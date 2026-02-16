Brits Abroad: Trent Alexander-Arnold akhirnya membuktikan nilainya bagi Real Madrid saat Harry Kane mencetak 500 gol sepanjang kariernya & Jarell Quansah memimpin Bayer Leverkusen meraih kemenangan besar

Ini mulai menjadi hal yang cukup sering terjadi, bukan begitu, Ruben Loftus-Cheek? Dia hanya mencetak tiga gol sepanjang musim untuk AC Milan, tapi dua di antaranya datang dalam dua pertandingan terakhirnya.
Setelah mencetak gol pembuka dalam kemenangan impresif 3-0 di kandang Bologna, Loftus-Cheek kembali menjadi penentu kemenangan saat Rossoneri meraih kemenangan 2-1 di Pisa. Bermain sebagai penyerang bayangan di belakang rekan setimnya yang juga mantan pemain Chelsea, Christopher Nkunku, dia menyelinap ke kotak penalti dan menyundul umpan silang Zachary Athekame dengan keras ke gawang.
Drama sesungguhnya terjadi di akhir pertandingan, dengan Luka Modric mencetak gol penentu di menit akhir dan Adrien Rabiot diusir wasit di waktu tambahan setelah Felipe Loyola sepertinya berhasil menyelamatkan satu poin untuk tuan rumah. Dan dalam wawancara pasca-pertandingan dengan DAZN, Loftus-Cheek, yang telah meningkatkan peluangnya untuk masuk skuad Inggris di Piala Dunia dalam beberapa pekan terakhir, mengakui bahwa pelatih kepala Massimiliano Allegri telah mendorongnya untuk lebih sering masuk ke kotak penalti dan menjadi lebih mengganggu di sepertiga akhir lapangan.
"Tidak ada banyak ruang di antara barisan, Pisa bermain sangat kompak, dan sulit untuk bermain," katanya. "Ketika bola berada di sisi lapangan, saya yakin Anda bisa mendengar [Allegri], dia berkata masuk ke kotak penalti, serang kotak penalti. Zack memberikan umpan silang yang bagus, dan saya berhasil menyelesaikannya, jadi saya sangat senang."
Milan tetap berada di posisi kedua di Serie A, dan meskipun mereka tertinggal delapan poin dari pemimpin klasemen Inter, tim Allegri memiliki satu pertandingan lebih banyak daripada rival mereka.
"Saya pikir hal terpenting adalah fokus pada diri kita sendiri," kata Loftus-Cheek tentang persaingan gelar. "Pertandingan-pertandingan terlalu sulit untuk diprediksi, kita harus mengambilnya satu per satu, seperti yang bisa Anda lihat, semua pertandingan sangat sulit untuk dimenangkan. Jika kita mengalihkan fokus pada tujuan lain atau tim lain, itu bisa merugikan. Kita akan lihat di mana posisi kita."