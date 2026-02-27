"Buka untuk segala kemungkinan!" - Pelatih Timnas AS Mauricio Pochettino enggan menampik kemungkinan kembalinya ke Tottenham Hotspur musim panas ini

Frank dipecat dari jabatannya sebagai pelatih kepala Spurs awal bulan ini setelah kekalahan 2-1 di kandang melawan Newcastle. Hasil tersebut membuat tim London Utara hanya unggul lima poin darizona degradasi setelah hanya meraih dua kemenangan dari 17 pertandingan.

Sejak saat itu, selisih poin dengan tiga tim terbawah telah berkurang menjadi empat poin setelah West Ham bermain imbang 0-0 dengan Bournemouth pada Sabtu lalu dan Tottenham kalah 4-1 dalam Derby London Utara melawan rival dan pemimpin Liga Premier Arsenal pada hari berikutnya.

Igor Tudor memimpin kekalahan dari The Gunners setelah mengambil alih kendali Spurs secara interim pekan lalu, saat pelatih asal Kroasia itu menandatangani kontrak lima bulan di ibu kota. Kini, harapan adalah Pochettino akan kembali memimpin Tottenham untuk periode kedua.

Dan pelatih asal Argentina itu mengungkapkan bahwa ia 'terbuka untuk segala kemungkinan' setelah Piala Dunia berakhir musim panas ini.