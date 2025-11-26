AFP
Bukan Gaji Atau 'Gengsi'! Ternyata Ini Alasan Luka Modric Pindah Ke AC Milan Di Usia 40 Tahun
Modric masih menjadi pemain kunci di usia 40 tahun
Modric membatalkan rencana awalnya untuk mengakhiri karier bermainnya di Madrid dengan pindah ke AC Milan di musim panas. Setelah menginjak usia 40 tahun, sang gelandang telah tampil mengesankan di Serie A, mendapatkan pujian luar biasa dari rekan satu timnya dan banyak mantan pemain sepakbola Italia. Peraih enam gelar Liga Champions tersebut telah mencetak satu gol dan dua assist bagi Rossoneri sejauh ini, langsung mengambil peran penting dalam upaya tim asuhan Massimiliano Allegri meraih gelar Serie A. Performanya memang telah memicu rumor transfer lain, tetapi mantan bintang Tottenham tersebut telah berterus terang tentang ketertarikannya pada klub San Siro dan kegembiraannya mengenakan seragam merah-hitam.
Alasan Modric pindah ke AC Milan
Menurut pemain Kroasia tersebut, reputasi Milan-lah yang mendorongnya untuk menandatangani kontrak satu tahun di klub tersebut. Ia menjelaskan kepada Arena Sport: "Setelah Real Madrid, saya selalu mengatakannya, ke mana pun Anda pergi, itu adalah langkah mundur. Tidak ada keraguan tentang ini dan semua pemain dapat mengonfirmasinya. Namun, saya rasa saya tiba di klub yang sangat dekat dengan Real Madrid dalam hal reputasi dan sejarah: bagi saya, ini adalah situasi paling ideal yang bisa terjadi pada saya. Terutama karena saya mencintai Milan dan sejak kecil saya tumbuh besar dengan sepakbola Italia. Milan adalah klub yang paling saya kagumi. Ketika pilihan Milan muncul, itu adalah pilihan yang tepat untuk saya."
Berbicara tentang pengalamannya di kota dan di klub, ia menyatakan, "Kota ini luar biasa. Orang-orang menyambut saya dengan luar biasa, baik di dalam maupun di luar klub. Rekan satu tim, pelatih, para penggemar, semuanya sangat berkelas. Anda dapat melihat bahwa Milan adalah klub dengan sejarah yang hebat, salah satu yang terbesar di dunia. Anda dapat merasakannya di setiap langkah, jadi saya sangat bahagia dan saya menikmati semua ini."
Modric mengakui sulit tinggalkan Madrid
Modric memenangkan 28 trofi selama 13 tahun masa baktinya di ibu kota Spanyol, termasuk enam gelar Liga Champions dan empat penghargaan La Liga. Namun, meninggalkan klub itu berat baginya, seperti yang ia sebutkan: "Sejujurnya, itu tidak mudah, karena saya menghabiskan 13 tahun, hampir separuh hidup saya, praktis di sebuah klub, di sebuah kota. Itu adalah salah satu masa terbaik dalam hidup saya. Saya tiba di Madrid mungkin relatif terlambat, pada usia 27, tetapi di waktu yang tepat. Saya siap untuk langkah itu. Empat tahun di Inggris sangat membantu saya. Dan semua yang saya alami dan capai di Madrid setelahnya terasa luar biasa bagi saya."
"Terlepas dari trofi dan kemenangan, bertahan selama 13 tahun di klub seperti itu... Saya tiba di usia 27 dan saya bertahan hampir sampai usia 40 dan itu sungguh luar biasa! Karena Anda tahu seperti apa klub Madrid itu, Anda tahu mereka tidak menoleransi kegagalan, dan bisa bertahan di level itu, di klub seperti itu, selama bertahun-tahun, dengan semua kesuksesan yang saya raih di sana, itu luar biasa. Dulu, saya pikir saya akan puas jika mengakhiri karier di usia 35. Namun, saya telah lama melampaui batas itu, dan saya tidak menyembunyikan rasa syukur saya: syukurlah, saya masih di level itu dan itu luar biasa!"
Ia menambahkan: "Saya selalu mengatakannya dan itu bukan basa-basi, menyanjung penggemar atau klub - keinginan terbesar saya adalah pensiun di Madrid. Tetapi, sederhananya, segala sesuatu memiliki awal dan akhir."
Apa selanjutnya?
Berada di posisi kedua klasemen Serie A, Modric dkk akan menghadapi Lazio di San Siro dengan tujuan menggeser untuk posisi Roma di puncak, setidaknya untuk sementara. Modric, yang bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan 1-0 Rossoneri atas Inter Milan, diperkirakan akan kembali menjadi starter akhir pekan ini.
