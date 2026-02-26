Bukan lagi pemain Liga Dua! Bagaimana Erling Haaland telah membawa permainan serba bisa-nya ke level baru untuk Manchester City

Zaman di mana Haaland lebih sering mengintai di sekitar area penalti lawan dan hanya fokus mencetak gol, bergantung pada rekan-rekan penyerangnya seperti Kevin De Bruyne untuk memberikan umpan atau memanfaatkan bola-bola lepas, kini telah berlalu.

Kini, ia sama mungkinnya untuk menciptakan gol seperti mencetak gol. Haaland telah memberikan tiga assist dalam empat pertandingan Premier League terakhirnya, sementara hanya Bruno Fernandes yang lebih banyak menciptakan gol di kasta tertinggi Inggris musim ini. Tujuh assist Haaland membuatnya hanya satu assist di bawah rekor terbaiknya, yang dicapai pada musim 2022-23, dan masih ada 11 pertandingan liga tersisa.

Umpan silangnya kepada Nico O’Reilly untuk gol kedua City dalam kemenangan atas Newcastle pada Sabtu lalu membuat banyak orang terkesan, karena itu adalah jenis gerakan yang biasanya dilakukan Bernardo Silva atau Rayan Cherki. Gol tersebut terbukti menjadi gol penentu yang membuat City tetap menempel ketat Arsenal di puncak klasemen, tetapi itu hanyalah salah satu dari banyak intervensi penting yang dilakukan Haaland dalam pertandingan tersebut.

Dia memenangkan 12 duel, lebih banyak daripada dalam pertandingan mana pun dalam kariernya, sementara dia juga melakukan pembersihan terbanyak di antara pemain City dan melakukan sentuhan terbanyak (43) daripada dalam pertandingan Premier League sebelumnya.