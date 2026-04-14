Bruno Fernandes sangat marah setelah kekalahan Manchester United dari Leeds United (1-2) atas kartu merah yang diterima Lisandro Martínez. Setelah pertandingan, sang kapten menolak untuk mengomentari kinerja wasit Paul Tierney, karena takut akan sanksi disiplin dari asosiasi sepak bola.
Bruno Fernandes yang marah harus menahan diri di depan kamera
Leeds meraih kemenangan liga pertamanya di Old Trafford sejak 1981, berkat kontribusi Noah Okafor yang menjadi pahlawan malam itu dengan mencetak dua gol. Meskipun Fernandes memberikan assist keenamnya musim ini yang memungkinkan Casemiro memperkecil ketertinggalan, Leeds akhirnya berhasil mempertahankan keunggulan dan mengantongi tiga poin.
Di babak kedua, Tierney memainkan peran penting dengan membuat Martínez diusir dari lapangan. Bek asal Argentina itu mendapat kartu merah langsung setelah tinjauan VAR karena menarik rambut striker Dominic Calvert-Lewin. Akibatnya, tim tuan rumah harus bermain dengan sepuluh orang selama sebagian besar babak kedua.
Setelah peluit akhir dibunyikan, gelandang asal Portugal itu tampak kesal dengan kinerja wasit yang tidak konsisten sepanjang pertandingan. Sikapnya mengingatkan pada wawancara ikonik José Mourinho pada 2014 setelah kekalahan di Aston Villa, di mana pelatih Chelsea saat itu melontarkan pernyataan terkenal: "Saya lebih baik tidak bicara. Jika saya bicara, saya akan berada dalam masalah besar, masalah besar. Dan saya tidak ingin berada dalam masalah besar."
Gelandang berusia 31 tahun itu berbicara kepada Sky Sports mengenai kartu merah yang diterima pemain Argentina tersebut. "Saya tidak akan membicarakan wasit. Jika saya membicarakan wasit, saya akan mendapat masalah besar, karena aturan berlaku berbeda bagi setiap orang dan diterapkan secara berbeda pula. Perbedaan dalam pemberian kartu kuning juga terlihat jelas, jadi lebih baik saya tidak mengatakan apa-apa."
Tierney telah memimpin 21 pertandingan Liga Premier The Red Devils, namun penampilannya di Old Trafford tidak selalu disukai oleh para pendukung. Namun, pengusiran Martínez merupakan kali pertama Tierney memberikan kartu merah langsung kepada seorang pemain United.
United harus bertandang ke Stamford Bridge pada Sabtu ini tanpa bek yang sedang menjalani skorsing untuk menghadapi Chelsea. Ia juga terancam absen dalam laga-laga mendatang melawan Brentford dan Liverpool. Tim asuhan Michael Carrick saat ini unggul tujuh poin atas The Blues, yang berada di peringkat keenam. Mengingat kemungkinan ada lima slot Liga Champions yang diperebutkan, setiap poin tetap sangat krusial dengan hanya enam pertandingan tersisa.