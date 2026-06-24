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Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Brasil, Ancelotti: "Neymar sudah pulih. Mengenai Endrick..."

Brazil
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Neymar
Endrick
C. Ancelotti

Pelatih kepala Brasil angkat bicara menjelang pertandingan melawan Skotlandia

Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brasil, menjelang pertandingan melawan Skotlandia yang merupakan laga ketiga fase grup Piala Dunia, menegaskan bahwa Neymar telah pulih sepenuhnya: "Dia memiliki sikap yang luar biasa, sudah pulih, dan bisa bermain selama 90 menit. Saya benar-benar senang dengannya. Pengganti Raphinha adalah Rayan, karena dia adalah pemain yang memberikan keleluasaan dalam permainan dan hal itu sangat penting bagi kami. Bagaimanapun, saya memiliki banyak pemain dan banyak alternatif yang tersedia."





  • Kemudian, mengenai Endrick: "Endrick bisa bermain di setiap pertandingan, dia bisa turun ke lapangan di pertandingan berikutnya atau kapan saja karena dia memiliki kemampuan itu. Saya melihat para suporter sangat mendukungnya, tapi besok Neymar juga akan bermain. Jadi, saya tidak tahu apakah mereka akan mendukung Neymar atau Endrick: saya rasa mereka akan mendukung keduanya…".

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