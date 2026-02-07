'Brace' Viktor Gyokeres Bantu Arsenal Raih Kemenangan Kandang Pertama

Arsenal meraih kemenangan penting setelah mereka untuk kali pertama mendapatkan tiga poin dalam pertandingan kandang Liga Primer kala menaklukkan Sunderland 3-0 di Stadion Emirates, Sabtu (7/2) malam WIB.

Gol Martin Zubimendi mengawali kemenangan nyaman Arsenal tiga menit menjelang babak pertama berakhir setelah dia sukses memanfaatkan umpan Leandro Trossard dengan baik.

Tuan rumah selanjutnya mendominasi permainan, dan berhasil memperbesar keunggulan di menit ke-66 lewat gol Viktor Gyokeres. Pemain asal Swedia ii selanjutnya mencetak brace untuk memastikan kemenangan di injury time.