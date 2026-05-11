Bakat muda unggulan asal Belanda itu mengatakan kepada ESPN setelah pertandingan Feyenoord melawan AZ Alkmaar yang berakhir imbang 1-1: "Sudah bukan rahasia lagi bahwa klub-klub sedang mengamati saya dan bahwa pindah klub mungkin akan terjadi pada musim panas nanti. Saya juga tidak ingin merahasiakannya. Saya belum memutuskan apa-apa, jadi saya masih terikat kontrak dengan Feyenoord. Bisa jadi itu adalah pertandingan kandang terakhir saya, tapi saya tidak ingin mengatakan hal itu terlalu dini."
"Bukan rahasia lagi": Calon pemain baru FC Bayern München menarik perhatian
Menurut informasi dari Sky, negosiasi antara pihak Read dan juara bertahan Jerman tersebut belakangan ini sedikit terhenti. Alasannya, seperti yang sering terjadi dalam sepak bola modern, adalah angka yang tertera pada label harga. Feyenoord dilaporkan meminta biaya transfer sekitar 30 juta euro — harga yang cukup tinggi untuk seorang remaja yang baru memiliki catatan penampilan yang konsisten di level tertinggi.
Di Säbener Straße, mereka tidak akan menginvestasikan jumlah tersebut dengan sembarangan, terutama karena riwayat cedera Read pada musim 2025/26 ini mulai menunjukkan tanda-tanda. Cedera paha yang membandel telah membuatnya absen berulang kali sejak akhir November. Bahkan saat melawan Alkmaar, ia hanya mampu bermain pada babak kedua.
ManCity tampaknya juga mengincar Read
Tidak diragukan lagi bahwa Read memiliki potensi untuk bersinar di panggung besar. Dalam 53 penampilannya di Eredivisie sejauh ini, ia telah mengumpulkan 16 poin (lima gol, sebelas assist). Ia juga telah merasakan atmosfer kompetisi internasional di Liga Champions dan Liga Europa. Ia memiliki profil sebagai bek sayap modern yang kuat dalam serangan, yang sangat dibutuhkan oleh Bayern.
Namun, seperti yang dilaporkan secara bersamaan oleh surat kabar Bild dan Sky Sports baru-baru ini, Manchester City telah ikut serta dalam perburuan bek kanan tersebut. Dikabarkan bahwa The Skyblues akan mengamati pemain berusia 19 tahun itu secara intensif di akhir musim dan mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran transfer.
Jika ManCity benar-benar serius mengejar Read, nilai transfernya bisa melonjak lagi. Terlebih lagi, ia masih memiliki kontrak hingga 2029 di Rotterdam. FC Liverpool juga sempat dikabarkan tertarik, namun pada musim dingin lalu, The Reds memutuskan untuk tidak melakukan transfer.
Givairo Read: Catatan penampilannya di sepak bola profesional
Musim Klub Pertandingan Gol Assist 2022/23 FC Volendam 1 - - 2023/24 Feyenoord 1 - - 2024/25 Feyenoord 37 3 8 2025/26 Feyenoord 19 2 3