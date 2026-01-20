"Bukan Sosok Spesial!" - Jamie Carragher Yakin Manchester United Tak Akan Juara Liga Primer Bersama Michael Carrick

Carrick mungkin telah memikat hati para pendukung Old Trafford dengan kemenangan 2-0 yang meningkatkan moral atas Manchester City akhir pekan lalu, tetapi Carragher percaya bahwa mantan gelandang itu bukanlah jawaban atas harapan jangka panjang United. Berbicara di acara Monday Night Football Sky Sports, mantan bek Liverpool tersebut ditugaskan untuk mempersempit daftar 25 kandidat potensial untuk menggantikan Ruben Amorim secara permanen. Meskipun Carrick saat ini menjabat sebagai manajer interim hingga akhir musim, Carragher tidak membuang waktu untuk mencoret namanya dari daftar.

Alasan Carragher berakar pada standar yang sangat tinggi yang dibutuhkan untuk mengangkat trofi Liga Primer. Ia membandingkan situasi Carrick di United dengan masa jabatan Liam Rosenior di Chelsea, menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki rekam jejak elite untuk menggulingkan kekuatan dominan liga.

"Saya tidak akan mengubah pikiran saya," tegas Carragher, merujuk pada euforia pasca-derby. "Saya selalu berpikir seperti ini ketika seorang manajer Liverpool ditunjuk: Apakah saya percaya orang ini dapat memenangkan liga untuk kita? Itu tidak berarti dia akan melakukannya, tetapi saya harus percaya dia bisa. Saya tidak percaya Manchester United dapat memenangkan liga dengan Michael Carrick sebagai manajer, atau Chelsea dapat memenangkan liga dengan Liam Rosenior sebagai manajer."

Ia melanjutkan dengan menyoroti kelangkaan manajer yang memenangkan gelar: "Anda harus benar-benar istimewa. Pikirkan para manajer yang telah memenangkan Liga Primer, 99 persen dari mereka istimewa, dan saya pikir Michael Carrick kurang memiliki itu. Saya mungkin terbukti salah, tetapi itulah mengapa saya akan mengeluarkan Michael Carrick dari daftar itu."