Bruno Fernandes menetapkan dua syarat yang harus dipenuhi oleh Manchester United sebelum memutuskan untuk tetap bertahan di klub ini setelah musim ini

Kondisi kedua berpusat pada situasi manajemen di Old Trafford, khususnya masa depan manajer interim Michael Carrick. Fernandes telah terkesan secara pribadi dan publik dengan dampak yang dibuat oleh mantan gelandang United sejak mengambil alih posisi manajer. Keduanya telah membangun hubungan kerja yang kuat, dan Fernandes ingin melihat apakah klub akan memberikan posisi manajer permanen kepada Carrick. Stabilitas dan identitas taktis yang diperkenalkan selama periode interim ini telah mendapat respons positif dari kapten tim, yang melihat penunjukan Carrick sebagai manajer permanen sebagai indikator kunci arah jangka panjang klub.

United sangat menyadari pengaruh kapten mereka dan dilaporkan bersedia menawarkan kenaikan gaji besar untuk mempertahankannya di klub. Kontrak baru dan diperbarui senilai hingga £400.000 per minggu telah dibahas saat Setan Merah berusaha menahan minat dari luar negeri. Hal ini terjadi setelah periode ketidakpastian di mana pemain merasa klub mungkin terbuka untuk kepergiannya. Menanggapi perasaannya terkait sikap klub sebelumnya, Fernandes mengatakan kepada Canal 11: “Dari sisi klub, saya merasa sedikit seperti: ‘Jika kamu pergi, itu tidak begitu buruk bagi kami.’ Itu sedikit menyakitkan. Lebih dari sekadar menyakitkan, itu membuat saya sedih karena saya adalah pemain yang tidak memiliki apa pun untuk dikritik. Saya selalu siap, selalu bermain, baik atau buruk. Saya memberikan segalanya. Lalu, kamu melihat hal-hal di sekitarmu, pemain yang tidak menghargai klub sebanyak itu dan tidak membela klub sebanyak itu… itu membuatmu sedih.”