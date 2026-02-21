"Bukan bagian dari kosakata saya" - Manajer Arsenal Mikel Arteta menanggapi dengan tegas label "bottle jobs" setelah hasil imbang yang merugikan melawan Wolves

Sebuah frasa tertentu telah mendapat perhatian dalam beberapa hari terakhir. 'Bottle jobs' mengimplikasikan kurangnya kekuatan mental dari sebuah tim yang diharapkan bisa memenangkan pertandingan dengan mudah, dengan beberapa pendukung Arsenal menggunakan kekalahan Arsenal melawan Wolves sebagai kesempatan untuk melabeli tim Arteta dengan istilah tersebut. Namun, sang pelatih asal Spanyol itu sendiri mengatakan dia tidak akan mendefinisikan timnya seperti itu.

Berbicara dalam konferensi pers pra-pertandingan sebelum derby London Utara melawan Tottenham Hotspur pada Minggu, ia mengatakan: “Itu bukan bagian dari kosakata saya dan saya tidak melihatnya seperti itu karena saya tidak berpikir ada yang ingin melakukannya dengan sengaja. Saya tidak akan menggunakan kata itu, tapi itu pendapat saya.

“Itu pendapat dan perspektif individu. Anda harus menghormati itu. Itu yang saya katakan setelah konferensi pers. Anda kehilangan dua poin melawan Wolves dengan cara pertandingan berlangsung, Anda harus menerimanya dengan lapang dada.

“Yang sangat saya minati adalah pertandingan berikutnya, apa yang kita miliki, apa yang kita cintai dari ini, dan bagaimana kita menulis nasib kita sendiri dari sini.”