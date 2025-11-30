Getty Images Sport
'Kualitasnya Tak Pernah Diragukan' - Pahlawan Man Utd Mason Mount Tuai Pujian 'Pemain Hebat' Dari Bruno Fernandes Usai Capai Momen Penting Lawan Crystal Palace
United Bangkit untuk Raih Kemenangan Berharga
Tanda-tanda kekalahan sempat terlihat bagi United ketika mereka tertinggal di London selatan akibat penalti Jean-Phillipe Mateta. The Eagles memiliki rekor mengesankan melawan Setan Merah dan mungkin berasumsi mereka akan meraih kemenangan lagi saat membuka skor. Performa datar tim tamu di babak pertama juga tidak banyak menyanggah anggapan tersebut, dengan bayang-bayang perjalanan pulang yang mengecewakan ke barat laut Inggris bagi Ruben Amorim dan para pemainnya.
Namun, setelah jeda babak pertama, lini tengah United membantu membalikkan penampilan dan hasil pertandingan. Fernandes menjadi bagian integral dari kemenangan tersebut, mencatatkan dua assist untuk Joshua Zirkzee dan Mount serta meraih penghargaan Player of the Match. Fans United mungkin sempat khawatir ketika kapten mereka tampak terjatuh cedera di akhir pertandingan, namun Amorim menegaskan maestro Portugal itu tidak mengalami cedera parah.
Setelah pertandingan, Fernandes memuji Mount. Keduanya berkombinasi untuk gol kemenangan – Fernandes menyodorkan bola ke Mount dari tendangan bebas sebelum sang gelandang melepaskan tembakan rendah ke gawang – dan menunjukkan tanda-tanda kemitraan yang berkembang.
- Getty Images
Mount Jadi Pusat Pujian Fernandes dan Amorim
Berbicara kepada BBC Match of the Day, Fernandes menggambarkan Mount sebagai "pemain hebat" dan senang melihat rekan setimnya kembali mencetak gol.
"Mason adalah pemain hebat," kata Fernandes. "Kualitasnya tidak pernah diragukan oleh rekan-rekan setimnya. Terkadang dia sedikit kesulitan untuk mencetak gol dan assist serta cedera, tetapi ketika dia bugar, dia penting."
Kata-kata Fernandes menggemakan ucapan pelatihnya. Sebelum pertandingan, Amorim mengatakan pemain berusia 26 tahun itu "sangat pintar" dan menawarkan ancaman gol yang tidak dimiliki banyak pemain lain di skuadnya.
Mantan manajer Sporting CP itu terbukti benar dengan penilaiannya terhadap pemain nomor tujuh tersebut.
Tonggak Sejarah bagi Mount
Itu bukan hanya gol penting bagi Mount melawan Crystal Palace, tetapi sang gelandang juga mencapai tonggak sejarah yang telah lama ditunggu-tunggu. Dia bermain 90 menit penuh dalam pertandingan Liga Primer untuk pertama kalinya dalam hampir tiga tahun. Pertandingan lengkap terakhirnya terjadi saat berseragam Chelsea, juga melawan Crystal Palace pada Januari 2023.
Ini mewakili langkah besar ke arah yang benar bagi pemain United tersebut, yang telah diganggu oleh serangkaian cedera sepanjang waktunya di Old Trafford. Masa bakti Mount di Chelsea goyah dan berakhir dengan kepergian yang mengecewakan setelah sejumlah kemunduran membuatnya hanya menjadi pemain pelapis.
Mount melejit sebagai pemain muda dan dengan cepat memantapkan dirinya sebagai pemain kunci di lini tengah Chelsea. Lulusan akademi Cobham itu kemudian memberikan assist penentu kemenangan bagi Kai Havertz di final Liga Champions sebagai puncak kariernya, tetapi belum mencapai ketinggian itu lagi sejak saat itu.
- Getty/GOAL
Selanjutnya untuk United: Menjamu West Ham
Dengan Mount yang tampaknya mulai melupakan masalah cederanya, Amorim dapat berharap untuk menggunakan pemain yang sangat berbakat itu lebih sering. Mampu bermain sebagai salah satu dari dua gelandang tengah atau di mana saja di lini depan formasi 3-4-3 Amorim, Mount dapat menawarkan sesuatu yang sedikit berbeda dari opsi United lainnya.
Jika Amorim mampu merevitalisasi Mount dan mengembalikannya menjadi pemain seperti saat ia pertama kali mengguncang Liga Primer, United akan mulai berpikir bahwa mereka mendapatkan 'emas' dari pemain yang terbuang dari Stamford Bridge.
Masih ada jalan panjang sebelum Mount melampaui level yang ia capai di The Blues, tetapi gol dan 90 menitnya di Selhurst Park adalah sebuah permulaan. Dia memiliki kesempatan untuk membangun performa hari Minggu itu dengan pertandingan melawan West Ham di Old Trafford pada Kamis.
Iklan