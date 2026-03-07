Bruno Fernandes dan Harry Maguire merayakan setelah melihat mantan rekan setimnya di Manchester United, Juan Mata, mencetak gol tendangan bebas yang mengesankan

Saat Mata bersiap untuk mengambil tendangan bebas pada menit ke-34 pertandingan, kapten United saat ini, Fernandes, mengeluarkan ponselnya untuk merekam momen tersebut. Dalam video yang dibagikan di media sosial, Maguire terdengar bertanya: "Di atas tembok?" yang dijawab Fernandes dengan percaya diri: "Ya, pasti. Dia harus melakukannya."

Prediksi tersebut terbukti akurat saat Mata melepaskan tendangan khasnya ke sudut atas gawang, memicu euforia di Inggris. Saat Fernandes berteriak dengan gembira, Maguire berteriak: "Oh my days!"

Gelandang Portugal itu kemudian mencatat kepercayaan yang dia miliki pada kemampuan temannya, mengatakan: "Kepercayaan yang saya miliki pada orang ini, merekam secara langsung." instagram/brunofernandes8