Richard Martin

Bukan lagi pemain Liga Dua! Bagaimana Erling Haaland telah membawa permainan serba bisa-nya ke level baru untuk Manchester City

Pep Guardiola mengatakan bahwa seseorang harus selalu berhati-hati saat mengkritik penyerang seperti Erling Haaland. Menurut manajer Manchester City itu, cukup bagi mereka untuk mencetak gol lagi dan "membungkam mulutmu". Namun, belakangan ini, Haaland telah membungkam mulut tanpa mencetak gol. Selama setahun terakhir, ia telah berubah menjadi penyerang yang lengkap, ancaman yang lebih menakutkan bagi lawan-lawannya daripada sebelumnya, dan aset yang lebih besar bagi harapan City untuk meraih quadruple.

Zaman di mana Haaland lebih sering mengintai di sekitar area penalti lawan dan hanya fokus mencetak gol, bergantung pada rekan-rekan penyerangnya seperti Kevin De Bruyne untuk memberikan umpan atau memanfaatkan bola-bola lepas, kini telah berlalu.

Kini, ia sama mungkinnya untuk menciptakan gol seperti mencetak gol. Haaland telah memberikan tiga assist dalam empat pertandingan Premier League terakhirnya, sementara hanya Bruno Fernandes yang lebih banyak menciptakan gol di kasta tertinggi Inggris musim ini. Tujuh assist Haaland membuatnya hanya satu assist di bawah rekor terbaiknya, yang dicapai pada musim 2022-23, dan masih ada 11 pertandingan liga tersisa.

Umpan silangnya kepada Nico O’Reilly untuk gol kedua City dalam kemenangan atas Newcastle pada Sabtu lalu membuat banyak orang terkesan, karena itu adalah jenis gerakan yang biasanya dilakukan Bernardo Silva atau Rayan Cherki. Gol tersebut terbukti menjadi gol penentu yang membuat City tetap menempel ketat Arsenal di puncak klasemen, tetapi itu hanyalah salah satu dari banyak intervensi penting yang dilakukan Haaland dalam pertandingan tersebut.

Dia memenangkan 12 duel, lebih banyak daripada dalam pertandingan mana pun dalam kariernya, sementara dia juga melakukan pembersihan terbanyak di antara pemain City dan melakukan sentuhan terbanyak (43) daripada dalam pertandingan Premier League sebelumnya.

    'Pikiran yang menakutkan'

    Wayne Rooney sangat terkesan. "Dia berada di mana-mana di lapangan," kata legenda Manchester United itu dalam acara 'Match of the Day'. "Dia sedikit mengubah gaya permainannya. Dia kini lebih menjadi penyerang tengah serba bisa, bukan hanya pencetak gol."

    Haaland juga ikut membantu sebagai bek tambahan dalam situasi bola mati dan setiap kali City berada dalam tekanan. Dengan Premier League yang semakin fisik dan semakin banyak pertandingan ditentukan oleh situasi bola mati, postur 6'4" dan kekuatan Haaland menjadikannya aset yang lebih berharga daripada tahun-tahun sebelumnya. 

    Dia terlibat dalam rata-rata 3,9 duel udara per pertandingan musim ini, meningkat dari 3,55 per pertandingan pada 2024-25 dan 2,89 pada 2023-24. Dan Haalandlah yang mengambil tanggung jawab di pertahanan saat Newcastle menyerang kotak penalti City dan melibatkan kiper Nick Pope.

    "Dari segi pertahanan, saat Anda membutuhkannya, dia ada di kotak penalti sendiri, kuat, dan bertenaga," tambah Rooney. "Di menit terakhir, tendangan terakhir pertandingan, bola masuk ke area penalti, dia ada di sana, sundulan hebat untuk menghalau bola. Biasanya, jika melihat peta panas Haaland, dia akan berada di tengah, sekitar area penalti. Tapi kali ini dia ada di mana-mana. Dia menemukan hal-hal baru dalam permainannya, yang merupakan pemikiran yang menakutkan."

    Bukan tren baru

    Meskipun pertandingan melawan Newcastle adalah saat dunia benar-benar menyadari peningkatan menyeluruh Haaland, itu sama sekali bukan penampilan pertamanya yang penuh aksi sepanjang musim. Haaland telah mengambil tanggung jawab baru sejak awal musim setelah ditunjuk sebagai salah satu kapten City oleh Guardiola, langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pelatih tersebut mengingat Haaland baru saja berusia 25 tahun.

    Haaland telah menjadi pemain tim yang lebih baik sejak musim dimulai, tetapi karena ia mencetak gol begitu sering—19 gol dalam 15 pertandingan pertamanya—statistik mentahnya secara alami menjadi sorotan utama. Kemenangan 3-0 atas Manchester United dalam derby pada September adalah contohnya; Haaland melakukan enam clearance di kotak penalti pada hari itu, tetapi dua golnya di babak kedua jelas lebih menarik perhatian. 

    Hal yang sama terjadi saat City imbang 1-1 di Arsenal pada bulan yang sama. Haaland mencetak gol pembuka dan memicu serangan dari jauh di belakang garis tengah dengan melepaskan Tijjani Reijnders, berlari ke depan untuk menerima umpan dari pemain Belanda itu dan mencetak gol. Setelah City unggul, mereka mundur dan fokus menghentikan Arsenal bermain, dan Haaland sangat penting dalam hal itu. 

    Dia juga menekan tanpa pamrih, merebut bola dari Mikel Merino di dekat area Arsenal, yang berujung pada tembakan Reijnders ke arah David Raya. Guardiola secara mengejutkan mengganti Haaland dengan Nico Gonzalez di pertengahan babak kedua, sebuah langkah yang tidak ambisius meskipun sepenuhnya logis mengingat strategi City. Namun, mengingat Gabriel Martinelli menyamakan skor di waktu tambahan, langkah itu berbalik merugikan, dan Haaland telah melakukan pekerjaan yang sangat efektif dalam menghambat permainan Arsenal.

    'Sangat dermawan'

    Tentu saja, Haaland tidak selalu tampil dengan performa maksimal di setiap pertandingan. Seorang pemain dengan postur tubuh seperti dia tidak bisa terus-menerus berlari naik-turun lapangan selama 90 menit dua kali seminggu, dan dia telah memiliki beban kerja yang lebih berat dari biasanya karena Omar Marmoush sedang berpartisipasi di Piala Afrika, sehingga Haaland harus bermain di pertandingan piala yang biasanya dia lewatkan.

    Dalam kebanyakan pertandingan yang dimainkan City, mereka adalah tim yang menyerang, sehingga fokus Haaland untuk masuk ke area pertahanan lawan adalah strategi yang paling jelas. Namun, dalam beberapa pertandingan tertentu di mana City harus menahan tekanan, dia siap dan bersedia memainkan peran yang berbeda.

    Seperti yang dikatakan Guardiola setelah pertandingan melawan Newcastle: "Kemenangan ini tidak mungkin tercapai tanpa dia. Saya bukan penggemar besar meminta Erling untuk bertahan, tapi dia membantu kami. Saya tahu setelah itu bagaimana orang-orang memeluknya dan merayakannya bersamanya, dan mengucapkan terima kasih karena dia membantu kami. Dia adalah pemain yang sangat dermawan."

    Evolusi alami

    Penampilannya kontras dengan pertandingan besar lainnya di masa lalu, di mana jika Haaland gagal mencetak gol, dia hampir selalu mendapat kritikan.

    Ambil contoh komentar terkenal Roy Keane setelah hasil imbang 0-0 City melawan Arsenal pada 2024: "Dalam hal finishing di depan gawang, dia yang terbaik di dunia, tapi permainannya secara umum sangat buruk. Dia hampir seperti pemain Liga Dua. Itulah cara saya melihatnya. Permainannya secara umum harus ditingkatkan. Itu akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Menjadi striker yang brilian memang fantastis, tapi dia harus memperbaiki permainan keseluruhan."

    Haaland tentu saja telah melakukannya, meskipun mereka yang paling mengenalinya mengatakan bahwa itu adalah evolusi alami rather than sesuatu yang dia kerjakan dalam latihan.

    Haaland kini berada dalam kondisi yang sangat baik dalam hidupnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kontrak 10 tahun yang dia tandatangani dengan City pada Januari lalu telah memberinya kejelasan tentang masa depannya, dan dia memiliki apresiasi dan cinta yang mendalam terhadap klub ini di musim keempatnya. 

    Menjadi salah satu kapten telah memberinya tanggung jawab tambahan, dan dia berada dalam posisi unik di ruang ganti, karena dia cukup muda untuk memiliki hubungan yang kuat dengan pemain baru dalam skuad yang telah dirombak selama tiga jendela transfer terakhir, sambil cukup berpengalaman untuk dianggap sebagai pemain senior oleh Guardiola dan kelompok kepemimpinan.

    Di tempat yang baik

    Haaland memiliki alasan lain untuk bersuka cita dalam hal sepak bola, karena ia akan berangkat ke Piala Dunia pertamanya bersama Norwegia musim panas ini. Ia juga menjadi alasan utama di balik hal itu, setelah mencetak 16 gol dalam delapan pertandingan kualifikasi mereka.

    Secara pribadi, musim lalu merupakan musim yang sulit bagi Haaland, tidak hanya karena hasil City, tetapi juga karena kematian teman keluarga Ivar Eggja, yang seperti paman baginya. 

    "Bagaimana saya akan menghadapinya? Ini sulit. Sangat sedih bahwa dia tidak lagi di sini. Saya akan merindukannya sepanjang sisa hidup saya," kata Haaland saat ditanya tentang hal itu pada awal musim ini.

    Sekitar waktu yang sama dengan kematian Eggja, Haaland dan pacarnya sedang menanti kelahiran anak pertama mereka, yang, seperti yang dapat disaksikan oleh orang tua mana pun, merupakan periode yang menggembirakan namun sangat menegangkan. Begitu pula dengan beberapa bulan pertama setelah kelahiran, dipenuhi dengan malam-malam tanpa tidur dan kekhawatiran tentang bagaimana Anda akan menjadi orang tua. Namun, kecemasan itu segera berubah menjadi kebahagiaan yang tak terkira, dan dengan putranya yang merayakan ulang tahun pertamanya pada Desember, Haaland kini menikmati momen-momen terbaik yang ditawarkan oleh peran sebagai ayah. 

    "Dengan adanya anak, hal itu membuat saya menjadi lebih baik karena saya benar-benar bisa melepaskan diri lebih dari sebelumnya," akunya pada Oktober. "Saya sama sekali tidak memikirkan sepak bola, yang kadang-kadang, saat Anda masih muda, Anda memikirkan ini dan itu. Anda sedikit khawatir tentang hal-hal tersebut. Tapi saat saya pulang ke rumah, saya lebih rileks. Saya pikir saya perlu mengucapkan terima kasih kepada putra saya."

    Cara baru untuk membungkam kritikus

    Dengan Haaland yang begitu stabil, tak heran ia telah mengasah berbagai aspek permainannya dan menjadi penyerang yang lebih serba bisa. Kritik terhadap Haaland seringkali terasa tidak sepenuhnya serius mengingat rekor golnya yang tak tertandingi. Bahkan setelah delapan pertandingan berturut-turut tanpa gol dari permainan terbuka di awal tahun, ia tetap mengoleksi 22 gol di Premier League dan tujuh gol di Liga Champions musim ini. 

    Ia telah mencetak 153 gol dalam 184 pertandingan untuk City, angka yang diidamkan oleh setiap striker. Seperti yang dikatakan Sergio Aguero kepada GOAL saat ditanya tentang periode tanpa gol non-penalti tersebut, "Slump apa yang mereka bicarakan? Masalahnya, Haaland telah membuat semua orang terbiasa. Setiap musim ia mencetak lebih banyak gol, jadi ketika ia tidak mencetak gol dalam beberapa pertandingan, maka ia mendapat pertanyaan." 

    Haaland telah menemukan cara baru untuk menjawab kritik dengan peningkatan permainannya secara keseluruhan dan jumlah assistnya yang terus bertambah. Dia akan membuat banyak orang diam hingga akhir musim ini.

