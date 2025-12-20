Bruno Fernandes Dicap Pemalas, Eks Manchester United Angkat Bicara & Bandingkan Dengan Cristiano Ronaldo

Komentar Saha muncul setelah Fernandes mengungkapkan awal pekan ini bahwa ia telah menolak dua kesempatan untuk meninggalkan United di masa lalu, saking besarnya cintanya pada klub tersebut.

Berbicara di Rio Ferdinand Presents, ia berkata: ”Ketika saya datang ke klub ini, selain senang berada di sini dan mencintai klub ini, saya pikir loyalitas saya seperti pada periode tersulit yang saya alami di klub ini dan saya bisa saja pergi dua kali. Klub berkata, ‘Tidak, kami membutuhkan Anda.’ Dan saya berkata, ‘Oke, kalian sudah memberi saya sesuatu. Saya akan memberi kalian sesuatu'."

“Saya sangat sadar bahwa saya bisa saja menempuh jalan yang berbeda. Saya bisa saja menempuh jalan yang berbeda dan mungkin memenangkan lebih banyak trofi dan [lebih banyak] orang membicarakan saya dengan cara yang berbeda. Saat ini, orang lebih sering berbicara seolah-olah Anda adalah pemain yang lebih baik atau lebih buruk jika Anda memenangkan atau kalah dalam trofi.”

Fernandes dan United selanjutnya akan menghadapi ujian berat ketika mereka bertandang ke Aston Villa pada lanjutan Liga Primer, Minggu (21/12) malam WIB. Tim asuhan Unai Emery saat ini berada di posisi ketiga klasemen, setelah memenangkan enam pertandingan terakhir mereka di liga utama. Pasukan Amorim kemudian akan menutup tahun 2025 dengan pertandingan kandang berturut-turut melawan Newcastle United dan Wolves pada 27 dan 30 Desember.