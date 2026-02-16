Goal.com
Brits Abroad GFXGetty/GOAL

Brits Abroad: Trent Alexander-Arnold akhirnya membuktikan nilainya bagi Real Madrid saat Harry Kane mencetak 500 gol sepanjang kariernya & Jarell Quansah memimpin Bayer Leverkusen meraih kemenangan besar

GOAL menyoroti para pemain Inggris yang mencari nafkah di luar negeri, dengan semakin banyak bintang yang memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman mereka demi mencari kehidupan sepak bola yang lebih baik di tempat lain. Liga Premier tetap menjadi salah satu divisi paling menarik di dunia, dan Liga Championship dapat menjadi tempat yang fantastis untuk pengembangan, tetapi ada lebih banyak pilihan di luar sana.

Kami kemungkinan besar tidak akan melihat Jude Bellingham bermain di lapangan lagi dalam beberapa bulan ke depan setelah mengalami cedera, sementara Scott McTominay, yang dikenal tangguh, ditarik dari skuad Napoli pekan ini setelah terus bermain meski mengalami masalah tendon. Namun, ada banyak pemain Inggris lain yang menjadi sorotan di seluruh dunia.

Setiap Senin musim ini, GOAL menghadirkan kabar terbaru tentang bintang-bintang Inggris di luar negeri, apa yang mereka lakukan, siapa yang mencapai puncak karier, dan siapa yang perlu pulang. Mari kita simak...

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Madrid beruntung memiliki Trent.

    Musim debut Trent Alexander-Arnold di Real Madrid sejauh ini kurang memuaskan. Bek kanan mantan Liverpool ini harus menghadapi dua cedera otot yang berbeda dan absen dalam 21 pertandingan sebagai akibatnya, sementara ia hanya tampil dalam 18 pertandingan untuk Los Blancos - termasuk Piala Dunia Klub musim panas lalu, yang secara teknis merupakan bagian dari musim lalu.

    Pelan tapi pasti, Alexander-Arnold sedang berjuang untuk pulih sepenuhnya. Setelah comeback dari bangku cadangan dalam kemenangan 2-0 atas Valencia pekan lalu, ia melakukan debut starter pertamanya sejak Desember dalam kemenangan 4-1 atas Real Sociedad pada Sabtu.

    Real Madrid membuka skor pada menit kelima berkat permainan klasik Alexander-Arnold, yang umpan silangnya yang indah melintasi barisan belakang Real Sociedad menemukan striker Gonzalo Garcia, dan ia mengarahkan bola dengan lembut ke sudut jauh. Pemain berusia 27 tahun itu mendapat sambutan hangat saat diganti pada menit ke-60.

    "Kami tidak akan menemukan hal baru tentang Trent," kata pelatih kepala Alvaro Arbeloa kepada media. "Menyenangkan melihat bagaimana ia memahami permainan, bagaimana ia melihat ruang-ruang kosong. Hal-hal itu sangat penting bagi seorang pelatih, memiliki pemain yang memahami apa yang kami inginkan. Bukan hanya umpan untuk membuat tim bergerak, tapi segala hal yang kami harapkan darinya.

    "Bekerja dengannya, dia tampak sebagai orang yang sangat cerdas, yang memahami permainan dengan baik, dan cepat menangkap apa yang kami inginkan darinya. Dia bukan bek sayap tipikal yang selalu berada di sisi lapangan, dia juga bisa bermain di tengah. Kami ingin pemain yang bisa bertukar posisi. Kami beruntung memiliki pemain seperti itu."

    Bellingham, sementara itu, menonton dari tribun bersama pasangannya, Ashlyn Castro, untuk kencan Valentine's Day yang spesial. Karena tidak ada yang lebih romantis daripada mendukung teman-temanmu.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Kane mengejar rekor Lewandowski

    Mencetak gol bukanlah hal baru bagi Harry Kane. Lagi pula, ia kini telah mencetak 500 gol - 280 untuk Tottenham, 126 untuk Bayern Munich, sembilan untuk Millwall, lima untuk Leyton Orient, dua untuk Leicester City, dan 78 untuk tim nasional Inggris.

    Kane mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 Bayern di kandang Werder Bremen pada Sabtu, membawa total gol karirnya menjadi 500, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh pemain Inggris di level profesional.

    "Bagi saya secara pribadi, saya sangat bangga mencapai 500 gol sepanjang karier," kata Kane dalam video yang diunggah di akun media sosialnya. "Semua pencapaian ini adalah sesuatu yang saya sangat banggakan. Saya berusaha untuk menikmatinya, saya berusaha untuk menghargainya. Terima kasih besar kepada semua rekan setim saya selama ini, semua pelatih, dan semua staf yang telah membantu saya mencapainya."

    Dari 500 gol dalam karier Kane, 26 di antaranya dicetak di Bundesliga musim ini, artinya ia membutuhkan 15 gol dari 12 pertandingan terakhir musim ini untuk menyamai rekor kompetisi 41 gol yang dicetak oleh Robert Lewandowski.

    "Segala sesuatu mungkin terjadi!" kata Kane kepada Sky Sports Deutschland saat ditanya tentang mencapai angka tersebut. "Tentu saja, masih ada jalan panjang dan itu adalah rekor yang luar biasa. Saya dalam kondisi baik dan senang bisa mencetak gol lagi hari ini dan membantu tim."

    Pelatih kepala Bayern, Vincent Kompany, awalnya tidak terlalu terkesan saat ditanya tentang rekor tersebut dalam konferensi pers pasca-pertandingan, tetapi pada akhirnya melihat sisi lucu dari mentalitasnya yang teguh.

    "Saya kira gelar juara liga jauh lebih penting baginya daripada rekor ini. Tapi mungkin saya salah karena saya bek, bukan penyerang!" kata Kompany sambil tertawa. "Dia Harry Kane, dia selalu mencetak gol dan akan terus melakukannya."

  • Jarell Quansah Bayer Leverkusen 2025-26Getty Images

    Quansah tepat sasaran

    Jauh dari sorotan tajam Liga Premier, Jarell Quansah tengah menikmati musim debut yang impresif di luar negeri bersama Bayer Leverkusen, terutama mengingat situasi yang ada. Didatangkan oleh mantan manajer Manchester United, Erik ten Hag, musim Quansah dilanda ketidakpastian setelah manajer asal Belanda itu dipecat secara tiba-tiba hanya dua pertandingan setelah dimulainya musim Bundesliga, dengan mantan pelatih Denmark, Kasper Hjulmand, ditunjuk sebagai penggantinya.

    Tentu saja, ini adalah musim transisi bagi Leverkusen, yang melepas manajer juara Xabi Alonso dan gelandang andalan Florian Wirtz pada musim panas. Namun, Quansah tetap tampil impresif, tampil dalam 29 pertandingan di semua kompetisi. Pada Sabtu, ia mencetak gol ketiganya untuk klub.

    Quansah memecahkan kebuntuan saat Leverkusen memperkuat harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions dengan kemenangan 4-0 di kandang melawan St. Pauli. Pada umpan kedua setelah tendangan sudut, bek mantan Liverpool itu muncul untuk menyundul umpan Ernest Poku yang membentur bagian bawah mistar gawang.

    "Rasanya sangat baik bisa berkontribusi pada kemenangan ini secara ofensif," kata Quansah kepada saluran klub Leverkusen. "Kami perlu mendominasi pertandingan ini seperti hari ini. Itu adalah penampilan yang bagus, sekarang kami memiliki 10 pertandingan berturut-turut dan kami ingin memenangkan sebanyak mungkin di antaranya."

    Quansah juga mencatat bagaimana musim ini yang dipenuhi perubahan telah mengganggu perkembangan Leverkusen. "Saya merasa orang-orang kadang lupa akan hal itu," tambahnya. "Itulah mengapa saya menghormati semua rekan setim yang tidak bermain setiap pekan tetapi tetap memberikan penampilan terbaik saat dibutuhkan."

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Loftus-Cheek mencetak gol lagi.

    Ini mulai menjadi hal yang cukup sering terjadi, bukan begitu, Ruben Loftus-Cheek? Dia hanya mencetak tiga gol sepanjang musim untuk AC Milan, tapi dua di antaranya datang dalam dua pertandingan terakhirnya.

    Setelah mencetak gol pembuka dalam kemenangan impresif 3-0 di kandang Bologna, Loftus-Cheek kembali menjadi penentu kemenangan saat Rossoneri meraih kemenangan 2-1 di Pisa. Bermain sebagai penyerang bayangan di belakang rekan setimnya yang juga mantan pemain Chelsea, Christopher Nkunku, dia menyelinap ke kotak penalti dan menyundul umpan silang Zachary Athekame dengan keras ke gawang.

    Drama sesungguhnya terjadi di akhir pertandingan, dengan Luka Modric mencetak gol penentu di menit akhir dan Adrien Rabiot diusir wasit di waktu tambahan setelah Felipe Loyola sepertinya berhasil menyelamatkan satu poin untuk tuan rumah. Dan dalam wawancara pasca-pertandingan dengan DAZN, Loftus-Cheek, yang telah meningkatkan peluangnya untuk masuk skuad Inggris di Piala Dunia dalam beberapa pekan terakhir, mengakui bahwa pelatih kepala Massimiliano Allegri telah mendorongnya untuk lebih sering masuk ke kotak penalti dan menjadi lebih mengganggu di sepertiga akhir lapangan.

    "Tidak ada banyak ruang di antara barisan, Pisa bermain sangat kompak, dan sulit untuk bermain," katanya. "Ketika bola berada di sisi lapangan, saya yakin Anda bisa mendengar [Allegri], dia berkata masuk ke kotak penalti, serang kotak penalti. Zack memberikan umpan silang yang bagus, dan saya berhasil menyelesaikannya, jadi saya sangat senang."

    Milan tetap berada di posisi kedua di Serie A, dan meskipun mereka tertinggal delapan poin dari pemimpin klasemen Inter, tim Allegri memiliki satu pertandingan lebih banyak daripada rival mereka.

    "Saya pikir hal terpenting adalah fokus pada diri kita sendiri," kata Loftus-Cheek tentang persaingan gelar. "Pertandingan-pertandingan terlalu sulit untuk diprediksi, kita harus mengambilnya satu per satu, seperti yang bisa Anda lihat, semua pertandingan sangat sulit untuk dimenangkan. Jika kita mengalihkan fokus pada tujuan lain atau tim lain, itu bisa merugikan. Kita akan lihat di mana posisi kita."

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-STRASBOURGAFP

    Krisis di Marseille yang dipimpin oleh Greenwood & Nwaneri semakin memburuk.

    Marseille biasanya hanya selangkah lagi dari ambang kehancuran sebagai tim, klub, dan institusi. Setelah kalah 5-0 dari Paris Saint-Germain dalam laga Le Classique pekan lalu, pelatih kepala Roberto De Zerbi meninggalkan OM, mengakhiri masa jabatannya yang dramatis selama dua setengah tahun.

    Menjelang laga Sabtu melawan Strasbourg, klub saudara Chelsea yang dilatih Gary O'Neil dan menampilkan Ben Chilwell dalam starting XI, ultras Marseille meninggalkan tempat duduk mereka, meninggalkan satu tribun kosong, kecuali spanduk yang ditujukan kepada dewan klub. "Tribun kosong sebagai protes. Untuk klub yang hancur sendiri. Semua proyek kalian terbakar habis selama tahun-tahun yang terbuang ini," bunyi spanduk tersebut.

    Di bawah arahan manajer sementara Jacques Abardonado, Marseille sebenarnya memimpin dengan dua gol, dengan Mason Greenwood mencetak gol pembuka. Namun, seperti biasa, segalanya berantakan.

    Sebastian Nanasi memperkecil ketertinggalan untuk Strasbourg di pertengahan babak kedua, dan pada menit keempat waktu tambahan, bek mantan Chelsea dan West Ham, Emerson Palmieri, melakukan pelanggaran yang berujung penalti. Setelah penundaan tiga menit, Joaquin Panichelli maju dan mengonversi penalti untuk menyelamatkan satu poin bagi Strasbourg.

    Penggemar Arsenal akan kecewa mendengar bahwa Ethan Nwaneri, yang masa pinjamannya tidak berjalan sesuai rencana, menjadi cadangan yang tidak dimainkan, dan dia harus berusaha fokus dalam lingkungan yang jauh dari ideal. La Provence melaporkan bahwa pendukung mencoba menyerbu suite presiden di Stade Velodrome saat ketegangan semakin memuncak, sebelum direktur olahraga Mehdi Benatia mundur pada Minggu. Tidak pernah ada momen yang membosankan di Marseille.

  • RCD Espanyol de Barcelona v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Dolan dengan kejam menolak momen kemenangan.

    Espanyol, rival sekota Barcelona yang lebih kecil, berupaya kembali ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 2020, saat ini berada di peringkat keenam La Liga setelah 24 putaran pertandingan. Pemain baru musim panas Tyrhys Dolan, yang bergabung secara gratis dari klub Championship Blackburn Rovers, telah tampil dalam 23 dari 24 pertandingan tersebut dan menjadi starter dalam 17 di antaranya.

    Winger lincah ini tampil gemilang di Spanyol, meski hingga akhir pekan lalu belum mencetak gol di La Liga - namun hal itu berubah saat menghadapi Celta Vigo, rival Eropa lainnya. Saat skor imbang 1-1 memasuki lima menit terakhir, Dolan melakukan sprint ke dalam kotak penalti dan berhasil menyundul bola hasil umpan balik Ramon Terrats. Jelas sangat gembira, Dolan melakukan perayaan akrobatik, mengira gol pertamanya untuk Espanyol akan menjadi gol penentu di momen penting musim mereka.

    Namun, hal itu tidak terjadi. Tiga menit memasuki waktu tambahan, Borja Iglesias menyelinap di belakang pertahanan tuan rumah dan menyundul bola dari jarak dekat setelah umpan back-heel Pablo Duran ke arah gawang membuat Espanyol terkejut, sehingga poin dibagi di RCDE Stadium.

    "Sedih tapi bahagia tidak bisa meraih tiga poin, tapi sangat senang bisa mencetak gol pertama untuk klub spesial ini, semoga ada lebih banyak lagi dari momen ini," tulis Dolan di Instagram. "Terima kasih atas dukungan luar biasa."

