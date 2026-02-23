Brits Abroad: Harry Kane yang tak kenal puas membawa Bayern Munich mendekati gelar juara lagi, sementara Ivan Toney mengancam akan merebut Sepatu Emas Saudi Cristiano Ronaldo dan Raheem Sterling akhirnya kembali beraksi

Bayern Munich mengambil langkah besar menuju pertahanan gelar Bundesliga mereka pada Sabtu dengan mengalahkan Eintracht Frankfurt 3-2 di Allianz Arena, dengan Harry Kane mencetak dua gol setelah gol pembuka Aleksandar Pavlovic. Eintracht mencetak dua gol di akhir pertandingan yang tegang, tetapi Bayern bertahan untuk memperlebar jarak menjadi delapan poin di puncak klasemen Bundesliga, memanfaatkan hasil imbang 2-2 Borussia Dortmund dengan RB Leipzig pada hari yang sama.

Ini adalah penampilan yang tak kenal ampun dari Kane, yang telah mencetak 43 gol dari 36 penampilan di semua kompetisi musim ini, dengan 28 di antaranya di Bundesliga. Hanya orang bodoh yang akan bertaruh melawan striker Inggris ini memecahkan rekor gol tunggal musim Robert Lewandowski sebesar 41, dengan 11 pertandingan tersisa untuk tim Vincent Kompany, terutama jika melihat kualitas gol keduanya melawan Eintracht.

Kane berputar cepat dari jarak 25 yard dari gawang sebelum melepaskan tendangan melengkung yang tak terbendung ke pojok bawah gawang dengan akurasi yang tak tertandingi; bola itu secara harfiah sudah menuju gawang sejak meninggalkan kakinya. Itu adalah momen yang menakjubkan dari seorang pemain yang penuh percaya diri, dan bersinar dalam peran yang memungkinkan dia menjadi mesin gol dan pembuat peluang bagi Bayern yang tak terbendung di bawah asuhan Kompany. Hampir setiap serangan yang menjanjikan melewati Kane, dan dia juga berkontribusi dalam pertahanan, yang sangat disukai oleh manajernya.

"Harry sangat cerdas. Tentu saja, dia memiliki peran spesifik saat bertahan. Tapi saat kita menguasai bola, 50 persen adalah instruksi pelatih dan 50 persen adalah kepercayaan pada pemain untuk melakukan hal yang benar," kata Kompany setelah pertandingan. "Saya dulu adalah seorang bek dan sering bermain melawan Harry, tapi saya tidak pernah melihat kualitas-kualitas ini karena dia selalu berada di garis terdepan. Dan itu sebenarnya cukup mudah bagi saya untuk bertahan melawan dia – tapi jangan bilang ke Harry!"

Dortmund pasti gemetar melihat penampilan terbaru Kane menjelang Klassiker akhir pekan depan di Signal Iduna Park. Dengan performa saat ini, sulit melihat bagaimana mereka bisa menghentikannya atau Bayern mengamankan gelar juara sekali dan untuk selamanya.