Juventus terus mempertimbangkan masa depan Gleison Bremer: banyak spekulasi di kubu Bianconeri mengenai bek tersebut, yang saat ini sedang berlaga di Piala Dunia bersama timnas Brasil, dan tetap menjadi salah satu nama yang paling santer dikabarkan akan hengkang.
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Bremer, klausul tersebut, dan Bayern Munich: sikap Juventus
KEINGINAN BREMRER
Saat ini belum ada tawaran apa pun yang masuk, baik dari Inggris, Jerman, maupun dari beberapa klub yang sempat disebut-sebut seperti Tottenham, Bayern, dan Manchester United. Hingga hari ini, Juventus belum menerima tawaran apa pun untuk Bremer, dan sang bek tampaknya bersedia tetap bertahan di bawah asuhan Spalletti, meskipun beberapa minggu lalu ia sempat menyatakan ingin segera meraih gelar juara.
PENAWARAN YANG DAPAT MENGUBAH SEGALANYA
Pemain asal Brasil itu optimis bahwa tim baru ini akan dibentuk sesuai dengan visi sang pelatih. Namun, jika dalam beberapa minggu ke depan—dengan jendela transfer yang masih berlangsung selama dua bulan—muncul tawaran yang menggiurkan, maka situasi Bremer bisa saja berkembang secara berbeda, karena hal itu akan berdampak secara finansial bagi semua pihak, baik bagi sang pemain maupun bagi Juventus. Hingga saat ini, tawaran tersebut belum juga datang.
KLAUSUL
Setelah memperpanjang masa berlakunya kontraknya dari tahun 2026 hingga 2029, pemain asal Brasil kelahiran 1997 ini tahun lalu menandatangani kontrak baru yangtidak hanya memperpanjang masa berlakunya hingga 30 Juni 2029, tetapi juga menaikkan nilai klausul pelepasan. Bek asal Brasil ini masih bisa hengkang hingga 10 Agustus dengan membayar klausul pelepasan sebesar 58 juta euro, yang saat ini belum ada klub yang bersedia membayarnya, terutama karena ia sempat mengalami beberapa cedera.
MINAT DARI BAYERN
Hal inilah yang memicu minat Bayern Munich, untuk sebuah kesepakatan yang diperkirakan bernilai 40-42 juta euro. Klub asal Bavaria itu mungkin akan melepas Kim—yang, antara lain, disukai oleh Spalletti yang pernah melatihnya di Napoli—dan saat ini sedang memantau pasar pemain belakang.
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