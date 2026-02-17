AFP
Bukayo Saka menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Arsenal dan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub
Saka menandatangani kesepakatan bernilai besar.
Perpanjangan kontrak lima tahun Saka akan membuatnya mendapatkan gaji lebih dari £300.000 per minggu, akhirnya mengakhiri pembicaraan antara pihak pemain dan pejabat klub yang telah berlangsung hampir setahun. Ia bergabung dengan rekan setimnya William Saliba, Gabriel, Ethan Nwaneri, dan Myles Lewis-Skelly dalam mengikat masa depan mereka dengan klub dalam 12 bulan terakhir.
