Bulgaria Datang Ke Indonesia Tanpa Kapten Tim & Mesin Gol Klub Papan Atas
BFU Merilis Daftar Pemain untuk FIFA Series Di Jakarta
Dua Klub Teratas Liga Domestik Tak Melepas Pemain
Despodov tidak disertakan ke dalam tim berdasarkan permintaan klub Yunani, PAOK, mengingat sang pemain baru sembuh dari cedera, meski dimainkan dalam dua laga terakhir. Pelatih PAOK, Razvan Lucescu, hanya memberikan kesempatan bermain selama sepuluh menit. Absennya Despodov membuat gelandang Leeds United Ilia Gruev bakal didapuk menjadi kapten tim.
Sedangkan Chochev, yang telah melesakkan 15 gol musim ini, tidak dilepas Ludogorets Razgrad dengan alasan perjalanan terlalu jauh. Begitu juga dengan pemain yang diincar AC Milan dan Atalanta, Petar Stanic. Ludogorets yang menempati peringkat dua Liga Bulgaria, saat ini sedang berusaha mengejar pemuncak klasemen Levski Sofia. Seperti halnya Ludogorets, Levksi juga tak melepas pemain mereka ke tim nasional dengan alasan serupa.
Alexander Dimitrov Memanggil Empat Pemain Debutan
Sejak awal Dimitrov memang ingin mengombinasikan pemain baru dan berpengalaman di FIFA Series ini. Empat pemain pun dipanggil untuk pertama kalinya ke tim nasional senior, yakni kiper Martin Velichkov, bintang muda Slavia Sofia Kristiyan Balov, Berk Beyhan (Cherno More) dan Tonislav Yordanov (Kishvarda). Sementara beberapa pemain yang absen di sejumlah laga terakhir Bulgaria kembali mendapat panggilan, seperti kiper Daniel Naumov, Emil Tsenov, Dominik Yankov, dan Nikola Iliev.
Daftar 27 Pemain Bulgaria
Kiper: Dimitar Mitov, Daniel Naumov, Martin Velichkov.
Belakang: Petko Hristov, Kristian Dimitrov, Aleks Petkov, Emil Tsenov, Rosen Bozhinov, Martin Georgiev, Ivan Turitsov, Hristiyan Petrov, Dimitar Velkovski
Tengah: Ilia Gruev, Adrian Kraev, Filip Krastev, Kristiyan Stoyanov, Nikola Iliev, Dominik Yankov, Berk Beyhan.
Depan: Marin Petkov, Vladimir Nikolov, Tonislav Yordanov, Zdravko Dimitrov, Lukas Petkov, Kristiyan Balov, Martin Minchev, Georgi Rusev.
