"Bukan sesuatu yang saya rekomendasikan!" - Rutinitas pra-pertandingan 'gila' ikon Leicester Jamie Vardy dikonfirmasi oleh Ben Chilwell
Vardy tidak pernah menyembunyikan kecintaannya pada minuman energi.Penyerang Cremonese tersebut sebelumnya telah membahas pilihan gaya hidupnya dalam otobiografinya dan wawancara-wawancara selanjutnya, secara terbuka mengakui rutinitas yang akan membuat kebanyakan ilmuwan olahraga modern bergidik. Membicarakan kebiasaan hariannya dalam beberapa tahun terakhir, mantan pemain internasional Inggris itu mengatakan: "Ya, saya merokok dan minum tiga kaleng Red Bull sehari, staf medis sudah tahu hal itu." Meskipun angka-angka tersebut sudah tinggi untuk seorang atlet elit, akun terbaru Chilwell menyarankan bahwa Vardy akan meningkatkan asupan tersebut secara signifikan saat waktunya untuk turun ke lapangan.
Melanggar hukum-hukum ilmu olahraga
Anekdot ini menggambarkan seorang pemain yang sepenuhnya mengabaikan filosofi "marginal gains" yang mendominasi era modern. Sementara banyak atlet profesional papan atas fokus pada siklus tidur, tingkat hidrasi, dan diet kompleks, Vardy tampaknya berkembang dengan campuran stimulan ber gula tinggi dan aktivitas sosial larut malam. Meskipun demikian, rekornya berbicara sendiri; pemain berusia 38 tahun ini terus mencetak gol hingga usia akhir tiga puluhan, membuktikan bahwa tubuhnya mampu menanggung beban kerja yang kemungkinan besar akan menghambat pemain profesional lainnya.
Kekekalan Vardy mungkin merupakan aspek paling mengejutkan dari pengungkapan ini. Sementara banyak pemain yang menjalani gaya hidup "rock and roll" melihat karier mereka meredup di awal usia tiga puluhan, ikon Leicester City ini tetap tangguh dan relatif bebas cedera. Kemampuannya untuk melakukan sprint intensitas tinggi dan penyelesaian klinis secara teratur, meskipun ia mengaku menyukai rokok dan kafein, terus membingungkan pengamat dan mantan rekan setimnya. Bagi Vardy, kebiasaan ini tampaknya menjadi bahan bakar mental yang diperlukan untuk mempertahankan gaya bermain agresif dan mengganggu di lapangan.
Minuman energi dan kegiatan malam hari yang berlebihan
Chilwell, yang memulai karirnya di Leicester sebelum pindah ke Chelsea dan akhirnya ke Prancis, baru-baru ini duduk bersama L'Equipe untuk membahas ritual-ritual paling berkesan yang dia saksikan sepanjang karirnya. Tentu saja, Vardy menjadi fokus utama pembicaraan. Bek kiri itu mengungkapkan bahwa konsumsi kafein striker tersebut mencapai tingkat yang mengagetkan menjelang kick-off, sering mengabaikan pedoman nutrisi ketat yang diikuti oleh sisa tim. Jumlah minuman energi yang dikonsumsi dalam waktu singkat tetap menjadi hal yang sulit dipercaya bagi mereka yang bermain bersamanya.
Membahas ritual yang paling membekas baginya, Chilwell mengatakan: "Rutinitas pra-pertandingan yang paling mengesankan? Jamie Vardy, tentu saja! Itu bukan sesuatu yang direkomendasikan! Dia akan minum empat kaleng Red Bull dalam satu jam. Pada malam sebelum pertandingan, dia akan minum anggur di hotel, atau bir. Dia hampir tidak tidur sama sekali. Dia datang mengetuk pintu kamarku sekitar pukul 3 pagi untuk membangunkanku. Dia gila. Tapi dia tetap mencetak hat-trick setelah semua itu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Vardy?
Vardy selalu melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Rutinitas pra-pertandingannya merupakan bukti dari generasi berbeda dalam budaya sepak bola, di mana kepribadian dan kenyamanan individu sering kali lebih diutamakan daripada struktur kaku di lapangan latihan modern.
Meskipun memiliki kebiasaan-kebiasaan tersebut, Vardy kini berusaha bangkit kembali setelah Cremonese dihancurkan oleh Roma pada akhir pekan lalu. Namun, ambisi mereka untuk menang di Giovanni Zini akhir pekan ini tidak akan mudah, karena mereka akan menghadapi AC Milan, yang juga berusaha kembali ke jalur kemenangan dan mempertahankan harapan mereka untuk masuk ke empat besar.
