Bukayo Saka menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Arsenal dan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub

Bintang Arsenal, Bukayo Saka, telah menandatangani kontrak jangka panjang baru, menjadikannya pemain dengan gaji tertinggi di klub. Pemain internasional Inggris ini telah secara lisan menyetujui perpanjangan kontrak pada awal tahun ini, namun kini secara resmi menandatangani kontrak yang akan berlaku hingga 2031. Kontrak sebelumnya pemain berusia 24 tahun ini akan berakhir pada 2027, namun para penggemar dapat tenang mengetahui bahwa bintang muda mereka telah berkomitmen untuk mengabdikan masa jayanya kepada klub masa kecilnya.

  • Saka menandatangani kesepakatan bernilai besar.

    Perpanjangan kontrak lima tahun Saka akan membuatnya mendapatkan gaji lebih dari £300.000 per minggu, akhirnya mengakhiri pembicaraan antara pihak pemain dan pejabat klub yang telah berlangsung hampir setahun. Ia bergabung dengan rekan setimnya William Saliba, Gabriel, Ethan Nwaneri, dan Myles Lewis-Skelly dalam mengikat masa depan mereka dengan klub dalam 12 bulan terakhir.

