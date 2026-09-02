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Preskon Super League 26/27Istimewa
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Usung Lagu Indonesia Menyala, BRI Super League 2026/27 Siap Bergulir Akhir Pekan Ini

Super League
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Musim baru 2026/27 akan dibuka dengan pertandingan Arema FC melawan Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan.

Kompetisi kasta tertinggi sepakbola Indonesia, BRI Super League, bakal segera bergulir pekan ini. Hal itu diungkapkan Direktur Utama I.League Ferry Paulus dalam launching Super League di SCTV Tower, Jakarta, Selasa (1/9) petang WIB. Acara itu juga dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Direktur Utama Bank BRI Hery Gunardi, Direktur Emtek Media, Harsiwi Achmad, dan jajaran para manajer serta pelatih tim.

Di acara itu, Emtek Group memperkenalkan lebih dulu theme song baru yang akan digunakan musim 2026/27. Setelah selama tiga tahun menggunakan lagu "Gaskeun", kini lagu berjudul "Indonesia Menyala" yang dinyanyikan The Next AJS bakal menemani para penonton di musim ini.

  • Preskon Super League 26/27I League

    Sambut Musim Baru

    BRI Super League 2026/27 akan dibuka dengan pertandingan Arema FC melawan Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat(4/9) sore WIB. Sementara acara resmi pembukaan akan dilakukan di laga Bali United vs PSS, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam WIB.

    Menyambut musim baru, Ferry mengutarakan targetnya membawa Liga Indonesia menembus posisi sepuluh besar liga terbaik di Asia.

    "Bahwa bentuk kepercayaan dan kerja sama yang terjalin selama ini membuktikan bahwa Liga Indonesia, sepak bola Indonesia sudah pada titik yang sangat menggembirakan," ujarnya.

    "Namun begitu, bukan merupakan prestasi yang terbaik buat kami, tetapi kami terus akan meningkatkan kerja sama kami ini agar kami juga boleh mencapai target yang sudah dicanangkan untuk memasuki di ranking sepuluh besar di Asia. Sekarang ini masih dua puluh."

    "Dan kami akan melakukan kick-off pertama di tanggal 4 September nanti. Mudah-mudahan apa yang ada hari ini bisa membuktikan bahwa sepak bola Indonesia akan bertumbuh dan berkembang," beber Ferry.


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  • Preskon Super League 26/27I League

    Fokus Pemerataan Klub

    Sementara itu, sejalan dengan keinginan I League membawa Liga Indonesia masuk sepuluh besar Asia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menekankan betapa pentingnya pemerataan kualitas klub peserta musim ini.

    "Karena tadi tidak hanya kita ingin melahirkan liga yang nomor satu hanya komersial, tapi kita pelan-pelan terus meningkatkan liga dengan perspektif kita. Jangan hanya meniru tadi membangun super club-super club. Kita mau ada pemerataan klub, makin banyak klub yang sehat, Liganya makin kompetitif, dan penontonnya makin banyak," tuturnya.

    "Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada BRI yang sudah konsisten dan juga Liga yang terus konsisten mendukung program-program besar PSSI. Saya terima kasih kepada media dan para pelatih yang hadir hari ini untuk kita sama-sama komitmen. Tinggal nanti Ibu Siwi nge-gorengnya gimana supaya rating-nya terus naik. Yang pasti lebih tinggi dari Premier League seharusnya rating kita," Erick menambahkan.

  • Preskon Super League 26/27I League

    Peran Sponsor

    Masih sama dengan musim sebelumnya, BRI masih menjadi sponsor utama Super League musim ini, yang menjadi kerja sama tahun keenam sejak pertama kali dimulai pada 2021/22. Sementara hak siar kembali dipegang Emtek Grup, yang akan menyiarkan total 306 pertandingan.

    Hery Gunardi mengaku senang bisa kembali mendukung pergelaran Super League musim ini. Ia menilai BRI mendapatkan banyak dampak positif selama menyandang titel sponsor liga.

    "Makin ke sini itu, cara kita menjalankan kolaborasi ini makin baik. Kalau dulu awalnya cuma masalah branding dan exposure gitu. Tapi ke sini, teman-teman di BRI bilang makin pintar. Kami mulai membangun ekosistem antara BRI dan Super League ini. Sekarang saya melihat angka-angkanya bagus. Bukan angka dari sisi rupiahnya, tapi dari sisi jenis bisnis yang dikolaborasikan juga cukup banyak. Tidak hanya dari klub, tapi juga dari pemain, dari pelatih, dan sebagainya. Itu sebagainya sudah punya rekening di BRI," ungkap Hery.

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    Tontonan Yang Dinanti

    Di kesempatan yang sama Harsiwi Ahmad mengatakan kombinasi Emtek dan Super League berada di lingkungan yang tepat karena menjadi salah satu tontonan yang ditunggu pemirsa.

    "Betapa besarnya BRI Super League ini memang betul sekali. Kita memang di TV sedang menunggu-nunggu karena ini mulainya itu agak lambat. Biasanya kan Agustus, tapi kita mulai tahun ini pada September. Namun sebenarnya kalau dari sisi environment itu BRI Super League itu mendapat tempat yang sangat pas dengan Emtek Media sebagai official broadcaster," ujar Harsiwi.