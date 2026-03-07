Goal.com
Live
Bruno Fernandes Juan MataGetty
أحمد رفعت

Diterjemahkan oleh

Bruno Fernandes dan Harry Maguire merayakan setelah melihat mantan rekan setimnya di Manchester United, Juan Mata, mencetak gol tendangan bebas yang mengesankan

Bintang Manchester United, Bruno Fernandes dan Harry Maguire, terlihat merayakan dengan penuh semangat di markas latihan Carrington klub tersebut setelah menyaksikan mantan rekan setim mereka, Juan Mata, menunjukkan performa yang mengesankan. Pemain veteran Spanyol tersebut, yang tetap menjadi figur yang dicintai di kalangan penggemar Old Trafford dan rekan-rekannya yang dulu, menampilkan momen magis saat bermain untuk Melbourne Victory di Australia.

  • Kemenangan Mata: Dukungan dari rekan setim lama

    Mata, 37, sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas selama pertandingan timnya, Melbourne Victory, melawan Sydney FC, saat mantan rekan setimnya di Manchester United menonton pertandingan tersebut di layar besar. Meskipun jarak antara Manchester dan liga Australia, ikatan antara para pemain tetap kuat, dengan Fernandes dan Maguire terus mengikuti karier sang playmaker setelah bermain bersama di Liga Premier Inggris selama beberapa musim.Bruno Fernandes Instagram 1instagram/brunofernandes8

    • Iklan

  • Bintang-bintang Old Trafford bereaksi terhadap keajaiban Mata

    Saat Mata bersiap untuk mengambil tendangan bebas pada menit ke-34 pertandingan, kapten United saat ini, Fernandes, mengeluarkan ponselnya untuk merekam momen tersebut. Dalam video yang dibagikan di media sosial, Maguire terdengar bertanya: "Di atas tembok?" yang dijawab Fernandes dengan percaya diri: "Ya, pasti. Dia harus melakukannya."

    Prediksi tersebut terbukti akurat saat Mata melepaskan tendangan khasnya ke sudut atas gawang, memicu euforia di Inggris. Saat Fernandes berteriak dengan gembira, Maguire berteriak: "Oh my days!" 

    Gelandang Portugal itu kemudian mencatat kepercayaan yang dia miliki pada kemampuan temannya, mengatakan: "Kepercayaan yang saya miliki pada orang ini, merekam secara langsung."Bruno Fernandes Instagram 2instagram/brunofernandes8

  • Penghormatan dari mantan rekan setim

    Setelah tendangan spektakuler tersebut, Fernandes mengunggah video tersebut ke Instagram untuk dibagikan kepada pengikutnya, sambil menandai bek Inggris tersebut. Ia menambahkan caption yang menekankan betapa yakinnya mereka akan keahlian Mata dalam situasi bola mati, menulis: "Kami tahu pasti dari situ dia tidak akan meleset, kan @harrymaguire93?"

    Mata diberitahu tentang dukungan dari klub lamanya setelah pertandingan dan mengekspresikan kegembiraannya atas persahabatan yang terus berlanjut. Dengan senyum lebar, pemain senior itu berkata: "Saya mencintai mereka dan senang mereka mengikuti pertandingan kami. Saya harap di pertandingan berikutnya Bruno bisa mencetak gol serupa!" Masa bakti Mata di United berakhir pada 2022 setelah ia mencatatkan 285 penampilan, 51 gol, dan 44 assist selama delapan tahun di sana.

  • A-League Men Rd 18 - Melbourne City v Melbourne VictoryGetty Images Sport

    Dampak A-League dan penggemar global

    Sejak meninggalkan Theatre of Dreams, Mata telah bermain untuk Galatasaray, Vissel Kobe, dan Western Sydney Wanderers sebelum akhirnya bergabung dengan Melbourne Victory. Popularitasnya melampaui Manchester, dengan mantan rekan setimnya di Galatasaray, Dries Mertens, baru-baru ini terbang ke Australia khusus untuk menonton penampilan sang pemain Spanyol dari tribun penonton.

    Meskipun kehebatan Mata membawa timnya unggul 1-0, Melbourne Victory gagal meraih kemenangan karena pertandingan melawan Sydney berakhir imbang 2-2. Namun, pemenang Piala Dunia ini terus menantang usianya, mencetak empat gol dan 10 assist dalam 20 penampilan musim ini saat ia melanjutkan perjalanan sepak bolanya di seluruh dunia.

A-League Men
Melbourne Victory crest
Melbourne Victory
MEL
Macarthur FC crest
Macarthur FC
MAC
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
0