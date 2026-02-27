Getty Images Sport
"Buka untuk segala kemungkinan!" - Pelatih Timnas AS Mauricio Pochettino enggan menampik kemungkinan kembalinya ke Tottenham Hotspur musim panas ini
Tudor memimpin di Spurs
Frank dipecat dari jabatannya sebagai pelatih kepala Spurs awal bulan ini setelah kekalahan 2-1 di kandang melawan Newcastle. Hasil tersebut membuat tim London Utara hanya unggul lima poin darizona degradasi setelah hanya meraih dua kemenangan dari 17 pertandingan.
Sejak saat itu, selisih poin dengan tiga tim terbawah telah berkurang menjadi empat poin setelah West Ham bermain imbang 0-0 dengan Bournemouth pada Sabtu lalu dan Tottenham kalah 4-1 dalam Derby London Utara melawan rival dan pemimpin Liga Premier Arsenal pada hari berikutnya.
Igor Tudor memimpin kekalahan dari The Gunners setelah mengambil alih kendali Spurs secara interim pekan lalu, saat pelatih asal Kroasia itu menandatangani kontrak lima bulan di ibu kota. Kini, harapan adalah Pochettino akan kembali memimpin Tottenham untuk periode kedua.
Dan pelatih asal Argentina itu mengungkapkan bahwa ia 'terbuka untuk segala kemungkinan' setelah Piala Dunia berakhir musim panas ini.
'Terbuka untuk segala hal!'
Pochettino mengatakan kepada stasiun radio Spanyol Radiogaceta de los Deportes bahwa ia fokus pada Piala Dunia, memulai dengan: "Selalu ada rumor, saya selalu dikaitkan [dengan klub-klub]. Dengan Tottenham, sama seperti dulu saya dikaitkan dengan Espanyol, atau klub-klub lain.
"Pada akhirnya, terutama karena masa lalu saya di klub-klub tersebut, ketika keadaan tidak baik, orang cenderung kembali pada emosi dan mengatakan, 'Yah, dengan Mauricio kita bermain sepak bola yang bagus,' atau apa pun itu.
"Tapi tidak. Kami fokus pada Piala Dunia, pada Amerika Serikat. Kontrak saya berlaku hingga setelah Piala Dunia, jadi setelah itu kita lihat apa yang mungkin terjadi. Terbuka untuk segala kemungkinan, kan?"
Amerika Serikat tergabung dalam grup yang relatif mudah di Piala Dunia di kandang mereka sendiri dan akan menghadapi Australia, Paraguay, serta salah satu dari Turki, Rumania, Slovakia, atau Kosovo saat mereka berusaha memanfaatkan keunggulan kandang pada musim panas ini.
Pochettino meninggalkan Spurs pada tahun 2019.
Pochettino mengambil alih jabatan manajer Spurs pada tahun 2014 setelah menarik perhatian selama masa jabatannya yang singkat sebagai manajer Southampton. Selama masa jabatannya di London Utara, Pochettino membawa Spurs meraih posisi kedua terbaik sepanjang sejarah pada musim 2016-17, serta meraih medali runner-up di final EFL Cup 2015 dan final Liga Champions 2019.
Namun, Spurs memulai musim Premier League 2019-20 dengan kurang meyakinkan di bawah asuhan Pochettino, yang mengakibatkan ia dipecat pada November 2019. Lebih dari setahun setelah meninggalkan Tottenham, Pochettino ditunjuk sebagai pelatih kepala PSG, membawa raksasa Prancis itu meraih Trophee des Champions 2020, Coupe de France 2021, dan gelar Ligue 1 2021-22.
Dan setahun setelah meninggalkan PSG pada 2022, Pochettino mengambil alih sebagai pelatih kepala Chelsea, meskipun ia meninggalkan jabatannya di Stamford Bridge setelah hanya satu tahun memimpin sebelum mengambil peran saat ini di tim Stars and Stripes pada September 2024.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sejak Pochettino hengkang, Spurs secara bertahap merosot di klasemen Premier League di bawah kepemimpinan sejumlah manajer, termasuk Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo, Antonio Conte, Ange Postecoglou, dan yang terbaru, Frank.
Manajer asal Denmark itu menggantikan Postecoglou di London Utara pada musim panas lalu, meskipun manajer asal Australia itu berhasil membawa trofi Liga Europa, mengakhiri penantian panjang klub untuk meraih trofi. Namun, Postecoglou memimpin tim finis di peringkat ke-17 musim lalu, sementara tiga tim promosi - Leicester, Ipswich, dan Southampton - semuanya kesulitan beradaptasi kembali di kasta tertinggi.
Spurs kini terjebak dalam pertarungan degradasi dan berharap dapat memperbaiki performa mereka yang menurun drastis. Memang, Spurs belum pernah menang dalam pertandingan liga pada tahun 2026, hanya mengumpulkan empat poin dari sembilan pertandingan mereka sejauh ini sebelum pertandingan melawan Fulham pada Minggu.
