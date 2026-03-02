Getty
Bruno Fernandes dengan tegas mengatakan bahwa Manchester United mampu kehilangan dirinya, sementara legenda Red Devils menyarankan klub dapat memanfaatkan situasi ini untuk merekrut pengganti yang lebih muda
Kapten Fernandes: Enam tahun produktif di Old Trafford
Fernandes bergabung dengan United dari Sporting dengan biaya awal £47 juta ($63 juta) pada Januari 2020. Ia cepat beradaptasi di sepak bola Inggris dan tidak butuh waktu lama untuk menjadi calon kapten di stadion yang dijuluki 'Theatre of Dreams'. Ia mewarisi ban kapten, sementara mengalahkan rekan senegaranya yang ikonik, Cristiano Ronaldo, setelah kembalinya Ronaldo yang tidak sukses ke Manchester pada 2021.
Gelandang serang yang elegan ini telah menorehkan sejarah dalam 317 penampilan, namun kini berusia 31 tahun dan hanya terikat kontrak hingga musim panas 2027 - meskipun kesepakatan tersebut termasuk opsi perpanjangan selama 12 bulan.
Fernandes mengklaim bahwa Manchester United bersedia untuk menjual pada tahun 2025.
Fernandes telah mengungkapkan, meskipun United masih dalam posisi untuk meminta biaya yang cukup besar untuk jasanya, bahwa ia didorong untuk hengkang pada 2025 ketika klub-klub Saudi Pro League yang gemar berbelanja besar-besaran datang meminang.
Ia mengatakan kepada Canal 11: “Dari pihak klub, saya merasa sedikit seperti, ‘jika kamu pergi, itu tidak terlalu buruk bagi kami.’ Itu sedikit menyakitkan. Lebih dari sekadar menyakitkan, itu membuat saya sedih karena saya adalah pemain yang tidak ada yang bisa dikritik. Saya selalu siap, selalu bermain, baik atau buruk. Saya memberikan segalanya. Lalu, kamu melihat hal-hal di sekitarmu, pemain yang tidak menghargai klub sebanyak itu dan tidak membela klub sebanyak itu… itu membuatmu sedih.
“Aku bisa saja pergi seperti banyak orang lain dan berkata: ‘Aku ingin pergi, aku tidak ingin berlatih, aku hanya ingin pergi untuk 20 atau 30 juta, jadi mereka membayar lebih di sisi lain.’ Tapi aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak pernah merasa dalam posisi untuk melakukannya, karena aku merasa empati dan kasih sayangku terhadap klub sama. Tapi ada titik di mana, bagi mereka, uang lebih penting dari segalanya. Klub ingin saya pergi, itu ada di pikiran saya. Saya memberitahu para direktur tentang itu, tapi saya pikir mereka tidak punya keberanian untuk membuat keputusan itu, karena manajer ingin saya. Jika saya mengatakan ingin pergi, mereka akan membiarkan saya pergi.”
Tetap atau pergi: Apakah Manchester United sebaiknya mempertahankan Fernandes atau menjualnya?
Fernandes telah menutup bab tersebut, mencetak tujuh gol dan 13 assist musim ini, sementara United membidik finis di empat besar Premier League dan kualifikasi untuk Liga Champions 2026-27.
Ketika ditanya apakah kompetisi Eropa tingkat atas akan membantu menjaga Fernandes tetap bahagia dan di lingkungan saat ini, dengan banyak yang berpendapat bahwa dia terlalu penting untuk kehilangan, mantan sayap Red Devils Sharpe - berbicara bekerja sama dengan BetBrain - mengatakan kepada GOAL: “Anda bisa kehilangan siapa saja. Sudah ada pemain hebat di sana dan klub terus berjalan, ini bukan hanya tentang satu pemain.”
Pemenang tiga kali gelar Premier League, Sharpe, menambahkan alasan mengapa penjualan pada 2026 mungkin masuk akal: “Dia akan menjadi kehilangan besar bagi tim, tetapi menjual Bruno akan memungkinkan mereka masuk ke pasar dan membeli potensi ‘Bruno baru’. Saya tidak tahu apakah banyak yang seperti dia karena dia pemain spesial. Ini situasi yang rumit.
“Jika mereka berhasil masuk empat besar, yang tampaknya akan terjadi, itu mungkin memotivasi dia untuk tetap tinggal. Saya pikir klub akan keluar dan memperkuat diri dengan mendatangkan individu-individu yang kuat dan berbakat. Maka saya pikir ada kemungkinan besar dia ingin tetap tinggal. Ini hanya soal apakah klub ingin mempertahankannya di usia yang sekarang dan uang yang masih bisa mereka dapatkan darinya, atau apakah mereka ingin menggunakan uang itu untuk mendatangkan pemain baru. Saya tahu para penggemar ingin dia tetap tinggal. Dia bermain dengan luar biasa saat ini. Ini situasi yang menarik.”
Legenda yang mengesankan: Catatan Fernandes di Manchester United
Fernandes telah mencapai 200 keterlibatan gol untuk United musim ini - mencapai tonggak tersebut lebih cepat daripada siapa pun kecuali Wayne Rooney, dengan pencapaian legenda seperti Ronaldo, Ryan Giggs, dan Paul Scholes pun terlewati.
Penampilannya terbaru juga mencatatkan gol - dari titik penalti - dan assist dalam kemenangan 2-1 atas Crystal Palace. Ia kini telah mencetak gol sendiri dan memberikan assist kepada rekan setimnya dalam 18 pertandingan Premier League berbeda untuk Red Devils - mengungguli David Beckham (17), sambil mengejar Giggs (22) dan Rooney (35).
