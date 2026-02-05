Bukan 'Bocil' Lagi - Pemain Liverpool Florian Wirtz Kian Bersinar & Siap Jadi Playmaker Bintang Di Liga Primer

Wirtz bukanlah satu-satunya pemain Liverpool yang mengecewakan dalam kekalahan 3-0 di Etihad Stadium yang secara realistis mengakhiri upaya The Reds mempertahankan gelar setelah hanya 11 pertandingan. Tim asuhan Arne Slot mungkin kurang beruntung karena gol penyama kedudukan Virgil van Dijk dianulir karena offside, tetapi tidak dapat disangkal betapa buruknya penampilan mereka semua.

Namun, Neville sangat prihatin dengan betapa sedikitnya kontribusi Wirtz dalam pertandingan tersebut - dan, sejujurnya, kita dapat memahami alasannya.

Hanya ada dua tembakan dari Wirtz (keduanya tidak tepat sasaran) dan nol peluang yang diciptakan. Lebih parahnya lagi, pemain seharga £100 juta yang jelas-jelas menjadi tumpuan Liverpool dalam membangun serangan baru mereka, menyentuh bola lebih sedikit daripada kiper Giorgi Mamardashvili selama penampilan yang sangat tidak efektif di sayap kiri.

"Wirtz adalah masalah," kata Neville di Sky Sports. "Mari kita sebut saja apa adanya: ini masalah. Kami telah berhati-hati dengannya selama beberapa bulan, dengan alasan dia masih muda, dia datang ke negara baru, tetapi dia bernilai lebih dari £100 juta, Anda harus segera mengambil tindakan tegas."

"Dia jelas memiliki sesuatu, dia pemain yang sangat bagus, secara teknis fantastis, tetapi dia telah dilempar ke sana kemari di lapangan, dan dia tidak memberikan kualitas yang sama, jadi penampilannya benar-benar mengkhawatirkan."