AFP
"Bukan Sosok Spesial!" - Jamie Carragher Yakin Manchester United Tak Akan Juara Liga Primer Bersama Michael Carrick
Carragher tak yakin dengan Carrick
Carrick mungkin telah memikat hati para pendukung Old Trafford dengan kemenangan 2-0 yang meningkatkan moral atas Manchester City akhir pekan lalu, tetapi Carragher percaya bahwa mantan gelandang itu bukanlah jawaban atas harapan jangka panjang United. Berbicara di acara Monday Night Football Sky Sports, mantan bek Liverpool tersebut ditugaskan untuk mempersempit daftar 25 kandidat potensial untuk menggantikan Ruben Amorim secara permanen. Meskipun Carrick saat ini menjabat sebagai manajer interim hingga akhir musim, Carragher tidak membuang waktu untuk mencoret namanya dari daftar.
Alasan Carragher berakar pada standar yang sangat tinggi yang dibutuhkan untuk mengangkat trofi Liga Primer. Ia membandingkan situasi Carrick di United dengan masa jabatan Liam Rosenior di Chelsea, menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki rekam jejak elite untuk menggulingkan kekuatan dominan liga.
"Saya tidak akan mengubah pikiran saya," tegas Carragher, merujuk pada euforia pasca-derby. "Saya selalu berpikir seperti ini ketika seorang manajer Liverpool ditunjuk: Apakah saya percaya orang ini dapat memenangkan liga untuk kita? Itu tidak berarti dia akan melakukannya, tetapi saya harus percaya dia bisa. Saya tidak percaya Manchester United dapat memenangkan liga dengan Michael Carrick sebagai manajer, atau Chelsea dapat memenangkan liga dengan Liam Rosenior sebagai manajer."
Ia melanjutkan dengan menyoroti kelangkaan manajer yang memenangkan gelar: "Anda harus benar-benar istimewa. Pikirkan para manajer yang telah memenangkan Liga Primer, 99 persen dari mereka istimewa, dan saya pikir Michael Carrick kurang memiliki itu. Saya mungkin terbukti salah, tetapi itulah mengapa saya akan mengeluarkan Michael Carrick dari daftar itu."
- Getty Images Sport
Daftar kandidat: Tuchel, Nagelsmann, Enrique dan Howe
Setelah dengan tegas memangkas daftar tersebut, Carragher menetapkan daftar empat orang yang menurutnya harus menjadi fokus manajemen United: Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Luis Enrique dan Eddie Howe. Dari keempatnya, Carragher memberikan pujian khusus kepada pelatih Inggris saat ini, Thomas Tuchel, dengan menyatakan bahwa ahli taktik asal Jerman itu memiliki energi yang dibutuhkan untuk membangunkan raksasa yang tertidur.
"Dia masih memiliki energi dan dorongan itu," kata Carragher tentang Tuchel, seraya mencatat bahwa ia telah "membuat banyak orang kesal" selama masa jabatannya bersama Three Lions. Eks The Reds tersebut menyatakan bahwa Tuchel adalah manajer yang akan "berjuang habis-habisan" untuk klubnya, sebuah sifat yang mungkin kurang dimiliki United sejak era Jose Mourinho. Carragher menyimpulkan analisisnya dengan prediksi yang berani: "Saya pikir, jika Anda adalah Manchester United - semua orang akan menginginkan Luis Enrique - saya pikir ada kemungkinan besar mereka akan mendapatkan Thomas Tuchel."
Pelatih Jerman Nagelsmann dimasukkan karena reputasi taktisnya dan memiliki "sesuatu untuk dibuktikan," sementara bos Newcastle Eddie Howe masuk dalam daftar karena kemampuannya untuk menangani sorotan media yang intens yang menyertai pekerjaan di United. Manajer Paris Saint-Germain Luis Enrique tetap menjadi pilihan populer, meskipun Carragher mengisyaratkan bahwa mengamankannya mungkin sulit.
Klopp, Alonso, dan Zidane dikesampingkan karena berbagai alasan
Segmen tersebut memperlihatkan Carragher secara metodis menganalisis kredensial beberapa nama terbesar di dunia sepakbola sebelum menyingkirkan mereka. Jurgen Klopp adalah yang pertama disingkirkan, dengan Carragher menyatakan dengan tegas bahwa mantan bos Liverpool tersebut "tidak bisa melakukan itu" karena sejarah gemilangnya bersama klub Anfield. Logika yang sama diterapkan pada mantan kepala Real Madrid, Xabi Alonso, yang hubungannya dengan Liverpool dianggap sebagai penghalang yang tak teratasi.
Nama-nama elite lainnya tersingkir karena kekhawatiran tentang usia, energi, atau kesesuaian taktik. Carlo Ancelotti, yang saat ini menjadi pelatih Brasil, dicoret dengan alasan bahwa ia "tidak akan memiliki energi dan dorongan untuk membawa United naik ke liga yang lebih tinggi." Zinedine Zidane digambarkan sebagai "versi yang lebih muda" dari Ancelotti yang secara khusus "cocok untuk Real Madrid" tetapi tidak untuk proyek restrukturisasi yang dibutuhkan di Manchester.
Kekhawatiran taktik juga menyebabkan Diego Simeone dikeluarkan dari persaingan. Terlepas dari protes Thierry Henry tentang kurangnya "DNA" yang jelas di United, Carragher bersikeras bahwa klub harus menjadi tim yang menyerang. Ia berpendapat bahwa menunjuk bos Atletico Madrid yang berorientasi defensif akan "menyimpang dari DNA klub." Demikian pula, Oliver Glasner dicoret karena preferensinya terhadap sistem tiga bek - formasi yang banyak dikritik selama masa jabatan Amorim di Old Trafford.
- Getty Images Sport
Batu loncatan dan 'perang' dengan pemilik
Sorotan meluas hingga ke manajer yang saat ini tampil mengesankan di klub lain di Liga Primer. Meskipun Andoni Iraola dan Marco Silva telah mendapat pujian atas pekerjaan mereka di Bournemouth dan Fulham, Carragher merasa lompatan ke Theatre of Dreams terlalu signifikan pada tahap karier mereka saat ini. "Langkah selanjutnya bagi mereka adalah Tottenham," sarannya, menunjukkan bahwa mereka belum siap untuk tekanan unik dari kursi pelatih United.
Roberto De Zerbi adalah sosok penting lainnya yang tidak masuk daftar. Terlepas dari kecerdasan taktisnya, Carragher mencoretnya karena sifatnya yang mudah marah, sambil bercanda bahwa pelatih asal Italia itu "cenderung akan berperang dengan pemilik klub".
Bahkan Cesc Fabregas, yang didukung oleh salah satu pemilik Como Thierry Henry sebagai salah satu "pelatih besar berikutnya," juga dicoret atas permintaan Henry sendiri untuk melindungi rekannya. Pada akhirnya, penilaian tersebut menyoroti kelangkaan kandidat yang benar-benar "istimewa" yang tersedia untuk United, sehingga mereka hanya memiliki pilihan elite yang terbatas untuk dipertimbangkan setelah masa jabatan sementara Carrick berakhir.
Iklan