Sore hari dimulai dengan kekecewaan bagi pendukung tuan rumah saat The Eagles unggul lebih dulu melalui Maxence Lacroix, yang mengancam akan merusak suasana di Theatre of Dreams. Namun, momentum berubah drastis di babak kedua saat Matheus Cunha dijatuhkan di area penalti oleh Lacroix. Kartu merah yang diterima bek Prancis itu membuka jalan bagi Fernandes untuk menyamakan kedudukan dari titik penalti dengan tendangan yang tenang.

Dia kemudian berperan sebagai pemberi assist, memberikan umpan brilian kepada Benjamin Sesko untuk mencetak gol penentu dan memastikan kemenangan comeback 2-1. Hasil ini mengangkat United ke peringkat ketiga di klasemen Premier League dengan 51 poin, 10 poin di belakang pemimpin Arsenal dan delapan poin di belakang Manchester City yang berada di posisi kedua. Crystal Palace tetap di peringkat ke-14 dengan 35 poin.