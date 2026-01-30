Bukan Lawan Persis Solo, Ini Jadwal Debut Layvin Kurzawa Bersama Persib Bandung

Persib Bandung mengejutkan sepakbola Indonesia setelah resmi mengumumkan kedatangan eks Paris Saint-Germain dan Timnas Prancis Layvin Kurzawa. Bek kiri tersebut dikontrak hingga akhir musim 2025/26, dan diharapkan bisa menambah kekuatan Maung Bandung untuk mempertahankan gelar juara Super League dan melaju jauh di AFC Champions League (ACL) Two.

"Persib resmi memperkenalkan Layvin Kurzawa sebagai bagian dari Maung Bandung untuk putaran kedua Super League 2025/2026. Kehadirannya bukan sekadar menambah nama di daftar pemain asing, tetapi menjadi kepingan yang memang dibutuhkan tim saat ini," bunyi pernyataan resmi Persib.