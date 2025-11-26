Bukan Gaji Atau 'Gengsi'! Ternyata Ini Alasan Luka Modric Pindah Ke AC Milan Di Usia 40 Tahun

Modric memenangkan 28 trofi selama 13 tahun masa baktinya di ibu kota Spanyol, termasuk enam gelar Liga Champions dan empat penghargaan La Liga. Namun, meninggalkan klub itu berat baginya, seperti yang ia sebutkan: "Sejujurnya, itu tidak mudah, karena saya menghabiskan 13 tahun, hampir separuh hidup saya, praktis di sebuah klub, di sebuah kota. Itu adalah salah satu masa terbaik dalam hidup saya. Saya tiba di Madrid mungkin relatif terlambat, pada usia 27, tetapi di waktu yang tepat. Saya siap untuk langkah itu. Empat tahun di Inggris sangat membantu saya. Dan semua yang saya alami dan capai di Madrid setelahnya terasa luar biasa bagi saya."

"Terlepas dari trofi dan kemenangan, bertahan selama 13 tahun di klub seperti itu... Saya tiba di usia 27 dan saya bertahan hampir sampai usia 40 dan itu sungguh luar biasa! Karena Anda tahu seperti apa klub Madrid itu, Anda tahu mereka tidak menoleransi kegagalan, dan bisa bertahan di level itu, di klub seperti itu, selama bertahun-tahun, dengan semua kesuksesan yang saya raih di sana, itu luar biasa. Dulu, saya pikir saya akan puas jika mengakhiri karier di usia 35. Namun, saya telah lama melampaui batas itu, dan saya tidak menyembunyikan rasa syukur saya: syukurlah, saya masih di level itu dan itu luar biasa!"

Ia menambahkan: "Saya selalu mengatakannya dan itu bukan basa-basi, menyanjung penggemar atau klub - keinginan terbesar saya adalah pensiun di Madrid. Tetapi, sederhananya, segala sesuatu memiliki awal dan akhir."