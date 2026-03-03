Getty Images Sport
Bruno Fernandes menetapkan dua syarat yang harus dipenuhi oleh Manchester United sebelum memutuskan untuk tetap bertahan di klub ini setelah musim ini
Liga Champions atau keluar: Kunci masa depan Bruno
Faktor utama dalam proses pengambilan keputusan kapten tim adalah partisipasi klub dalam kompetisi elit Eropa, menurut The Mirror. Fernandes telah menegaskan bahwa ia mengharapkan United berkompetisi di Liga Champions musim depan, sebuah target yang saat ini terlihat dalam jangkauan karena United berada di posisi ketiga klasemen Premier League dengan 51 poin menjelang laga melawan Newcastle. Meskipun memiliki kehebatan individu, bintang mantan Sporting CP ini sangat ingin menambah trofi besar ke dalam resume-nya dan percaya bahwa sepak bola Eropa tingkat atas sangat penting bagi perekrutan dan prestise klub. Tanpa daya tarik Liga Champions, gelandang ini mungkin merasa ambisinya akan lebih baik dipenuhi di tempat lain, terutama mengingat kontrak berikutnya kemungkinan akan menjadi kontrak besar terakhir dalam karier bermainnya.
Faktor Michael Carrick
Kondisi kedua berpusat pada situasi manajemen di Old Trafford, khususnya masa depan manajer interim Michael Carrick. Fernandes telah terkesan secara pribadi dan publik dengan dampak yang dibuat oleh mantan gelandang United sejak mengambil alih posisi manajer. Keduanya telah membangun hubungan kerja yang kuat, dan Fernandes ingin melihat apakah klub akan memberikan posisi manajer permanen kepada Carrick. Stabilitas dan identitas taktis yang diperkenalkan selama periode interim ini telah mendapat respons positif dari kapten tim, yang melihat penunjukan Carrick sebagai manajer permanen sebagai indikator kunci arah jangka panjang klub.
United sangat menyadari pengaruh kapten mereka dan dilaporkan bersedia menawarkan kenaikan gaji besar untuk mempertahankannya di klub. Kontrak baru dan diperbarui senilai hingga £400.000 per minggu telah dibahas saat Setan Merah berusaha menahan minat dari luar negeri. Hal ini terjadi setelah periode ketidakpastian di mana pemain merasa klub mungkin terbuka untuk kepergiannya. Menanggapi perasaannya terkait sikap klub sebelumnya, Fernandes mengatakan kepada Canal 11: “Dari sisi klub, saya merasa sedikit seperti: ‘Jika kamu pergi, itu tidak begitu buruk bagi kami.’ Itu sedikit menyakitkan. Lebih dari sekadar menyakitkan, itu membuat saya sedih karena saya adalah pemain yang tidak memiliki apa pun untuk dikritik. Saya selalu siap, selalu bermain, baik atau buruk. Saya memberikan segalanya. Lalu, kamu melihat hal-hal di sekitarmu, pemain yang tidak menghargai klub sebanyak itu dan tidak membela klub sebanyak itu… itu membuatmu sedih.”
Ambisi melebihi jaminan musim panas
Menariknya, Fernandes tidak mencari jaminan khusus terkait target transfer musim panas klub. Meskipun United dikaitkan dengan upaya untuk merekrut pemain seperti Elliot Anderson, Adam Wharton, Bruno Guimaraes, dan Sandro Tonali, kapten tim tidak menuntut untuk mengetahui detail daftar pendek rekrutmen. Sebaliknya, fokusnya tetap pada kesehatan struktural proyek, yaitu manajer dan status kompetisi. Dia ingin memastikan bahwa ambisi dasar klub sesuai dengan ambisinya sendiri, daripada fokus pada nama-nama individu yang mungkin datang di jendela transfer.
Kesetiaan sang playmaker telah diuji, setelah ia menolak minat besar dari Timur Tengah untuk tetap di Manchester. Fernandes mencatat kurangnya ketegasan dari beberapa pihak di klub selama periode itu, mengatakan: “Saya bisa saja pergi seperti banyak orang lain dan berkata: ‘Saya ingin pergi, saya tidak ingin berlatih, saya hanya ingin pergi dengan €20-30 juta, jadi mereka membayar saya lebih banyak di sisi lain.’ Tapi saya tidak pernah melakukannya. Saya tidak pernah merasa dalam posisi untuk melakukannya, karena saya merasa empati dan kasih sayang saya terhadap klub tetap sama. Tapi ada titik di mana, bagi mereka, uang lebih penting dari segalanya. Klub ingin saya pergi, itu ada di pikiran saya. Saya memberitahu direksi tentang itu, tapi saya pikir mereka tidak memiliki keberanian untuk mengambil keputusan itu, karena manajer ingin saya. Jika saya mengatakan ingin pergi, mereka akan membiarkan saya pergi.”
Perdebatan mengenai nilai jangka panjang Bruno
Meskipun kebanyakan penggemar akan merasa hancur melihatnya pergi, beberapa pengamat menyarankan bahwa penjualan musim panas dapat berpotensi menguntungkan proses pembenahan jangka panjang United. Mantan sayap Red Devils, Lee Sharpe, berargumen bahwa transfer musim panas ke klub lain dapat terjadi karena klub berusaha menurunkan rata-rata usia skuad. Sharpe menjelaskan logika di balik kemungkinan kepergian tersebut, dengan mengatakan: “Anda bisa kehilangan siapa saja. Telah ada pemain hebat di sana dan klub terus berlanjut, ini bukan hanya tentang satu pemain.”
Dia menambahkan bahwa meskipun Fernandes adalah “pemain istimewa,” dana yang diperoleh dari penjualan tersebut dapat memungkinkan klub untuk berinvestasi pada pengganti yang lebih muda yang dapat memimpin era baru lini tengah United.
Situasi ini diperkirakan akan mencapai kesimpulan pada akhir musim, setelah klasemen akhir Premier League dikonfirmasi dan keputusan tentang peran Carrick diambil. Fernandes diperkirakan akan mengadakan pembicaraan akhir dengan dewan direksi sebelum berangkat ke Piala Dunia 2026 bersama Portugal. Saat ini, kapten tersebut tetap menjadi pemain paling konsisten United, baru-baru ini melampaui David Beckham dalam daftar assist historis klub. Apakah dia akan terus naik di papan peringkat tersebut dengan seragam United musim depan sepenuhnya bergantung pada kemampuan klub untuk memenuhi ekspektasi tingginya baik di lapangan maupun di bangku cadangan.
