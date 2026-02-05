Bukan 'Bocil' Lagi - Pemain Liverpool Florian Wirtz Kian Bersinar & Siap Jadi Playmaker Bintang Di Liga Primer

Mantan gelandang Liverpool Danny Murphy sejak awal bersikeras bahwa rekor Wirtz yang nol gol atau assist dalam 16 penampilan pertamanya di Liga Primer menyesatkan.
"Meskipun Anda harus menerima bahwa dia belum memulai sebaik yang kita harapkan," kata Murphy kepada GOAL pada bulan Oktober, "Saya pikir dia sedikit kurang beruntung karena dia telah menciptakan banyak peluang yang belum berhasil dikonversi. Tiba-tiba narasi sedikit berubah jika beberapa di antaranya berhasil masuk."
Dan itulah yang terjadi, karena Wirtz tidak pernah menoleh ke belakang sejak Alexander Isak mencetak gol dari salah satu umpan terobosannya dalam kemenangan 2-1 di Tottenham pada 20 Desember. Akhir pekan berikutnya, ia bahkan mencetak gol pertamanya untuk Liverpool melawan Wolves, yang merupakan dorongan besar bagi kepercayaan dirinya.
"Saya cukup yakin itu melegakan baginya," kata Slot setelah pertandingan. "Saya bisa melihat reaksinya saat mencetak gol dan hal yang sama juga dirasakan oleh rekan-rekan setimnya, mereka sangat senang untuknya."
"Dalam sepakbola, mungkin memang benar, kita terutama dinilai berdasarkan hasil dan individu, termasuk dinilai berdasarkan gol dan assist, dan terkadang kita lupa apa lagi yang bisa dilakukan selama pertandingan. Dan saya pikir dia telah memainkan beberapa pertandingan bagus untuk kami, tetapi saya juga berpikir dia semakin baik di setiap pertandingan yang dia mainkan untuk kami."
"Dia semakin bugar dan semakin dekat dengan gol pertamanya, dan tidak mengherankan jika dia mencetak gol hari ini. Dia akan menjadi orang pertama yang mengerti bahwa satu gol tidak cukup. Tetapi dia akan terus mencetak lebih banyak gol."
Tidak mengherankan, Slot tepat sasaran.