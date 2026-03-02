Bruno Fernandes dengan tegas mengatakan bahwa Manchester United mampu kehilangan dirinya, sementara legenda Red Devils menyarankan klub dapat memanfaatkan situasi ini untuk merekrut pengganti yang lebih muda

Fernandes telah menutup bab tersebut, mencetak tujuh gol dan 13 assist musim ini, sementara United membidik finis di empat besar Premier League dan kualifikasi untuk Liga Champions 2026-27.

Ketika ditanya apakah kompetisi Eropa tingkat atas akan membantu menjaga Fernandes tetap bahagia dan di lingkungan saat ini, dengan banyak yang berpendapat bahwa dia terlalu penting untuk kehilangan, mantan sayap Red Devils Sharpe - berbicara bekerja sama dengan BetBrain - mengatakan kepada GOAL: “Anda bisa kehilangan siapa saja. Sudah ada pemain hebat di sana dan klub terus berjalan, ini bukan hanya tentang satu pemain.”

Pemenang tiga kali gelar Premier League, Sharpe, menambahkan alasan mengapa penjualan pada 2026 mungkin masuk akal: “Dia akan menjadi kehilangan besar bagi tim, tetapi menjual Bruno akan memungkinkan mereka masuk ke pasar dan membeli potensi ‘Bruno baru’. Saya tidak tahu apakah banyak yang seperti dia karena dia pemain spesial. Ini situasi yang rumit.

“Jika mereka berhasil masuk empat besar, yang tampaknya akan terjadi, itu mungkin memotivasi dia untuk tetap tinggal. Saya pikir klub akan keluar dan memperkuat diri dengan mendatangkan individu-individu yang kuat dan berbakat. Maka saya pikir ada kemungkinan besar dia ingin tetap tinggal. Ini hanya soal apakah klub ingin mempertahankannya di usia yang sekarang dan uang yang masih bisa mereka dapatkan darinya, atau apakah mereka ingin menggunakan uang itu untuk mendatangkan pemain baru. Saya tahu para penggemar ingin dia tetap tinggal. Dia bermain dengan luar biasa saat ini. Ini situasi yang menarik.”