Bulgaria Datang Ke Indonesia Tanpa Kapten Tim & Mesin Gol Klub Papan Atas

Despodov tidak disertakan ke dalam tim berdasarkan permintaan klub Yunani, PAOK, mengingat sang pemain baru sembuh dari cedera, meski dimainkan dalam dua laga terakhir. Pelatih PAOK, Razvan Lucescu, hanya memberikan kesempatan bermain selama sepuluh menit. Absennya Despodov membuat gelandang Leeds United Ilia Gruev bakal didapuk menjadi kapten tim.

Sedangkan Chochev, yang telah melesakkan 15 gol musim ini, tidak dilepas Ludogorets Razgrad dengan alasan perjalanan terlalu jauh. Begitu juga dengan pemain yang diincar AC Milan dan Atalanta, Petar Stanic. Ludogorets yang menempati peringkat dua Liga Bulgaria, saat ini sedang berusaha mengejar pemuncak klasemen Levski Sofia. Seperti halnya Ludogorets, Levksi juga tak melepas pemain mereka ke tim nasional dengan alasan serupa.