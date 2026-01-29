"Bukan Tim Juara!" - Kylian Mbappe Kecam Satu Tim Real Madrid Setelah Gagal Lolos Langsung Ke Babak 16 Besar Liga Champions

Mbappe kurang terkesan dengan apa yang disaksikannya di Portugal, dengan pemain internasional Prancis tersebut mengatakan kepada wartawan: “Ini bukan tentang kualitas, dan ini bukan tentang taktik. Ini tentang memiliki keinginan yang lebih besar daripada lawan Anda."

“Anda bisa melihat bahwa segalanya dipertaruhkan untuk Benfica, dan Anda tidak bisa melihat itu untuk kami, dan itu adalah masalah. Sebelum pertandingan, kedua tim memiliki tujuan masing-masing: kami berada di delapan besar, dan Benfica berada di antara 24 tim. Kami melihatnya dari Benfica, tetapi Anda tidak melihatnya dari kami."

“Saya tidak punya penjelasan. Permainan kami [di Benfica] tidak sama seperti saat melawan Villarreal, dan itu masalahnya. Kami tidak konsisten dalam permainan kami. Kami harus menyelesaikan itu. Kami tidak bisa melakukannya satu hari, lalu tidak di hari berikutnya. Tim juara tidak melakukan itu. Kami masih punya dua pertandingan lagi, dan itu sedikit menyakitkan. Kami ingin punya waktu di bulan Februari untuk memperbaiki permainan kami, tetapi kami harus memainkan babak play-off.”