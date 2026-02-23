Goal.com
Brits Abroad: Harry Kane yang tak kenal puas membawa Bayern Munich mendekati gelar juara lagi, sementara Ivan Toney mengancam akan merebut Sepatu Emas Saudi Cristiano Ronaldo dan Raheem Sterling akhirnya kembali beraksi

GOAL menyoroti para pemain Inggris yang mencari nafkah di luar negeri, dengan semakin banyak bintang yang memutuskan untuk meninggalkan zona nyaman mereka demi mencari kehidupan sepak bola yang lebih baik di tempat lain. Liga Premier tetap menjadi salah satu divisi paling menarik di dunia, dan Liga Championship dapat menjadi tempat yang fantastis untuk pengembangan, tetapi ada lebih banyak pilihan di luar sana.

Kapten abadi Inggris menikmati pekan yang gemilang di Jerman, namun hal itu menjadi pekan yang harus dilupakan bagi rekan setimnya di tim nasional yang saat ini bermain di La Liga, sementara mantan bintang Three Lions akhirnya kembali ke lapangan di Belanda. Thomas Tuchel kemungkinan besar akan kehilangan salah satu mantan muridnya di Chelsea untuk Piala Dunia musim panas ini, karena penampilan terbarunya di Serie A terpaksa dihentikan akibat cedera parah yang membutuhkan operasi.

Setiap Senin musim ini, GOAL menghadirkan kabar terbaru tentang bintang-bintang Inggris di luar negeri, apa yang mereka lakukan, siapa yang mencapai puncak karier, dan siapa yang perlu pulang. Mari kita simak...

  • Kane berambisi meraih gelar juara Bundesliga kedua.

    Bayern Munich mengambil langkah besar menuju pertahanan gelar Bundesliga mereka pada Sabtu dengan mengalahkan Eintracht Frankfurt 3-2 di Allianz Arena, dengan Harry Kane mencetak dua gol setelah gol pembuka Aleksandar Pavlovic. Eintracht mencetak dua gol di akhir pertandingan yang tegang, tetapi Bayern bertahan untuk memperlebar jarak menjadi delapan poin di puncak klasemen Bundesliga, memanfaatkan hasil imbang 2-2 Borussia Dortmund dengan RB Leipzig pada hari yang sama.

    Ini adalah penampilan yang tak kenal ampun dari Kane, yang telah mencetak 43 gol dari 36 penampilan di semua kompetisi musim ini, dengan 28 di antaranya di Bundesliga. Hanya orang bodoh yang akan bertaruh melawan striker Inggris ini memecahkan rekor gol tunggal musim Robert Lewandowski sebesar 41, dengan 11 pertandingan tersisa untuk tim Vincent Kompany, terutama jika melihat kualitas gol keduanya melawan Eintracht.

    Kane berputar cepat dari jarak 25 yard dari gawang sebelum melepaskan tendangan melengkung yang tak terbendung ke pojok bawah gawang dengan akurasi yang tak tertandingi; bola itu secara harfiah sudah menuju gawang sejak meninggalkan kakinya. Itu adalah momen yang menakjubkan dari seorang pemain yang penuh percaya diri, dan bersinar dalam peran yang memungkinkan dia menjadi mesin gol dan pembuat peluang bagi Bayern yang tak terbendung di bawah asuhan Kompany. Hampir setiap serangan yang menjanjikan melewati Kane, dan dia juga berkontribusi dalam pertahanan, yang sangat disukai oleh manajernya.

    "Harry sangat cerdas. Tentu saja, dia memiliki peran spesifik saat bertahan. Tapi saat kita menguasai bola, 50 persen adalah instruksi pelatih dan 50 persen adalah kepercayaan pada pemain untuk melakukan hal yang benar," kata Kompany setelah pertandingan. "Saya dulu adalah seorang bek dan sering bermain melawan Harry, tapi saya tidak pernah melihat kualitas-kualitas ini karena dia selalu berada di garis terdepan. Dan itu sebenarnya cukup mudah bagi saya untuk bertahan melawan dia – tapi jangan bilang ke Harry!"

    Dortmund pasti gemetar melihat penampilan terbaru Kane menjelang Klassiker akhir pekan depan di Signal Iduna Park. Dengan performa saat ini, sulit melihat bagaimana mereka bisa menghentikannya atau Bayern mengamankan gelar juara sekali dan untuk selamanya.

    • Iklan
  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Trent tertidur saat Madrid mengalahkan tim puncak.

    Trent Alexander-Arnold baru saja melakukan penampilan keenamnya sebagai starter di La Liga bersama Real Madrid pekan lalu, dan ia memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, memberikan assist dalam kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad. Mantan pemain favorit Liverpool ini mendapat pujian khusus dari pelatih kepala Alvaro Arbeloa, dan juga tampil impresif dalam leg pertama babak playoff fase gugur Liga Champions Madrid melawan Benfica, sehingga ia diberi istirahat yang pantas untuk perjalanan ke Osasuna pada Sabtu, dengan Dani Carvajal ditunjuk sebagai bek kanan.

    Namun, Madrid tertinggal satu gol memasuki 25 menit terakhir, dan Arbeloa memutuskan untuk mengganti Carvajal dengan Alexander-Arnold dalam upaya memberikan dorongan lebih bagi tim tamu. Vinicius Jr segera menyamakan skor dengan tendangan sederhana pada menit ke-73, yang awalnya terlihat sebagai titik balik bagi pemimpin klasemen Liga untuk meraih tiga poin lagi.

    Osasuna, bagaimanapun, memiliki rencana lain. Saat waktu tambahan mendekat, Dani Ceballos kehilangan bola dengan mudah di tengah lapangan, dan Raul Moro berlari ke tepi kotak penalti sebelum mengoper bola kepada Raul Garcia, yang dengan cerdas berbalik dari Raul Asencio dan menyapu bola ke sudut jauh. Itu adalah permainan yang luar biasa dari Garcia, tetapi dia mungkin tidak akan bisa melakukannya jika Alexander-Arnold melakukan tugasnya dengan baik.

    Pemain berusia 27 tahun itu terlalu lambat untuk kembali ke posisinya dan bahkan tidak mencoba untuk menghalangi Garcia saat dia mengelabui Asencio, dengan kurangnya determinasi yang merugikan timnya pada saat yang paling buruk. Madrid akhirnya kalah 2-1 yang memalukan, yang memungkinkan Barcelona kembali ke puncak klasemen setelah kemenangan 3-0 mereka atas Levante pada Minggu.

    Meskipun Alexander-Arnold jauh dari satu-satunya yang bersalah, ini adalah contoh lain dari satu langkah maju, satu langkah mundur bagi lulusan akademi Anfield. Waktu semakin sempit baginya untuk memperjuangkan tempat di skuad Piala Dunia Inggris, dan dia harus merespons dengan cepat saat Madrid menjamu Benfica dalam leg kedua pertandingan Liga Champions pada Rabu.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLEAFP

    Greenwood & Marseille mengecewakan bos baru.

    Masa jabatan Roberto De Zerbi di Marseille berakhir dengan cara yang memalukan setelah mereka tersingkir dari Liga Champions dan keluar dari persaingan gelar Ligue 1 setelah kekalahan telak 5-0 dari Paris Saint-Germain dalam laga Le Classique. Marseille menunjuk Habib Beye untuk menstabilkan tim, seminggu setelah mantan bek Newcastle itu dipecat dari Rennes, namun pertandingan pertamanya sebagai pelatih di laga tandang melawan Brest berjalan sangat buruk.

    Ludovic Ajorque mencetak dua gol sundulan di babak pertama untuk memberi Brest keunggulan yang meyakinkan, dan bertahan hingga tujuh menit sebelum akhir, saat Mason Greenwood mendapatkan penalti. Mantan penyerang Manchester United itu bangkit untuk mengambil tendangan penalti, namun upayanya yang lemah berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Brest, Gregoire Coudertt.

    Brest mempertahankan kemenangan besar yang mengangkat mereka ke peringkat ke-11, sementara Marseille tertinggal 14 poin dari pemimpin klasemen PSG di peringkat keempat. Tidak ada yang tahu apakah hasil akhir akan berbeda jika Greenwood berhasil mencetak gol dari titik penalti, tetapi itu adalah kesalahan yang ceroboh dari seorang pemain yang tiba-tiba terlihat kehilangan kepercayaan diri.

    Greenwood sepertinya kehilangan sentuhan tembakannya, dengan hanya dua dari tujuh tembakannya yang tepat sasaran, sementara ia kehilangan penguasaan bola 25 kali selama 90 menit di lapangan. Pemain berusia 24 tahun ini kini terancam disalip dalam perburuan Sepatu Emas Ligue 1, karena Joaquin Panichelli mendekati rekor 14 gol Greenwood dengan mencetak gol dalam kemenangan Strasbourg 3-1 atas Lyon pada Minggu.

    Lebih buruk lagi, jika Greenwood tidak segera menemukan kembali performa terbaiknya, Marseille berisiko gagal lolos ke Liga Champions. Beye membutuhkan penampilan yang jauh lebih baik dari bintang OM saat mereka menjamu Lyon yang berada di posisi ketiga di Orange Velodrome dalam pertandingan krusial akhir pekan depan.

  • AC Milan v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    Loftus-Cheek mengalami cedera parah.

    Setelah mencetak gol dalam dua kemenangan beruntun Serie A melawan Bologna dan Pisa, Ruben Loftus-Cheek tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk kembali masuk ke dalam rencana timnas Inggris Tuchel, setelah secara mengejutkan dipanggil kembali ke skuad internasional pada September lalu setelah enam tahun absen. Massimiliano Allegri memberi istirahat kepada gelandang mantan Chelsea itu saat AC Milan bermain imbang 1-1 dengan Como pada Rabu, tetapi dia kembali ke starting XI untuk laga kandang melawan Parma pada Minggu dalam kondisi fisik prima.

    Sayangnya, Loftus-Cheek hanya bertahan 11 menit sebelum ditarik keluar, dan kini harapannya untuk tampil di Piala Dunia hancur. Kiper Parma, Edoardo Corvi, secara tidak sengaja memukul Loftus-Cheek saat mencoba membersihkan umpan silang, meninggalkan pemain berusia 30 tahun itu meringis kesakitan di lapangan dengan darah di hidung dan pipinya.

    Loftus-Cheek dievakuasi dari lapangan menggunakan tandu dan kemudian dibawa ke rumah sakit, di mana ia didiagnosis mengalami patah tulang alveolar yang membentuk dan mendukung soket gigi. Menurut Sky Italia, ia akan menjalani operasi pada Senin dan diperkirakan akan absen selama 'beberapa' bulan.

    Ini merupakan pukulan berat bagi Inggris dan Milan, yang juga melihat rekor tak terkalahkan mereka dalam 24 pertandingan di Serie A terhenti setelah Parma meraih kemenangan 1-0 di San Siro. Hal ini secara efektif mengakhiri peluang Milan untuk meraih gelar juara, dengan rival abadi mereka Inter kini unggul 10 poin di puncak klasemen, dan Loftus-Cheek akan menjadi kehilangan besar saat mereka berusaha memperkuat posisi di Liga Champions.

    Semua pihak di Milan berharap Loftus-Cheek segera pulih dari cedera mengerikan ini, sementara ia juga menerima pesan "semoga cepat sembuh" dari Corvi, yang jelas tidak bermaksud menyebabkan cedera. Tim Allegri pasti akan kehilangan Loftus-Cheek saat mereka bertandang ke Cremonese dalam laga liga berikutnya pada 1 Maret.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-TELSTARAFP

    Sterling akhirnya kembali beraksi.

    Setelah sembilan bulan absen dari lapangan, Raheem Sterling akhirnya kembali beraksi pada Minggu, masuk sebagai pemain pengganti pada 30 menit terakhir kemenangan kandang Feyenoord 2-1 atas Telstar di Eredivisie. Penampilan kompetitif terakhir mantan bintang Chelsea itu terjadi pada Mei 2025, saat ia dipinjamkan ke Arsenal, dan masa depannya di dunia sepak bola dipertanyakan setelah ia dikeluarkan dari skuad The Blues oleh Enzo Maresca.

    Feyenoord telah memberikan Sterling kesempatan kedua, dan ada tanda-tanda bahwa ia jauh dari selesai selama debutnya. Ia mencatat lima kali membawa bola, dua kali menang dalam duel, dan tingkat keberhasilan umpan 80% untuk membantu Feyenoord mengamankan kemenangan ketiga berturut-turut, menjaga mereka lima poin di atas NEC di posisi ketiga, meskipun masih tertinggal 14 poin dari juara yang akan datang, PSV.

    Sterling hanya menandatangani kontrak jangka pendek hingga Juni, tetapi manajer Robin van Persie telah berusaha keras untuk mengakomodasinya, bahkan memindahkan kamp latihan skuad ke Belgia sementara winger tersebut menunggu visa kerjanya. Jika ia dapat membangun awal yang menjanjikan ini, perpanjangan kontrak mungkin menjadi kemungkinan, meskipun Sterling tidak memikirkan hal itu terlalu jauh.

    "Belum bermain dalam beberapa waktu, tapi hanya berusaha tetap bugar. Sudah bersama tim selama beberapa waktu, jadi ini semua tentang membangun langkah demi langkah dan berusaha mencapai kebugaran pertandingan," katanya kepada ESPN. "Baik untuk memulai pertandingan pertama dengan kemenangan, menurut saya itu yang paling penting."

    Sterling juga memberikan jawaban yang blak-blakan saat ditanya apakah Tuchel telah menghubungi dia tentang kemungkinan mengintegrasikannya kembali ke skuad Inggris, setelah merekrut bintang mantan Manchester City itu ke Chelsea pada 2022 - juga tahun terakhir dia tampil di level internasional.

    "Saya belum berbicara dengannya. Yang terpenting adalah terus bermain sepak bola," katanya.

    Ambisi utama Sterling saat ini bukanlah untuk mengesankan Tuchel, melainkan Van Persie, yang senang memiliki pemain dengan latar belakang seperti dia di De Kuip. Mantan striker Arsenal dan Manchester United itu mengatakan pada saat perkenalan Sterling: "Kualitasnya dapat mengubah hasil pertandingan tanpa ragu, dan saya yakin dia akan menjadi tambahan berharga bagi tim saat kita bekerja menuju pencapaian tujuan kita di paruh kedua musim ini."

  • Ivan Toney Cristiano Ronaldo 2025-26 Saudi Pro LeagueGetty/GOAL

    Toney mengungguli Ronaldo di Arab Saudi

    Cristiano Ronaldo mencetak dua gol untuk Al-Nassr dalam kemenangan telak 4-0 atas Al-Hazm pada Sabtu, yang membawa tim asuhan Jorge Jesus kembali ke puncak klasemen Saudi Pro League, satu poin di atas Al-Hilal. Pemain berusia 41 tahun itu juga menegaskan komitmennya kepada Al-Nassr setelah mengakhiri protesnya terhadap ketidakaktifan klub dalam bursa transfer Januari, dan menyatakan setelah pertandingan: "Saya adalah bagian dari Arab Saudi."

    Namun, saat ini dia kalah bersinar di Timur Tengah oleh mantan penyerang tengah Brentford, Ivan Toney. Ronaldo telah memenangkan dua trofi Sepatu Emas Liga Pro secara berturut-turut, tetapi Toney memimpin klasemen 2025-26 dengan 23 gol untuk Al-Ahli, lima lebih banyak dari ikon Portugal, dan mungkin dua pertandingan yang dilewatkan Ronaldo saat absen akan menghantuinya.

    Toney menambah selisih golnya dari Ronaldo setelah mencetak hat-trick menakjubkan melawan Al-Najma pada Kamis. Pemain internasional Inggris itu mencetak gol pertamanya dengan menyundul umpan silang, lalu menggandakan skor dengan tendangan voli yang luar biasa, sebelum menyelesaikan hat-trick-nya dengan penalti khasnya saat Al-Ahli menang 4-1. Namun, dia juga gagal mengeksekusi penalti sebelumnya dalam pertandingan tersebut, yang merupakan pemandangan langka dalam sepak bola, mengingat Toney telah mencetak semua 24 penalti sebelumnya dalam kariernya. Dia tidak terpengaruh oleh kesalahan tersebut.

    "Siapa pun bisa gagal mengeksekusi penalti, tapi yang penting adalah bagaimana kamu bangkit," kata Toney kepada wartawan. "Saya bangkit hari ini dan mencetak hat-trick. Saya tidak akan tidur nyenyak karena penalti yang gagal; saya tidak akan tidur sebentar karena akan memikirkannya. Tapi jika seseorang mengatakan kepada saya untuk gagal satu penalti demi hat-trick, saya akan menerimanya."

    Mengalahkan Ronaldo untuk gelar pencetak gol terbanyak di Saudi Arabia akan menjadi prestasi besar, dan mungkin cukup untuk memastikan Toney mendapat tempat di pesawat timnas Inggris untuk Piala Dunia. Bisa dikatakan, saat ini tidak ada pengganti yang lebih baik untuk Harry Kane, dengan Ollie Watkins saat ini masih berjuang untuk konsistensi di Aston Villa.

