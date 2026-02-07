Goal.com
Donny Afroni

'Brace' Viktor Gyokeres Bantu Arsenal Raih Kemenangan Kandang Pertama

Arsenal berhasil kembali ke jalur kemenangan saat bermain di Emirates dalam pertandingan Liga Primer setelah sebelumnya ditahan Liverpool dan dikalahkan Manchester United.

  • Gyokeres arsenal(C)Getty images

    Viktor Gyokeres mencetak brace untuk melengkapi kemenangan

    Arsenal meraih kemenangan penting setelah mereka untuk kali pertama mendapatkan tiga poin dalam pertandingan kandang Liga Primer kala menaklukkan Sunderland 3-0 di Stadion Emirates, Sabtu (7/2) malam WIB.

    Gol Martin Zubimendi mengawali kemenangan nyaman Arsenal tiga menit menjelang babak pertama berakhir setelah dia sukses memanfaatkan umpan Leandro Trossard dengan baik.

    Tuan rumah selanjutnya mendominasi permainan, dan berhasil memperbesar keunggulan di menit ke-66 lewat gol Viktor Gyokeres. Pemain asal Swedia ii selanjutnya mencetak brace untuk memastikan kemenangan di injury time.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kemenangan kandang pertama di Liga Primer pada 2026

    Keberhasilan meraih tiga poin ini disambut gembira Arsenal, mengingat mereka kembali mendapatkan kemenangan di kandang pada laga Liga Primer setelah terakhir kali pada 31 Desember. Sebelumnya, mereka ditahan Liverpool dan ditaklukkan Manchester United saat bermain di Emirates. Kemenangan tersebut juga membuat Arsenal yang berada di puncak klasemen unggul sembilan poin dari Manchester City. Sedangkan Sunderland turun ke posisi sembilan dengan 36 poin.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Selanjutnya buat Arsenal dan Sunderland

    Tim besutan Mikel Arteta ini berusaha untuk melanjutkan torehan positif mereka kala bertandang ke markas Brentford, Jumat (13/2) dini hari WIB, di Stadion Brentford Community. Sedangkan usaha Sunderland untuk kembali ke jalur kemenangan akan menghadapi tantangan tidak mudah, karena kedatangan Liverpool di Stadium of Light, Kamis (12/2) dini hari WIB.

  • Susunan pemain

    Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Havertz, Trossard, Madueke, Jesus.

    Sunderland: Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava, Hume, Sadiki, Le Fee, Diarra, Talbi, Brobbey.

