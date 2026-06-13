Brasil, Vinicius: "Pertahanan dan serangan balik, Ancelotti menginginkan kami bermain seperti itu"

Menjelang debut Brasil di Piala Dunia 2026, yang akan digelar tengah malam waktu Italia hari ini melawan Maroko, Vinicius Junior berbicara dalam konferensi pers, sebelum pelatih kepala Carlo Ancelotti memberikan pernyataan.





"Harapan sangat besar dan saya mengerti bahwa orang-orang ingin melihat kami pulang dengan membawa piala," jelas penyerang timnas Brasil dan Real Madrid ini. "Di babak kualifikasi kami memulai dengan buruk dan jelas hal itu telah mengikis kepercayaan para penggemar. Saya tahu bagi banyak orang kami bukan favorit untuk menang, namun kini kami semua memulai dari nol dan saya, seperti rekan-rekan saya, yakin kami bisa tampil bagus di Piala Dunia ini dan mungkin memberikan kebahagiaan yang telah lama dinantikan oleh seluruh rakyat Brasil."





"Saya yakin di Piala Dunia ini kami akan tampil bagus: kami solid di lini belakang dan siap melakukan serangan balik seperti yang diminta Ancelotti, yang telah membawa seluruh pengalamannya yang luar biasa dan koleksi gelar yang mengesankan ke tim nasional kami."



