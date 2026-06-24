Brasil, Ancelotti: "Neymar sudah pulih. Mengenai Endrick..."

Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brasil, menjelang pertandingan melawan Skotlandia yang merupakan laga ketiga fase grup Piala Dunia, menegaskan bahwa Neymar telah pulih sepenuhnya: "Dia memiliki sikap yang luar biasa, sudah pulih, dan bisa bermain selama 90 menit. Saya benar-benar senang dengannya. Pengganti Raphinha adalah Rayan, karena dia adalah pemain yang memberikan keleluasaan dalam permainan dan hal itu sangat penting bagi kami. Bagaimanapun, saya memiliki banyak pemain dan banyak alternatif yang tersedia."















