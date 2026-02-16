Brits Abroad: Trent Alexander-Arnold akhirnya membuktikan nilainya bagi Real Madrid saat Harry Kane mencetak 500 gol sepanjang kariernya & Jarell Quansah memimpin Bayer Leverkusen meraih kemenangan besar

Musim debut Trent Alexander-Arnold di Real Madrid sejauh ini kurang memuaskan. Bek kanan mantan Liverpool ini harus menghadapi dua cedera otot yang berbeda dan absen dalam 21 pertandingan sebagai akibatnya, sementara ia hanya tampil dalam 18 pertandingan untuk Los Blancos - termasuk Piala Dunia Klub musim panas lalu, yang secara teknis merupakan bagian dari musim lalu.

Pelan tapi pasti, Alexander-Arnold sedang berjuang untuk pulih sepenuhnya. Setelah comeback dari bangku cadangan dalam kemenangan 2-0 atas Valencia pekan lalu, ia melakukan debut starter pertamanya sejak Desember dalam kemenangan 4-1 atas Real Sociedad pada Sabtu.

Real Madrid membuka skor pada menit kelima berkat permainan klasik Alexander-Arnold, yang umpan silangnya yang indah melintasi barisan belakang Real Sociedad menemukan striker Gonzalo Garcia, dan ia mengarahkan bola dengan lembut ke sudut jauh. Pemain berusia 27 tahun itu mendapat sambutan hangat saat diganti pada menit ke-60.

"Kami tidak akan menemukan hal baru tentang Trent," kata pelatih kepala Alvaro Arbeloa kepada media. "Menyenangkan melihat bagaimana ia memahami permainan, bagaimana ia melihat ruang-ruang kosong. Hal-hal itu sangat penting bagi seorang pelatih, memiliki pemain yang memahami apa yang kami inginkan. Bukan hanya umpan untuk membuat tim bergerak, tapi segala hal yang kami harapkan darinya.

"Bekerja dengannya, dia tampak sebagai orang yang sangat cerdas, yang memahami permainan dengan baik, dan cepat menangkap apa yang kami inginkan darinya. Dia bukan bek sayap tipikal yang selalu berada di sisi lapangan, dia juga bisa bermain di tengah. Kami ingin pemain yang bisa bertukar posisi. Kami beruntung memiliki pemain seperti itu."

Bellingham, sementara itu, menonton dari tribun bersama pasangannya, Ashlyn Castro, untuk kencan Valentine's Day yang spesial. Karena tidak ada yang lebih romantis daripada mendukung teman-temanmu.