Bruno Fernandes dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini oleh Gary Lineker, mantan striker Inggris yang hanya menyebut DUA pesaing yang bisa mengalahkan kapten Manchester United untuk meraih penghargaan teratas

Dalam podcast The Rest Is Football, Lineker tidak ragu-ragu dalam memuji kapten United, menyarankan bahwa dia saat ini menjadi favorit utama untuk penghargaan individu di divisi tersebut. Lineker mengatakan: "Kamu melihatnya di sayap kiri, kamu melihatnya di sayap kanan… betapa cerdasnya dia! Menurut saya, dia adalah pemain terbaik musim ini. Saya tahu mereka mungkin akan memberikannya kepada seseorang yang akan memenangkan sesuatu. Bagi saya, mungkin dia atau mungkin Declan Rice jika Arsenal berhasil meraih gelar juara."

Mantan striker Inggris itu mengakui bahwa meskipun kesuksesan tim sering menentukan pemenang penghargaan, kehebatan individu Fernandes tidak bisa diabaikan. Lineker menambahkan: "Mungkin satu-satunya yang lain, jika dia kembali dan mulai mencetak banyak gol serta membawa City meraih gelar, mungkin Erling Haaland lagi. Tapi saat ini, bagi saya, apa yang dia lakukan musim ini… dan dia tetap menjadi pemain terbaik bahkan saat mereka mengalami masa sulit di bawah Ruben Amorim. Saya pikir dia memiliki otak sepak bola dan teknik yang luar biasa. Apa pemainnya, apa pemainnya!"