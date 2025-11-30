'Kualitasnya Tak Pernah Diragukan' - Pahlawan Man Utd Mason Mount Tuai Pujian 'Pemain Hebat' Dari Bruno Fernandes Usai Capai Momen Penting Lawan Crystal Palace

Tanda-tanda kekalahan sempat terlihat bagi United ketika mereka tertinggal di London selatan akibat penalti Jean-Phillipe Mateta. The Eagles memiliki rekor mengesankan melawan Setan Merah dan mungkin berasumsi mereka akan meraih kemenangan lagi saat membuka skor. Performa datar tim tamu di babak pertama juga tidak banyak menyanggah anggapan tersebut, dengan bayang-bayang perjalanan pulang yang mengecewakan ke barat laut Inggris bagi Ruben Amorim dan para pemainnya.

Namun, setelah jeda babak pertama, lini tengah United membantu membalikkan penampilan dan hasil pertandingan. Fernandes menjadi bagian integral dari kemenangan tersebut, mencatatkan dua assist untuk Joshua Zirkzee dan Mount serta meraih penghargaan Player of the Match. Fans United mungkin sempat khawatir ketika kapten mereka tampak terjatuh cedera di akhir pertandingan, namun Amorim menegaskan maestro Portugal itu tidak mengalami cedera parah.

Setelah pertandingan, Fernandes memuji Mount. Keduanya berkombinasi untuk gol kemenangan – Fernandes menyodorkan bola ke Mount dari tendangan bebas sebelum sang gelandang melepaskan tembakan rendah ke gawang – dan menunjukkan tanda-tanda kemitraan yang berkembang.