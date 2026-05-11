"Bukan rahasia lagi": Calon pemain baru FC Bayern München menarik perhatian

Tidak diragukan lagi bahwa Read memiliki potensi untuk bersinar di panggung besar. Dalam 53 penampilannya di Eredivisie sejauh ini, ia telah mengumpulkan 16 poin (lima gol, sebelas assist). Ia juga telah merasakan atmosfer kompetisi internasional di Liga Champions dan Liga Europa. Ia memiliki profil sebagai bek sayap modern yang kuat dalam serangan, yang sangat dibutuhkan oleh Bayern.

Namun, seperti yang dilaporkan secara bersamaan oleh surat kabar Bild dan Sky Sports baru-baru ini, Manchester City telah ikut serta dalam perburuan bek kanan tersebut. Dikabarkan bahwa The Skyblues akan mengamati pemain berusia 19 tahun itu secara intensif di akhir musim dan mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran transfer.

Jika ManCity benar-benar serius mengejar Read, nilai transfernya bisa melonjak lagi. Terlebih lagi, ia masih memiliki kontrak hingga 2029 di Rotterdam. FC Liverpool juga sempat dikabarkan tertarik, namun pada musim dingin lalu, The Reds memutuskan untuk tidak melakukan transfer.