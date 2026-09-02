Usung Lagu Indonesia Menyala, BRI Super League 2026/27 Siap Bergulir Akhir Pekan Ini

Kompetisi kasta tertinggi sepakbola Indonesia, BRI Super League, bakal segera bergulir pekan ini. Hal itu diungkapkan Direktur Utama I.League Ferry Paulus dalam launching Super League di SCTV Tower, Jakarta, Selasa (1/9) petang WIB. Acara itu juga dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Direktur Utama Bank BRI Hery Gunardi, Direktur Emtek Media, Harsiwi Achmad, dan jajaran para manajer serta pelatih tim.
Di acara itu, Emtek Group memperkenalkan lebih dulu theme song baru yang akan digunakan musim 2026/27. Setelah selama tiga tahun menggunakan lagu "Gaskeun", kini lagu berjudul "Indonesia Menyala" yang dinyanyikan The Next AJS bakal menemani para penonton di musim ini.