mengecamnya tanpa syarat. Klub tetap tegas dalam sikapnya - kami memiliki pendekatan nol toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi.
“Klub telah melaporkan postingan tersebut kepada perusahaan induk Instagram, Meta, dan mengharapkan dukungan kuat dari mereka, bersama dengan Premier League dan Kepolisian, serta akan bekerja untuk memastikan bahwa individu yang bertanggung jawab diidentifikasi dan diselidiki.
“Hannibal akan mendapatkan dukungan penuh dari klub dan para penggemar Burnley yang telah kita lihat mengecam pelecehan tersebut. Tidak ada tempat untuk rasisme.”
Hannibal berbicara setelah insiden pelecehan rasial yang mengejutkan.
Hannibal, sementara itu, menulis di Instagram: “Tahun 2026 dan masih ada orang-orang seperti itu…
“Pendidikanlah diri Anda dan anak-anak Anda, tolong.”
Ini bukan kali pertama lulusan akademi Manchester United tersebut menjadi korban pelecehan rasial, karena striker Preston North End, Milutin Osmajic, dijatuhi hukuman larangan bermain dalam sembilan pertandingan dan denda £21.000 karena melakukan pelecehan rasial terhadap gelandang tersebut selama pertandingan Championship pada Februari 2025.
Insiden rasial mengaburkan hasil gemilang Burnley.
Pernyataan Burnley mencerminkan kenyataan bahwa insiden yang tidak diinginkan ini telah mengaburkan performa dan poin yang kuat yang telah diraih Burnley, saat mereka berusaha menghindari degradasi dari Premier League musim ini. The Clarets tetap berada di peringkatke-19, delapan poin di bawah zona aman dengan 11 pertandingan tersisa.
