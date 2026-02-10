"Bukanlah kebenaran" - Marc Anthony menanggapi perselisihan keluarga Beckham setelah klaim pernikahan Brooklyn yang "menghancurkan".

Telah diklaim - oleh DJ Fat Tony, yang hadir dalam upacara pernikahan yang dimaksud - bahwa musisi dan aktor Amerika Antony memanggil Victoria ke panggung untuk menari alih-alih Peltz, karena ia meminta "wanita tercantik di ruangan itu" untuk maju ke depan.

Brooklyn mengklaim bahwa ibunya "mencuri" tarian pertamanya dan tampil "sangat tidak pantas" di hadapan para tamu yang hadir. Ia mengatakan: "Saya belum pernah merasa lebih tidak nyaman atau malu seumur hidup saya."

Anthony kini menanggapi klaim tersebut, menyebutnya "jauh dari kebenaran", sambil menanggapi peran yang konon ia mainkan dalam serangkaian peristiwa yang tidak menyenangkan. Mantan suami penyanyi dan aktris Jennifer Lopez mengatakan kepada The Hollywood Reporter: "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang apa yang terjadi dengan keluarga.

"Mereka adalah keluarga yang luar biasa. Saya mengenal mereka sejak sebelum anak-anak lahir. Saya adalah ayah baptis Cruz. Saya sangat dekat dengan keluarga itu. Tapi saya tidak punya komentar tentang apa yang terjadi di sana."