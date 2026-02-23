"Bukan sesuatu yang saya rekomendasikan!" - Rutinitas pra-pertandingan 'gila' ikon Leicester Jamie Vardy dikonfirmasi oleh Ben Chilwell

Anekdot ini menggambarkan seorang pemain yang sepenuhnya mengabaikan filosofi "marginal gains" yang mendominasi era modern. Sementara banyak atlet profesional papan atas fokus pada siklus tidur, tingkat hidrasi, dan diet kompleks, Vardy tampaknya berkembang dengan campuran stimulan ber gula tinggi dan aktivitas sosial larut malam. Meskipun demikian, rekornya berbicara sendiri; pemain berusia 38 tahun ini terus mencetak gol hingga usia akhir tiga puluhan, membuktikan bahwa tubuhnya mampu menanggung beban kerja yang kemungkinan besar akan menghambat pemain profesional lainnya.

Kekekalan Vardy mungkin merupakan aspek paling mengejutkan dari pengungkapan ini. Sementara banyak pemain yang menjalani gaya hidup "rock and roll" melihat karier mereka meredup di awal usia tiga puluhan, ikon Leicester City ini tetap tangguh dan relatif bebas cedera. Kemampuannya untuk melakukan sprint intensitas tinggi dan penyelesaian klinis secara teratur, meskipun ia mengaku menyukai rokok dan kafein, terus membingungkan pengamat dan mantan rekan setimnya. Bagi Vardy, kebiasaan ini tampaknya menjadi bahan bakar mental yang diperlukan untuk mempertahankan gaya bermain agresif dan mengganggu di lapangan.