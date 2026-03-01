Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bruno Fernandes melampaui David Beckham dalam catatan sejarah Manchester United setelah memberikan assist yang luar biasa dalam pertandingan melawan Crystal Palace
Penalti dan assist Fernandes mengantarkan United ke peringkat ketiga.
Sore hari dimulai dengan kekecewaan bagi pendukung tuan rumah saat The Eagles unggul lebih dulu melalui Maxence Lacroix, yang mengancam akan merusak suasana di Theatre of Dreams. Namun, momentum berubah drastis di babak kedua saat Matheus Cunha dijatuhkan di area penalti oleh Lacroix. Kartu merah yang diterima bek Prancis itu membuka jalan bagi Fernandes untuk menyamakan kedudukan dari titik penalti dengan tendangan yang tenang.
Dia kemudian berperan sebagai pemberi assist, memberikan umpan brilian kepada Benjamin Sesko untuk mencetak gol penentu dan memastikan kemenangan comeback 2-1. Hasil ini mengangkat United ke peringkat ketiga di klasemen Premier League dengan 51 poin, 10 poin di belakang pemimpin Arsenal dan delapan poin di belakang Manchester City yang berada di posisi kedua. Crystal Palace tetap di peringkat ke-14 dengan 35 poin.
- AFP
Menggantikan ikon Manchester United
Meskipun tendangan penalti yang tenang dari kapten United menjadi kunci dalam membalikkan keadaan, assist yang diberikan Fernandes kepada Benjamin Sesko lah yang menciptakan tonggak sejarah yang signifikan. Menurut Opta, kapten United kini telah mencetak gol dan memberikan assist dalam 18 pertandingan Premier League yang berbeda untuk klub, mengalahkan rekor David Beckham sebanyak 17. Ia kini hanya tertinggal dari Wayne Rooney (35) dan Ryan Giggs (22) dalam metrik yang mengesankan ini. Fernandes juga menjadi pemain United pertama yang mencapai 13 assist Premier League dalam satu musim sejak Antonio Valencia pada musim 2011-12.
Fernandes bergabung dengan klub elit.
Dengan gol dan assistnya dalam pertandingan yang sama, Fernandes kini menjadi pemain ketiga dalam sejarah Manchester United yang mencapai 100 gol dan 100 assist untuk klub, bergabung dengan legenda klub Ryan Giggs (168 gol dan 274 assist) dan Wayne Rooney (253 gol dan 142 assist).
Prestasi luar biasa ini semakin menegaskan dampak besar yang telah diberikan Fernandes sejak kedatangannya di Old Trafford, menjadikannya salah satu gelandang paling produktif dan konsisten di era modern dan pemimpin sejati bagi The Red Devils.
- Getty Images Sport
Jantung Old Trafford
Sejak bergabung dengan Manchester United pada Januari 2020, Fernandes telah berkembang menjadi jantung yang berdenyut di lini tengah klub. Kehadirannya yang dominan di lapangan kini menentukan cara tim merespons dalam momen-momen kritis. Kapten berusia 31 tahun ini terus menginspirasi rekan-rekannya dengan umpan-umpan tajam dan cerdas serta kreativitas yang imajinatif. Tendangan penalti yang tenang dan akuratnya melawan Palace menjadi bukti nyata temperamen besar yang ia asah selama berada di Manchester.
Dalam 314 penampilan di Premier League, bintang Portugal ini telah mencatatkan rekor yang mengesankan. Hanya Wayne Rooney yang mencapai 200 keterlibatan gol dalam jumlah pertandingan yang lebih sedikit untuk klub. Perpaduan langka antara kemampuan mencetak gol dan menciptakan peluang ini menjadikan Fernandes bagian yang tak tergantikan dalam formasi taktis Michael Carrick saat ini.
Iklan