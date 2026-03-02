Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Bruno Fernandes dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini oleh Gary Lineker, mantan striker Inggris yang hanya menyebut DUA pesaing yang bisa mengalahkan kapten Manchester United untuk meraih penghargaan teratas
Kembalinya Fernandes setelah pulih dari cedera
Hasil ini mempertahankan awal yang luar biasa bagi Carrick sebagai manajer interim, dengan gelandang legendaris tersebut memenangkan enam dari tujuh pertandingan pertamanya. Sementara itu, Fernandes terus menunjukkan performa apiknya setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen dalam tiga pertandingan sekitar Natal, dengan penampilan impresif lainnya melawan Palace. Dengan tujuh gol dan 13 assist di kasta tertinggi musim ini, Fernandes hanya tertinggal dari Erling Haaland dalam hal kontribusi gol total. Gary Lineker memberikan dukungannya kepada kapten Manchester United dalam perburuan gelar akhir musim Premier League.
- Getty Images Sport
Lineker memilih pemenangnya untuk hadiah utama.
Dalam podcast The Rest Is Football, Lineker tidak ragu-ragu dalam memuji kapten United, menyarankan bahwa dia saat ini menjadi favorit utama untuk penghargaan individu di divisi tersebut. Lineker mengatakan: "Kamu melihatnya di sayap kiri, kamu melihatnya di sayap kanan… betapa cerdasnya dia! Menurut saya, dia adalah pemain terbaik musim ini. Saya tahu mereka mungkin akan memberikannya kepada seseorang yang akan memenangkan sesuatu. Bagi saya, mungkin dia atau mungkin Declan Rice jika Arsenal berhasil meraih gelar juara."
Mantan striker Inggris itu mengakui bahwa meskipun kesuksesan tim sering menentukan pemenang penghargaan, kehebatan individu Fernandes tidak bisa diabaikan. Lineker menambahkan: "Mungkin satu-satunya yang lain, jika dia kembali dan mulai mencetak banyak gol serta membawa City meraih gelar, mungkin Erling Haaland lagi. Tapi saat ini, bagi saya, apa yang dia lakukan musim ini… dan dia tetap menjadi pemain terbaik bahkan saat mereka mengalami masa sulit di bawah Ruben Amorim. Saya pikir dia memiliki otak sepak bola dan teknik yang luar biasa. Apa pemainnya, apa pemainnya!"
Pujian tinggi dari Micah Richards
Mantan bek Manchester City, Micah Richards, turut memberikan pujian, menyoroti kecerdasan dan kesadaran ruang yang dibawa Fernandes ke lapangan. Richards mencatat bahwa meskipun tim terlihat lambat di awal pertandingan melawan Palace, intervensi kapten mengubah dinamika permainan. Ia menjelaskan: "Permainannya cukup lambat. Saya tidak berpikir mereka berpikir mereka bisa hanya datang begitu saja, tapi umpan mereka lambat. Tapi ketika Bruno Fernandes mengendalikan permainan… Anda berbicara tentang ruang dan ke mana dia pergi, dia sangat cerdas."
Richards kemudian menjelaskan gerakan taktis spesifik yang membuat Fernandes sulit untuk dijaga selama fase transisi permainan. Dia mengatakan: "Ketika dia melakukan umpan silang, dia bergerak ke arah saluran kiri dalam. Dia tidak hanya masuk ke tengah, dia melihat di mana semua orang berada, dia selalu menggunakan bek sayap atau sayapnya, dan kemudian mereka mengembalikan bola kepadanya di mana dia memiliki waktu untuk melakukan umpan silang. Jika Anda melihat posisinya, dia selalu memindai sekitar, mencari tempat terbaik untuk berada, di mana dia bisa mempengaruhi permainan."
- Getty Images Sport
Menuju Newcastle
United menghadapi jadwal yang padat saat mereka bertandang ke St. James' Park untuk menghadapi Newcastle pada Rabu malam. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar lainnya bagi kredibilitas Carrick saat ia berusaha mempertahankan momentum tim. Meskipun Arsenal dan Manchester City mungkin sudah terlalu jauh di depan dalam perburuan gelar, United tahu mereka tidak boleh melakukan kesalahan jika ingin memastikan tempat di Liga Champions. Bagi Fernandes, ini adalah kesempatan lain untuk memperlebar jarak dalam perburuan penghargaan individu, setelah ia sudah membuktikan diri sebagai poros kreatif liga.
Iklan