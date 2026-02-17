Diterjemahkan oleh

Bukayo Saka menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Arsenal dan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub

Bintang Arsenal, Bukayo Saka, telah menandatangani kontrak jangka panjang baru, menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di klub. Pemain internasional Inggris ini telah secara lisan menyetujui perpanjangan kontrak pada awal tahun ini, namun kini secara resmi menandatangani kontrak yang akan berlaku hingga 2031. Kontrak sebelumnya pemain berusia 24 tahun ini akan berakhir pada 2027, namun para penggemar dapat tenang mengetahui bahwa bintang muda mereka telah berkomitmen untuk mengabdikan masa jayanya kepada klub masa kecilnya.