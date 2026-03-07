Getty
Bruno Fernandes dan Harry Maguire merayakan setelah melihat mantan rekan setimnya di Manchester United, Juan Mata, mencetak gol tendangan bebas yang mengesankan
Kemenangan Mata: Dukungan dari rekan setim lama
Mata, 37, sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas selama pertandingan timnya, Melbourne Victory, melawan Sydney FC, saat mantan rekan setimnya di Manchester United menonton pertandingan tersebut di layar besar. Meskipun jarak antara Manchester dan liga Australia, ikatan antara para pemain tetap kuat, dengan Fernandes dan Maguire terus mengikuti karier sang playmaker setelah bermain bersama di Liga Premier Inggris selama beberapa musim.instagram/brunofernandes8
Bintang-bintang Old Trafford bereaksi terhadap keajaiban Mata
Saat Mata bersiap untuk mengambil tendangan bebas pada menit ke-34 pertandingan, kapten United saat ini, Fernandes, mengeluarkan ponselnya untuk merekam momen tersebut. Dalam video yang dibagikan di media sosial, Maguire terdengar bertanya: "Di atas tembok?" yang dijawab Fernandes dengan percaya diri: "Ya, pasti. Dia harus melakukannya."
Prediksi tersebut terbukti akurat saat Mata melepaskan tendangan khasnya ke sudut atas gawang, memicu euforia di Inggris. Saat Fernandes berteriak dengan gembira, Maguire berteriak: "Oh my days!"
Gelandang Portugal itu kemudian mencatat kepercayaan yang dia miliki pada kemampuan temannya, mengatakan: "Kepercayaan yang saya miliki pada orang ini, merekam secara langsung."instagram/brunofernandes8
Penghormatan dari mantan rekan setim
Setelah tendangan spektakuler tersebut, Fernandes mengunggah video tersebut ke Instagram untuk dibagikan kepada pengikutnya, sambil menandai bek Inggris tersebut. Ia menambahkan caption yang menekankan betapa yakinnya mereka akan keahlian Mata dalam situasi bola mati, menulis: "Kami tahu pasti dari situ dia tidak akan meleset, kan @harrymaguire93?"
Mata diberitahu tentang dukungan dari klub lamanya setelah pertandingan dan mengekspresikan kegembiraannya atas persahabatan yang terus berlanjut. Dengan senyum lebar, pemain senior itu berkata: "Saya mencintai mereka dan senang mereka mengikuti pertandingan kami. Saya harap di pertandingan berikutnya Bruno bisa mencetak gol serupa!" Masa bakti Mata di United berakhir pada 2022 setelah ia mencatatkan 285 penampilan, 51 gol, dan 44 assist selama delapan tahun di sana.
Dampak A-League dan penggemar global
Sejak meninggalkan Theatre of Dreams, Mata telah bermain untuk Galatasaray, Vissel Kobe, dan Western Sydney Wanderers sebelum akhirnya bergabung dengan Melbourne Victory. Popularitasnya melampaui Manchester, dengan mantan rekan setimnya di Galatasaray, Dries Mertens, baru-baru ini terbang ke Australia khusus untuk menonton penampilan sang pemain Spanyol dari tribun penonton.
Meskipun kehebatan Mata membawa timnya unggul 1-0, Melbourne Victory gagal meraih kemenangan karena pertandingan melawan Sydney berakhir imbang 2-2. Namun, pemenang Piala Dunia ini terus menantang usianya, mencetak empat gol dan 10 assist dalam 20 penampilan musim ini saat ia melanjutkan perjalanan sepak bolanya di seluruh dunia.
