Brits Abroad: Harry Kane yang tak kenal puas membawa Bayern Munich mendekati gelar juara lagi, sementara Ivan Toney mengancam akan merebut Sepatu Emas Saudi Cristiano Ronaldo dan Raheem Sterling akhirnya kembali beraksi

Setelah sembilan bulan absen dari lapangan, Raheem Sterling akhirnya kembali beraksi pada Minggu, masuk sebagai pemain pengganti pada 30 menit terakhir kemenangan kandang Feyenoord 2-1 atas Telstar di Eredivisie. Penampilan kompetitif terakhir mantan bintang Chelsea itu terjadi pada Mei 2025, saat ia dipinjamkan ke Arsenal, dan masa depannya di dunia sepak bola dipertanyakan setelah ia dikeluarkan dari skuad The Blues oleh Enzo Maresca.
Feyenoord telah memberikan Sterling kesempatan kedua, dan ada tanda-tanda bahwa ia jauh dari selesai selama debutnya. Ia mencatat lima kali membawa bola, dua kali menang dalam duel, dan tingkat keberhasilan umpan 80% untuk membantu Feyenoord mengamankan kemenangan ketiga berturut-turut, menjaga mereka lima poin di atas NEC di posisi ketiga, meskipun masih tertinggal 14 poin dari juara yang akan datang, PSV.
Sterling hanya menandatangani kontrak jangka pendek hingga Juni, tetapi manajer Robin van Persie telah berusaha keras untuk mengakomodasinya, bahkan memindahkan kamp latihan skuad ke Belgia sementara winger tersebut menunggu visa kerjanya. Jika ia dapat membangun awal yang menjanjikan ini, perpanjangan kontrak mungkin menjadi kemungkinan, meskipun Sterling tidak memikirkan hal itu terlalu jauh.
"Belum bermain dalam beberapa waktu, tapi hanya berusaha tetap bugar. Sudah bersama tim selama beberapa waktu, jadi ini semua tentang membangun langkah demi langkah dan berusaha mencapai kebugaran pertandingan," katanya kepada ESPN. "Baik untuk memulai pertandingan pertama dengan kemenangan, menurut saya itu yang paling penting."
Sterling juga memberikan jawaban yang blak-blakan saat ditanya apakah Tuchel telah menghubungi dia tentang kemungkinan mengintegrasikannya kembali ke skuad Inggris, setelah merekrut bintang mantan Manchester City itu ke Chelsea pada 2022 - juga tahun terakhir dia tampil di level internasional.
"Saya belum berbicara dengannya. Yang terpenting adalah terus bermain sepak bola," katanya.
Ambisi utama Sterling saat ini bukanlah untuk mengesankan Tuchel, melainkan Van Persie, yang senang memiliki pemain dengan latar belakang seperti dia di De Kuip. Mantan striker Arsenal dan Manchester United itu mengatakan pada saat perkenalan Sterling: "Kualitasnya dapat mengubah hasil pertandingan tanpa ragu, dan saya yakin dia akan menjadi tambahan berharga bagi tim saat kita bekerja menuju pencapaian tujuan kita di paruh kedua musim ini."