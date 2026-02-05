Goal.com
Bukan 'Bocil' Lagi - Pemain Liverpool Florian Wirtz Kian Bersinar & Siap Jadi Playmaker Bintang Di Liga Primer

Pada akhir Oktober, Dimitar Berbatov muncul di podcast Rio Ferdinand dan memohon kesabaran terhadap Florian Wirtz, pemain bintang yang baru didatangkan Liverpool pada musim panas lalu. "Dia akan luar biasa, percayalah," kata legenda Bulgaria itu kepada mantan rekan setimnya di Manchester United. "Saya yakin semua orang [di Liverpool] melihat kualitasnya, dan mereka akan memberinya waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan tim. Dan saya jamin, dia akan sukses."

"Cara dia melihat sepakbola, bagaimana dia mencari ruang, bagaimana dia tahu cara memposisikan dirinya, sentuhan bola, improvisasi, insting umpan dan gol. Tentu saja, seseorang dapat berpendapat bahwa fisiknya tidak begitu bagus untuk Liga Primer. Tetapi kemudian Anda dapat dengan mudah melihat pemain hebat di posisinya, seperti [Luka] Modric, juga memiliki postur tubuh yang sama. Modric. Seperti monster! Jadi, beri Wirtz waktu."

Namun, kurang dari dua pekan kemudian, Gary Neville merasa bahwa Wirtz lebih mirip "anak kecil" daripada monster saat "dihujani" oleh Matheus Nunes dalam kekalahan memalukan Liverpool di Manchester City.

  • "Masalah

    Wirtz bukanlah satu-satunya pemain Liverpool yang mengecewakan dalam kekalahan 3-0 di Etihad Stadium yang secara realistis mengakhiri upaya The Reds mempertahankan gelar setelah hanya 11 pertandingan. Tim asuhan Arne Slot mungkin kurang beruntung karena gol penyama kedudukan Virgil van Dijk dianulir karena offside, tetapi tidak dapat disangkal betapa buruknya penampilan mereka semua.

    Namun, Neville sangat prihatin dengan betapa sedikitnya kontribusi Wirtz dalam pertandingan tersebut - dan, sejujurnya, kita dapat memahami alasannya.

    Hanya ada dua tembakan dari Wirtz (keduanya tidak tepat sasaran) dan nol peluang yang diciptakan. Lebih parahnya lagi, pemain seharga £100 juta yang jelas-jelas menjadi tumpuan Liverpool dalam membangun serangan baru mereka, menyentuh bola lebih sedikit daripada kiper Giorgi Mamardashvili selama penampilan yang sangat tidak efektif di sayap kiri.

    "Wirtz adalah masalah," kata Neville di Sky Sports. "Mari kita sebut saja apa adanya: ini masalah. Kami telah berhati-hati dengannya selama beberapa bulan, dengan alasan dia masih muda, dia datang ke negara baru, tetapi dia bernilai lebih dari £100 juta, Anda harus segera mengambil tindakan tegas."

    "Dia jelas memiliki sesuatu, dia pemain yang sangat bagus, secara teknis fantastis, tetapi dia telah dilempar ke sana kemari di lapangan, dan dia tidak memberikan kualitas yang sama, jadi penampilannya benar-benar mengkhawatirkan."

    • Iklan
  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Merusak keseimbangan"

    Neville sangat khawatir dengan fisik Wirtz. Ia tidak berpikir bahwa pemain internasional Jerman itu terlihat cukup bugar atau kuat untuk kerasnya sepakbola Inggris - dan penting untuk dicatat bahwa penampilan terbaik Wirtz dalam seragam Liverpool hingga saat itu semuanya terjadi di Eropa, melawan Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt dan Real Madrid.

    Seperti yang disinggung Berbatov, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa pemain berusia 22 tahun yang bertubuh mungil itu tidak cocok untuk Liga Primer yang menjadi lebih intens dan agresif musim ini. Sementara itu, mantan rekan setimnya di Manchester United Wayne Rooney juga berpendapat bahwa Wirtz bukanlah pilihan yang tepat untuk Liverpool; bahwa klub telah membeli pemain yang tidak cocok dengan sistem Slot.

    "Saya pikir Wirtz sebenarnya merusak keseimbangan Liverpool dan cara mereka bermain," kata mantan penyerang Inggris itu di BBC. "Dia pemain top dan saya yakin dia akan menjadi lebih baik - tetapi dia mengalami awal yang lambat dan saya pikir itu tidak bisa dibantah. Saya telah melihat pemain-pemain yang masuk ke liga ini dan itu membutuhkan waktu."

    "Tetapi bukan soal harga transfernya. Bukan soal pemain atau kemampuannya. Saya hanya tidak melihat di mana dia cocok dengan apa yang dilakukan Liverpool dalam formasi [4-3-3] itu. Apakah dia pemain lini tengah ketiga? Bagi saya, tidak, dia lebih merupakan penyerang. Jadi, jika saya harus memilih antara dia dan [Dominik] Szoboszlai, maka saya akan memilih Szoboszlai."

  • Liverpool v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lebih bugar dan lebih kuat

    Namun, kekalahan telak tiga gol di kandang melawan Nottingham Forest dan PSV pada akhir November membuktikan bahwa Wirtz sebenarnya bukanlah masalah utama. Liverpool sama rapuhnya dalam bertahan tanpa pemain nomor 7 mereka yang cedera - bahkan mungkin lebih rapuh - dan jauh kurang mengancam dalam serangan.

    Tentu saja, respons Slot terhadap rentetan hasil buruk The Reds adalah mengadaptasi rencana permainan yang lebih konservatif, yang mengakibatkan Wirtz ditempatkan kembali di sayap kiri daripada bermain di posisi nomor 10 yang lebih disukainya. Tapi, menjelang Natal, ia mulai merasakan manfaat dari program kebugaran khusus yang dirancang tidak hanya untuk membantu Wirtz menambah massa otot tetapi juga meningkatkan staminanya.

    Pada tanggal 3 Desember, ia menyelesaikan 90 menit di Liga Primer untuk pertama kalinya, dan golnya yang dibelokkan di menit-menit akhir menyelamatkan Liverpool dari kekalahan memalukan di kandang melawan Sunderland.

    Menjelang akhir tahun, tidak lagi menjadi masalah apakah Wirtz ditempatkan di sayap kiri atau di tengah, ia memberikan dampak di mana pun ia bermain dan mendapatkan perbandingan dengan ikon The Kop Peter Beardsley karena caranya yang lincah bergerak di antara lini - dan para bek - untuk menciptakan dan mengkonversi peluang.

  • Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mengubah narasi

    Mantan gelandang Liverpool Danny Murphy sejak awal bersikeras bahwa rekor Wirtz yang nol gol atau assist dalam 16 penampilan pertamanya di Liga Primer menyesatkan.

    "Meskipun Anda harus menerima bahwa dia belum memulai sebaik yang kita harapkan," kata Murphy kepada GOAL pada bulan Oktober, "Saya pikir dia sedikit kurang beruntung karena dia telah menciptakan banyak peluang yang belum berhasil dikonversi. Tiba-tiba narasi sedikit berubah jika beberapa di antaranya berhasil masuk."

    Dan itulah yang terjadi, karena Wirtz tidak pernah menoleh ke belakang sejak Alexander Isak mencetak gol dari salah satu umpan terobosannya dalam kemenangan 2-1 di Tottenham pada 20 Desember. Akhir pekan berikutnya, ia bahkan mencetak gol pertamanya untuk Liverpool melawan Wolves, yang merupakan dorongan besar bagi kepercayaan dirinya.

    "Saya cukup yakin itu melegakan baginya," kata Slot setelah pertandingan. "Saya bisa melihat reaksinya saat mencetak gol dan hal yang sama juga dirasakan oleh rekan-rekan setimnya, mereka sangat senang untuknya."

    "Dalam sepakbola, mungkin memang benar, kita terutama dinilai berdasarkan hasil dan individu, termasuk dinilai berdasarkan gol dan assist, dan terkadang kita lupa apa lagi yang bisa dilakukan selama pertandingan. Dan saya pikir dia telah memainkan beberapa pertandingan bagus untuk kami, tetapi saya juga berpikir dia semakin baik di setiap pertandingan yang dia mainkan untuk kami."

    "Dia semakin bugar dan semakin dekat dengan gol pertamanya, dan tidak mengherankan jika dia mencetak gol hari ini. Dia akan menjadi orang pertama yang mengerti bahwa satu gol tidak cukup. Tetapi dia akan terus mencetak lebih banyak gol."

    Tidak mengherankan, Slot tepat sasaran.

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Kerja sama dengan Ekitike

    Berkat penyelesaian akuratnya dari umpan Mohamed Salah dalam kemenangan 4-1 atas Newcastle akhir pekan lalu, Wirtz kini telah mencetak enam gol dalam sepuluh penampilan terakhirnya di semua kompetisi. Ia juga telah membangun kerja sama yang fantastis dengan Hugo Ekitike - yang secara menggembirakan digarisbawahi oleh fakta bahwa keduanya telah berkolaborasi untuk mencetak lebih banyak gol daripada duo Liga Primer lainnya musim ini (enam).

    Akibatnya, Wirtz mengubah para peragu menjadi percaya - terutama Jamie Carragher, yang sebelumnya mempertanyakan kredibilitas pemain Jerman itu sebagai pemain kelas dunia dengan menunjukkan bahwa legenda Liverpool seperti Luis Suarez dan Sadio Mane langsung menunjukkan performa gemilang setelah tiba di Anfield.

    "Saya tidak bisa memikirkan banyak pemain yang memiliki awal yang biasa-biasa saja atau buruk," kata mantan bek The Reds itu di Sky Sports pada bulan Oktober lalu. "Ngomong-ngomong, saya tidak sedang membicarakan tujuh pertandingan, tetapi jika Anda sampai pada Natal dan Januari dan berpikir, 'Oh...' Sejarah tidak menunjukkan bahwa pemain asing top yang datang ke Inggris membutuhkan waktu satu tahun."

    Wirtz juga tidak berpikir demikian.

  • Florian WirtzGetty

    De Bruyne yang baru?

    Wirtz mungkin terlihat sedikit kebingungan di paruh pertama musim, tetapi sekarang ia telah menemukan ritmenya. Bahkan, setelah menyaksikan Wirtz mencetak gol dan memberikan assist di posisi favoritnya selama penampilan yang membuatnya meraih penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan melawan Newcastle, yang merupakan penampilan terbaik Liverpool di Liga Primer musim ini, Carragher bahkan sampai membandingkannya dengan dua playmaker terbaik yang pernah ada di Liga Primer.

    "Saya telah banyak menontonnya dan berpikir apakah dia bisa mencapai level Kevin De Bruyne," kata mantan bek tengah itu di acara Monday Night FootballSky Sports. "Tapi saya juga berpikir dia bisa enak dipandang seperti David Silva. Dia hampir memiliki sedikit dari keduanya."

    "Kita berbicara tentang pemain-pemain spesial yang datang ke liga kita dan, pada akhirnya, tongkat estafet harus diteruskan, dan tidak diragukan lagi bahwa pemain muda ini memiliki kualitas yang nyata. Liga Primer telah kehilangan De Bruyne, [tetapi] kami telah mendapatkan Wirtz."

    Para pendukung City mungkin akan marah dengan pernyataan yang berlebihan seperti itu, mengingat Wirtz jelas masih memiliki jalan yang sangat panjang untuk bisa disamakan dengan De Bruyne dan Silva. Namun, sekarang jauh lebih mudah bagi semua orang untuk memahami mengapa Pep Guardiola menginginkan Wirtz untuk menggantikan De Bruyne di Etihad Stadium musim panas lalu. Hal itu tentu tidak jelas saat City dan Liverpool terakhir kali bertemu di Liga Primer, tetapi seharusnya jelas di Anfield akhir pekan ini.

    'Anak kecil' Liverpool itu sedang berubah menjadi 'monster' seperti Modric.

