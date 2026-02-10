Getty/GOAL
"Bukanlah kebenaran" - Marc Anthony menanggapi perselisihan keluarga Beckham setelah klaim pernikahan Brooklyn yang "menghancurkan".
Brooklyn mengutarakan pendapatnya dalam postingan media sosial yang kontroversial.
Brooklyn telah menentang ibunya dan ayahnya, dengan postingannya yang kontroversial di media sosial yang mengungkap retakan yang telah memecah belah keluarga Beckham. Dia menuduh orang tuanya "berusaha tanpa henti untuk menghancurkan" hubungannya dengan Peltz dan membuat hidupnya lebih sulit dari yang seharusnya.
Ia mengaku tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan, dengan hubungan yang sudah retak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Peristiwa yang terjadi pada hari yang seharusnya menjadi hari terbahagia dalam hidupnya - saat menikah dengan pasangannya Peltz pada tahun 2022 - turut berkontribusi pada keputusan Brooklyn untuk memutuskan hubungan dengan merek Beckham.
Anthony menanggapi klaim pernikahan Beckham-Peltz.
Telah diklaim - oleh DJ Fat Tony, yang hadir dalam upacara pernikahan yang dimaksud - bahwa musisi dan aktor Amerika Antony memanggil Victoria ke panggung untuk menari alih-alih Peltz, karena ia meminta "wanita tercantik di ruangan itu" untuk maju ke depan.
Brooklyn mengklaim bahwa ibunya "mencuri" tarian pertamanya dan tampil "sangat tidak pantas" di hadapan para tamu yang hadir. Ia mengatakan: "Saya belum pernah merasa lebih tidak nyaman atau malu seumur hidup saya."
Anthony kini menanggapi klaim tersebut, menyebutnya "jauh dari kebenaran", sambil menanggapi peran yang konon ia mainkan dalam serangkaian peristiwa yang tidak menyenangkan. Mantan suami penyanyi dan aktris Jennifer Lopez mengatakan kepada The Hollywood Reporter: "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang apa yang terjadi dengan keluarga.
"Mereka adalah keluarga yang luar biasa. Saya mengenal mereka sejak sebelum anak-anak lahir. Saya adalah ayah baptis Cruz. Saya sangat dekat dengan keluarga itu. Tapi saya tidak punya komentar tentang apa yang terjadi di sana."
DJ Fat Tony mengungkap rahasia tarian Victoria.
DJ Fat Tony sebelumnya mengatakan kepada This Morning: “Yang terjadi adalah – dan itulah mengapa saya mengatakan itu tidak pantas – karena timing-nya. Yang terjadi adalah, pada dasarnya, Marc Anthony sedang tampil di panggung, lalu dia memanggil Brooklyn ke panggung.
“Brooklyn naik ke panggung, dan seketika itu juga semua orang mengira Nicola akan naik ke panggung untuk menari pertama kali, lalu Marc meminta wanita tercantik di ruangan itu untuk naik ke panggung – dan dia berkata, ‘Victoria, naiklah ke panggung’.”
Dia menambahkan bahwa Brooklyn “benar-benar hancur karena dia berpikir akan menari pertama kali dengan istrinya, lalu Nicola keluar ruangan sambil menangis”. Dia melanjutkan dengan mengatakan: “Brooklyn terjebak di atas panggung, dan mereka menari, lalu Marc Anthony berkata ‘letakkan tanganmu di pinggang ibumu’ dan itu adalah tradisi Latin, dan situasi tersebut sangat canggung bagi semua orang di ruangan itu.”
Perselisihan Beckham: Brooklyn dipisahkan dari David dan Victoria
Brooklyn telah menyatakan bahwa ia tidak ingin berdamai dengan keluarganya - termasuk saudara kandungnya Romeo, Cruz, dan Harper - dengan pria berusia 26 tahun itu mengatakan bahwa ia "berdiri tegak" untuk dirinya sendiri "untuk pertama kalinya" dalam hidup yang telah dijalani di bawah sorotan publik.
Ayah mertuanya, investor miliarder Nelzon Peltz, telah berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari kisah yang mengejutkan ini. Ia mengatakan di WSJ Invest Live: “Apakah keluargaku muncul di media belakangan ini? Aku sama sekali tidak menyadarinya.
Ia telah menasihati Brooklyn dan putrinya Nicola untuk "jauhi media" dan menambahkan: "Saya akan katakan, putri saya hebat, menantu saya Brooklyn hebat, dan saya menantikan mereka memiliki pernikahan yang panjang dan bahagia bersama."
David dan Victoria jarang berkomentar mengenai perselisihan mereka dengan Brooklyn, dengan David fokus pada musim berikutnya bekerja bersama legenda Argentina Lionel Messi di Inter Miami, pemenang MLS Cup, sementara Victoria sibuk dengan label fashion mewahnya.
