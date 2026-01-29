Getty
"Bukan Tim Juara!" - Kylian Mbappe Kecam Satu Tim Real Madrid Setelah Gagal Lolos Langsung Ke Babak 16 Besar Liga Champions
Real Madrid finis di posisi kesembilan & terperosok ke babak play-off
Finis di delapan besar liga akan mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar, tetapi peluang tersebut disia-siakan oleh Madrid di Lisbon. Los Blancos, yang bekerja di bawah manajer sementara Alvaro Arbeloa setelah pemecatan Xabi Alonso, jarang terlihat mampu menyelesaikan tugasnya di Estadio da Luz.
Mereka memang unggul terlebih dahulu, saat Mbappe mencetak gol pertama dari dua golnya malam itu, tetapi tertinggal di babak pertama dan selalu mengejar ketertinggalan sejak saat itu. Benfica, dengan mantan bos Los Blancos Jose Mourinho, akhirnya menang 4-2.
Sundulan kiper Anatoliy Turbin di menit ke-98 membawa mereka lolos ke babak play-off, sementara Madrid terpuruk di posisi kesembilan dan mungkin harus menghadapi Benfica lagi untuk menjaga impian mereka meraih kejayaan di benua Eropa tetap hidup.
Mbappe lontarkan kritikan pedas
Mbappe kurang terkesan dengan apa yang disaksikannya di Portugal, dengan pemain internasional Prancis tersebut mengatakan kepada wartawan: “Ini bukan tentang kualitas, dan ini bukan tentang taktik. Ini tentang memiliki keinginan yang lebih besar daripada lawan Anda."
“Anda bisa melihat bahwa segalanya dipertaruhkan untuk Benfica, dan Anda tidak bisa melihat itu untuk kami, dan itu adalah masalah. Sebelum pertandingan, kedua tim memiliki tujuan masing-masing: kami berada di delapan besar, dan Benfica berada di antara 24 tim. Kami melihatnya dari Benfica, tetapi Anda tidak melihatnya dari kami."
“Saya tidak punya penjelasan. Permainan kami [di Benfica] tidak sama seperti saat melawan Villarreal, dan itu masalahnya. Kami tidak konsisten dalam permainan kami. Kami harus menyelesaikan itu. Kami tidak bisa melakukannya satu hari, lalu tidak di hari berikutnya. Tim juara tidak melakukan itu. Kami masih punya dua pertandingan lagi, dan itu sedikit menyakitkan. Kami ingin punya waktu di bulan Februari untuk memperbaiki permainan kami, tetapi kami harus memainkan babak play-off.”
Real Madrid dibobol penjaga gawang Benfica
Mbappe juga merasa kesal dengan kurangnya konsistensi Real Madrid - kekalahan memalukan di Copa del Rey melawan Albacete diikuti oleh dua kemenangan di La Liga dan kemenangan telak 6-1 atas Monaco di Eropa: “Apa yang kami lakukan hari ini tidak normal. Kami memiliki tujuan yang jelas untuk finis di delapan besar agar memiliki dua pertandingan lebih sedikit dan mengurangi beban, tetapi kami memulai dengan sangat buruk."
“Mereka pantas mencetak gol lebih dulu. Kami memiliki satu peluang dan mencetak gol. Saya pikir itu akan membuat kami masuk ke dalam permainan, tetapi justru sebaliknya. Mereka lebih baik dan jika mereka unggul 5-1 saat jeda, itu tidak akan mengejutkan siapa pun."
“Kami keluar dengan niat untuk mengubah apa yang telah terjadi. Kami kebobolan dan itu sedikit menyakitkan karena berasal dari permainan langsung, dan dari situ permainan berakhir. Ketika Anda tertinggal satu gol, Anda mencoba untuk menekan, tetapi lawan membuang-buang waktu dan itu bagian dari permainan. Kami tidak mengatur tempo atau menunjukkan kreativitas yang cukup untuk menciptakan peluang yang jelas.”
Tentang gol kiper Ukraina Turbin, Mbappe mengatakan: ”Gol keempat tidak mengubah apa pun, tetapi agak memalukan.”
Mbappe 'kecewa' dengan sikap beberapa pemain Real Madrid
Laporan di Spanyol, dari ABC Sports, mengklaim bahwa Mbappe semakin "kesal dengan apa yang dilihatnya sebagai sikap tidak bertanggung jawab dari beberapa rekan setimnya selama musim yang mulai berantakan di momen-momen penting".
Ia menuntut standar tertinggi dari dirinya sendiri, dengan 36 gol yang dicetak musim ini dalam 29 penampilan, dan mengharapkan orang lain untuk mengikuti jejak yang sama. Hal itu tidak selalu terjadi dalam musim yang telah menghadirkan lebih banyak perubahan di luar lapangan dan beberapa pertanyaan yang tidak nyaman di lapangan.
Los Blancos akan mengetahui lawan mereka di play-off - Benfica atau Bodo/Glimt - ketika undian berlangsung pada hari Jumat. Mereka kemudian akan kembali beraksi di La Liga ketika menjamu Rayo Vallecano, Minggu (1/2) malam WIB.
