Burnley terpaksa mengecam pelecehan rasial yang ditujukan kepada Hannibal Mejbri setelah imbang melawan Chelsea

Hannibal menjadi korban pelecehan rasial setelah hasil imbang dramatis Burnley di kandang Chelsea pada Sabtu sore, ketika pemain berusia 23 tahun itu menerima pesan berbahaya di media sosial yang kemudian ia bagikan di Instagram Story-nya.

Sebuah sundulan Zian Flemming pada menit ke-94 membawa Burnley meraih poin tak terduga di Stamford Bridge, sementara Chelsea harus membayar mahal karena gagal mengamankan kemenangan dan kehilangan poin di kandang melawan tim promosi baru untuk kedua kalinya secara berturut-turut di Premier League.

Namun, hasil tersebut teredam oleh pelecehan rasial yang dialami oleh pemain internasional Tunisia, Mejbri, yang mengatakan kepada 1,2 juta pengikutnya di Instagram bahwa orang-orang harus dididik agar dapat menghentikan insiden rasial seperti ini – hal ini terjadi di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung terkait dugaan pelecehan rasial yang dialami Vinicius Jr selama pertandingan Real Madrid melawan Benfica di Liga Champions.