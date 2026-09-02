Usung Lagu Indonesia Menyala, BRI Super League 2026/27 Siap Bergulir Akhir Pekan Ini

BRI Super League 2026/27 akan dibuka dengan pertandingan Arema FC melawan Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat(4/9) sore WIB. Sementara acara resmi pembukaan akan dilakukan di laga Bali United vs PSS, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam WIB.

Menyambut musim baru, Ferry mengutarakan targetnya membawa Liga Indonesia menembus posisi sepuluh besar liga terbaik di Asia.

"Bahwa bentuk kepercayaan dan kerja sama yang terjalin selama ini membuktikan bahwa Liga Indonesia, sepak bola Indonesia sudah pada titik yang sangat menggembirakan," ujarnya.

"Namun begitu, bukan merupakan prestasi yang terbaik buat kami, tetapi kami terus akan meningkatkan kerja sama kami ini agar kami juga boleh mencapai target yang sudah dicanangkan untuk memasuki di ranking sepuluh besar di Asia. Sekarang ini masih dua puluh."

"Dan kami akan melakukan kick-off pertama di tanggal 4 September nanti. Mudah-mudahan apa yang ada hari ini bisa membuktikan bahwa sepak bola Indonesia akan bertumbuh dan berkembang," beber Ferry.



