Bremer, klausul tersebut, dan Bayern Munich: sikap Juventus

Pemain asal Brasil itu optimis bahwa tim baru ini akan dibentuk sesuai dengan visi sang pelatih. Namun, jika dalam beberapa minggu ke depan—dengan jendela transfer yang masih berlangsung selama dua bulan—muncul tawaran yang menggiurkan, maka situasi Bremer bisa saja berkembang secara berbeda, karena hal itu akan berdampak secara finansial bagi semua pihak, baik bagi sang pemain maupun bagi Juventus. Hingga saat ini, tawaran tersebut belum juga datang.







