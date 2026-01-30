I League
Bukan Lawan Persis Solo, Ini Jadwal Debut Layvin Kurzawa Bersama Persib Bandung
Persib amankan jasa Kurzawa
Persib Bandung mengejutkan sepakbola Indonesia setelah resmi mengumumkan kedatangan eks Paris Saint-Germain dan Timnas Prancis Layvin Kurzawa. Bek kiri tersebut dikontrak hingga akhir musim 2025/26, dan diharapkan bisa menambah kekuatan Maung Bandung untuk mempertahankan gelar juara Super League dan melaju jauh di AFC Champions League (ACL) Two.
"Persib resmi memperkenalkan Layvin Kurzawa sebagai bagian dari Maung Bandung untuk putaran kedua Super League 2025/2026. Kehadirannya bukan sekadar menambah nama di daftar pemain asing, tetapi menjadi kepingan yang memang dibutuhkan tim saat ini," bunyi pernyataan resmi Persib.
Kurzawa telah jalani latihan bersama Persib
Setelah resmi diumumkan sebagai rekrutan terbaru Persib, Kurzawa kini juga telah mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekan barunya di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (28/1) WIB.
Pemain berusia 33 tahun tersebut menjalani latihan ringan untuk memulihkan kebugarannya sebelum melakoni debutnya untuk Maung Bandung.
- Getty Images Sport
Kurzawa dipastikan absen lawan Persis
Tetapi, meski telah berlatih bersama tim barunya, Kurzawa dikonfirmasi tidak akan langsung tampil ketika Persib menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu (31/1) sore WIB.
Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Maung Bandung Bojan Hodak, dikutip dari situs resmi klub ia mengatakan: "[Kurzawa] tidak dibawa karena harus berlatih dan tidak bisa hanya datang lalu bermain. Mereka bisa cedera jika melakukan itu."
Kapan Kurzawa melakoni debutnya bersama Persib?
Meski Bojan telah mengonfirmasi bahwa Kurzawa tidak akan tampil melawan Persis, bek kiri tersebut diharapkan telah dalam kondisi terbaiknya ketika Maung Bandung menjamu Malut United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (6/2) malam WIB. Tetapi, jika sang pemain masih belum dalam kondisi prima, ia jelas akan disiapkan untuk langsung debut di leg pertama babak 16 besar ACL Two melawan Ratchaburi FC pada 11 Februari mendatang.
Iklan