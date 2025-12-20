Getty Images Sport
Bruno Fernandes Dicap Pemalas, Eks Manchester United Angkat Bicara & Bandingkan Dengan Cristiano Ronaldo
Fernandes terus tampil cemerlang
Setelah awal musim 2025/26 yang sulit, United telah menunjukkan performa yang bagus dalam beberapa bulan terakhir di bawah kepemimpinan Ruben Amorim. Setan Merah saat ini berada di posisi keenam di Liga Primer dan hanya terpaut dua poin dari zona Liga Champions setelah serangkaian performa yang membuat mereka hanya kalah satu kali dari sepuluh pertandingan terakhir mereka.
Salah satu pemain kunci dalam kebangkitan United di klasemen adalah Fernandes, yang kembali menunjukkan kreativitas terbaiknya musim ini. Sebagai pemimpin di lini tengah, pemain berusia 31 tahun tersebut menjadi pemberi assist terbanyak di liga saat ini dengan tujuh assist, sementara ia juga telah mencetak lima gol.
Tetap banjir kritik
Namun, meskipun Fernandes telah menjadi salah satu pemain terbaik di liga sejak pindah ke United dari Sporting CP pada tahun 2020, ia tetap mendapat kritik dari waktu ke waktu.
Sebagai sosok yang berapi-api di lapangan, mantan pemain Sampdoria dan Udinese tersebut – terkadang – memecah belah penggemar sepakbola dengan cara ia berkomunikasi dengan rekan-rekan setimnya di tengah pertandingan. Sementara beberapa orang mengatakan bahwa gerakan tangan Fernandes adalah tanda semangat dan sikap pantang menyerahnya, yang lain merasa ia seharusnya memilih pendekatan yang lebih tenang ketika United berada di bawah tekanan.
Mantan penyerang United Saha sangat berperan dalam hal ini, dan sejak itu membela intensitas Fernandes, mengatakan bahwa itu adalah bagian dari perannya sebagai pemain utama klub.
Saha bela Fernandes
Dalam sebuah wawancara dengan BOYLE Sports, Saha mengatakan: “Bruno Fernandes selalu menunjukkan tempo, menunjukkan komitmen, dan menunjukkan kelas secara teratur." Kritik yang diterima pemain ini sungguh membuat saya heran, terkadang cara berkomentar tentang sepakbola sangat murahan, hanya dengan mengklaim orang harus melakukan ini atau itu."
“Perbandingan antara Fernandes dan Roy Keane dapat dimengerti karena dia adalah titik fokus tim ini. Kita juga melihat hal itu pada Cristiano Ronaldo. Mereka mendapat kritik karena itu, itu cara mudah untuk hanya mengomentari titik fokus. Sekarang kita bisa melihat bahwa struktur [di United] lebih baik, dia berkembang pesat. Itulah mengapa saya pikir ketika Anda melihat kontribusi Bruno, itu sangat besar, dan bukan hanya tentang angka. Itu tentang larinya, intensitasnya, dan kemampuannya untuk terkadang menunjukkan kemarahan dengan caranya sendiri.”
Fernandes akui telah menolak kesempatan untuk meninggalkan United
Komentar Saha muncul setelah Fernandes mengungkapkan awal pekan ini bahwa ia telah menolak dua kesempatan untuk meninggalkan United di masa lalu, saking besarnya cintanya pada klub tersebut.
Berbicara di Rio Ferdinand Presents, ia berkata: ”Ketika saya datang ke klub ini, selain senang berada di sini dan mencintai klub ini, saya pikir loyalitas saya seperti pada periode tersulit yang saya alami di klub ini dan saya bisa saja pergi dua kali. Klub berkata, ‘Tidak, kami membutuhkan Anda.’ Dan saya berkata, ‘Oke, kalian sudah memberi saya sesuatu. Saya akan memberi kalian sesuatu'."
“Saya sangat sadar bahwa saya bisa saja menempuh jalan yang berbeda. Saya bisa saja menempuh jalan yang berbeda dan mungkin memenangkan lebih banyak trofi dan [lebih banyak] orang membicarakan saya dengan cara yang berbeda. Saat ini, orang lebih sering berbicara seolah-olah Anda adalah pemain yang lebih baik atau lebih buruk jika Anda memenangkan atau kalah dalam trofi.”
Fernandes dan United selanjutnya akan menghadapi ujian berat ketika mereka bertandang ke Aston Villa pada lanjutan Liga Primer, Minggu (21/12) malam WIB. Tim asuhan Unai Emery saat ini berada di posisi ketiga klasemen, setelah memenangkan enam pertandingan terakhir mereka di liga utama. Pasukan Amorim kemudian akan menutup tahun 2025 dengan pertandingan kandang berturut-turut melawan Newcastle United dan Wolves pada 27 dan 30 Desember.
