Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Bukan bagian dari kosakata saya" - Manajer Arsenal Mikel Arteta menanggapi dengan tegas label "bottle jobs" setelah hasil imbang yang merugikan melawan Wolves
Arsenal goyah dalam perburuan gelar Premier League
Meskipun Arsenal tetap berada dalam posisi kuat dalam perburuan gelar Premier League, mereka gagal memperlebar jarak menjadi tujuh poin dari rival terdekat mereka, City, setelah ditahan imbang secara mengejutkan oleh Wolves. Gol dari Bukayo Saka dan Piero Hincapie sempat memberikan keunggulan nyaman bagi raksasa London Utara, namun gol spektakuler Hugo Bueno membuat akhir pertandingan menjadi tegang, sebelum upaya Tom Edozie secara beruntung memantul dari Riccardo Calafiori dan masuk ke gawang setelah terjadi miskomunikasi antara David Raya dan Gabriel Magalhaes.
The Gunners kini memiliki keunggulan lima poin atas City setelah bermain satu pertandingan lebih banyak, tetapi cara mereka bermain imbang di tengah pekan menuai kritik, dengan beberapa penggemar mengklaim tim Arteta kini berisiko tertekan oleh ekspektasi.
- Getty Images Sport
Arteta: 'Pekerjaan yang tidak penting' bukan bagian dari kosakata saya.
Sebuah frasa tertentu telah mendapat perhatian dalam beberapa hari terakhir. 'Bottle jobs' mengimplikasikan kurangnya kekuatan mental dari sebuah tim yang diharapkan bisa memenangkan pertandingan dengan mudah, dengan beberapa pendukung Arsenal menggunakan kekalahan Arsenal melawan Wolves sebagai kesempatan untuk melabeli tim Arteta dengan istilah tersebut. Namun, sang pelatih asal Spanyol itu sendiri mengatakan dia tidak akan mendefinisikan timnya seperti itu.
Berbicara dalam konferensi pers pra-pertandingan sebelum derby London Utara melawan Tottenham Hotspur pada Minggu, ia mengatakan: “Itu bukan bagian dari kosakata saya dan saya tidak melihatnya seperti itu karena saya tidak berpikir ada yang ingin melakukannya dengan sengaja. Saya tidak akan menggunakan kata itu, tapi itu pendapat saya.
“Itu pendapat dan perspektif individu. Anda harus menghormati itu. Itu yang saya katakan setelah konferensi pers. Anda kehilangan dua poin melawan Wolves dengan cara pertandingan berlangsung, Anda harus menerimanya dengan lapang dada.
“Yang sangat saya minati adalah pertandingan berikutnya, apa yang kita miliki, apa yang kita cintai dari ini, dan bagaimana kita menulis nasib kita sendiri dari sini.”
Arteta tetap tenang dalam perburuan gelar.
Pertanyaan terus muncul mengenai apakah Arsenal memiliki ketahanan mental yang cukup untuk menahan tekanan dan meraih gelar liga pertama sejak musim 2003-04, namun Arteta mengungkapkan bahwa ia tidak bereaksi dengan marah dalam beberapa hari terakhir setelah pertandingan sulit pada Rabu.
Dia menambahkan: “Itu bukan pilihan yang harus saya buat. Saya mencintai mereka dan itu saja, seperti anak-anak saya, terlepas dari bagaimana. Bukan apa yang saya coba berikan kepada mereka, tapi apa yang mereka butuhkan. Mereka membutuhkan kebenaran. Ada diagram yang sangat penting: tingkat dukungan dan tuntutan yang Anda berikan kepada mereka. Jika Anda ingin tuntutan sangat tinggi, dukungan juga harus tinggi. Atau itu tidak akan berhasil.
“Percayalah, tuntutan itu sangat tinggi. Mereka tahu. Mereka sudah tahu sejak lama. Itu tidak akan menjadi masalah. Ketika kami tidak mencapai standar kami, saya sepenuhnya bertanggung jawab atas itu. Saya tidak pernah menunjuk satu pemain atau tim. Jika ada yang bertanggung jawab, itu saya.”
- Getty Images Sport
Arsenal akan menghadapi derby London Utara yang menentukan.
Keunggulan Arsenal di puncak klasemen Premier League bisa menyusut menjadi hanya dua poin saat mereka menghadapi rival lokal yang sedang terpuruk, Tottenham, pada Minggu, sementara City akan bertanding pada Sabtu malam saat mereka berhadapan dengan Newcastle United. Namun, pertanda baik bagi The Gunners, yang belum pernah kalah dalam derby London Utara yang kompetitif sejak 2022.
Setelah pertandingan tersebut, Arsenal akan menjamu Chelsea dalam derby London lainnya sebelum bertandang ke Brighton dan Mansfield Town, yang terakhir dalam putaran kelima Piala FA.
Iklan