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Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Brasil, Vinicius: "Pertahanan dan serangan balik, Ancelotti menginginkan kami bermain seperti itu"

Brazil
Vinicius Junior
World Cup

Penyerang asal Brasil itu berbicara menjelang pertandingan melawan Maroko, yang menjadi laga perdana Seleçao di Piala Dunia ini

Menjelang debut Brasil di Piala Dunia 2026, yang akan digelar tengah malam waktu Italia hari ini melawan Maroko, Vinicius Junior berbicara dalam konferensi pers, sebelum pelatih kepala Carlo Ancelotti memberikan pernyataan.


"Harapan sangat besar dan saya mengerti bahwa orang-orang ingin melihat kami pulang dengan membawa piala," jelas penyerang timnas Brasil dan Real Madrid ini. "Di babak kualifikasi kami memulai dengan buruk dan jelas hal itu telah mengikis kepercayaan para penggemar. Saya tahu bagi banyak orang kami bukan favorit untuk menang, namun kini kami semua memulai dari nol dan saya, seperti rekan-rekan saya, yakin kami bisa tampil bagus di Piala Dunia ini dan mungkin memberikan kebahagiaan yang telah lama dinantikan oleh seluruh rakyat Brasil."


"Saya yakin di Piala Dunia ini kami akan tampil bagus: kami solid di lini belakang dan siap melakukan serangan balik seperti yang diminta Ancelotti, yang telah membawa seluruh pengalamannya yang luar biasa dan koleksi gelar yang mengesankan ke tim nasional kami."


  • Tentang Neymar

    "Saya berharap dia bisa segera kembali dan memberikan kontribusinya seperti yang lain. Saya tumbuh besar dengan meniru gerakannya, meniru gayanya. Dia adalah sosok yang sangat penting dalam kehidupan saya sebagai pemain muda. Sepak bola membutuhkan dia, dan kami juga, saya harap dia cepat pulih, sepertinya semuanya berjalan dengan baik."


    Tentang Maroko

    "Saya tidak tahu. Yang pasti, Maroko telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, cukup lihat saja Piala Dunia terakhir di mana mereka finis di empat besar, lalu Piala Afrika yang baru saja mereka menangkan. Mereka memiliki pemain-pemain hebat: di Madrid, saya melihat Brahim Diaz setiap hari, dan Hakimi telah memenangkan dua Liga Champions terakhir, tidak banyak yang bisa ditambahkan."


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