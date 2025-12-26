"Bukan Tekanan Negatif" - Marcus Rashford Tegaskan Betah Di Barcelona & Tak Ingin Kembali Ke Manchester United

Rashford ditanya tentang tekanan yang datang dengan bermain untuk klub sebesar Barcelona, dan menyatakan: "Ada tekanan di sini, tetapi itu bukan tekanan negatif; itu adalah jenis tekanan yang Anda dambakan sebagai pemain, jenis tekanan yang saya inginkan dan selalu saya inginkan sebagai pesepakbola. Saya tidak bisa berada di tempat di mana tidak ada ekspektasi tinggi; bagi saya, lebih sulit untuk tetap termotivasi dan memberikan yang terbaik di klub di mana tuntutannya tidak berada pada puncaknya."

Bintang Barcelona itu juga menegaskan bahwa ia berada di 'tempat yang sempurna' untuk melanjutkan kariernya, menambahkan: "Saya berada di tempat dan lingkungan yang sempurna untuk melanjutkan perjalanan saya sebagai pesepakbola, jadi saya hanya mencoba memberikan yang terbaik setiap hari dan membantu tim menang. Kita lihat saja apa yang terjadi musim panas mendatang."

Sementara itu, Flick mengagumi Rashford dan sebelumnya memuji mentalitas serta sikap pemain tersebut. "Ketika saya berbicara dengan para pemain, saya menjelaskan mengapa mereka tidak bermain," kata pelatih asal Jerman itu awal bulan ini.

"Ketika saya mencoba menjelaskan kepada Rashford mengapa dia tidak menjadi starter, dia berkata: 'Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya.' Yang penting adalah tim menang dan kita mendapatkan tiga poin. Tidak ada yang lain yang penting. Ini adalah pola pikir yang tepat dan saya senang itu ada pada kita."