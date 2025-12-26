Getty Images Sport
"Bukan Tekanan Negatif" - Marcus Rashford Tegaskan Betah Di Barcelona & Tak Ingin Kembali Ke Manchester United
Rashford bersinar di Barcelona
Blaugrana telah memanfaatkan penurunan performa Real Madrid untuk kembali ke puncak La Liga, dan mereka akan mengakhiri tahun 2025 di puncak klasemen, unggul empat poin dari rival mereka. Barcelona telah memenangkan delapan pertandingan liga terakhir mereka setelah kekalahan El Clasico dari tim Xabi Alonso pada bulan Oktober lalu.
Dan Rashford telah memainkan perannya dengan bagus, mencetak dua gol dan memberikan enam assist di paruh pertama musim ini. Meskipun harus bersaing dengan Raphinha di posisi sayap kiri, Rashford menegaskan bahwa ia bekerja keras untuk memastikan ia dapat tetap berada di Camp Nou setelah akhir musim setelah diasingkan di Old Trafford oleh Ruben Amorim.
Barcelona memiliki opsi untuk mempermanenkannya dengan harga £22 juta di akhir musim, dan laporan dari Spanyol menunjukkan bahwa Barcelona sedang mempertimbangkan untuk menggunakan opsi tersebut untuk mempertahankan jasa sang penyerang setelah musim 2025/26.
"Saya ingin tetap di Barca"
Laporan menunjukkan bahwa Rashford perlu menerima pemotongan gaji untuk tetap berada di klub, tetapi sang penyerang telah memberi kesan bahwa ia akan melakukan apa pun untuk memastikan dia tidak kembali ke Manchester setelah musim berakhir. Berbicara kepada SPORT, Rashford mengatakan: "Yang saya inginkan adalah tetap di Barca. Itu adalah tujuan utama, tetapi bukan alasan saya berlatih keras dan memberikan yang terbaik. Tujuannya adalah untuk menang. Barca adalah klub besar dan fantastis, dibangun untuk memenangkan gelar."
Rashford juga ditanya tentang kesan awalnya terhadap kota tersebut dan bagaimana ia beradaptasi dengan klub raksasa Spanyol itu, yang dijawabnya: "Saya beradaptasi dengan sangat baik di klub dan di kota ini. Sejak saat saya tiba, saya merasa sangat diterima."
"Bagi saya, alasan saya di sini adalah untuk membantu tim memenangkan trofi; musim lalu fantastis, tetapi hidup berjalan sangat cepat, banyak hal berubah, dan tujuannya adalah untuk mengulangi kesuksesan tersebut. Saya sepenuhnya fokus pada hal itu. Semuanya fantastis dengan staf dan rekan-rekan setim saya; Saya tidak punya keluhan."
"Ini tempat sempurna"
Rashford ditanya tentang tekanan yang datang dengan bermain untuk klub sebesar Barcelona,
dan menyatakan: "Ada tekanan di sini, tetapi itu bukan tekanan negatif; itu adalah jenis tekanan yang Anda dambakan sebagai pemain, jenis tekanan yang saya inginkan dan selalu saya inginkan sebagai pesepakbola. Saya tidak bisa berada di tempat di mana tidak ada ekspektasi tinggi; bagi saya, lebih sulit untuk tetap termotivasi dan memberikan yang terbaik di klub di mana tuntutannya tidak berada pada puncaknya."
Bintang Barcelona itu juga menegaskan bahwa ia berada di 'tempat yang sempurna' untuk melanjutkan kariernya, menambahkan: "Saya berada di tempat dan lingkungan yang sempurna untuk melanjutkan perjalanan saya sebagai pesepakbola, jadi saya hanya mencoba memberikan yang terbaik setiap hari dan membantu tim menang. Kita lihat saja apa yang terjadi musim panas mendatang."
Sementara itu,
Flick mengagumi Rashford dan sebelumnya memuji mentalitas serta sikap pemain tersebut. "Ketika saya berbicara dengan para pemain, saya menjelaskan mengapa mereka tidak bermain," kata pelatih asal Jerman itu awal bulan ini.
"Ketika saya mencoba menjelaskan kepada Rashford mengapa dia tidak menjadi starter, dia berkata: 'Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya.' Yang penting adalah tim menang dan kita mendapatkan tiga poin. Tidak ada yang lain yang penting. Ini adalah pola pikir yang tepat dan saya senang itu ada pada kita."
Jadwal Barca setelah Tahun Baru
Barcelona meraih kemenangan mudah 2-0 di Villarreal dalam pertandingan liga terakhir mereka, dengan gol dari Raphinha dan Lamine Yamal memastikan tiga poin penting dalam perebutan gelar. Dengan La Liga yang kini memasuki jeda musim dingin, Blaugrana akan kembali beraksi di liga pada 4 Januari 2026 ketika mereka menghadapi Espanyol di RCDE Stadium.
