'Brace' Christopher Nkunku Bantu AC Milan Beri Tekanan Ke Inter

AC Milan menutup 2025 dengan catatan tak terkalahkan di 15 laga Serie A 2025/26 secara beruntun setelah menggasak tim papan bawah Verona dengan skor telak 3-0 di Stadion San Siro, Minggu (28/12) malam WIB.

Meski menguasai permainan, Milan mengawali pertandingan dengan lamban. Performa yang sama diperlihatkan Verona. Kubu tuan rumah baru bersorak kegirangan menjelang babak pertama usai ketika Christian Pulisic membawa tim besutan Max Allegri unggul.

Christopher Nkunku kemudian menggandakan keunggulan Milan saat babak kedua baru berjalan tiga menit melalui titik putih. Itu menjadi gol pertama Nkunku di Serie A sejak bergabung dengan Rossoneri di musim panas.

Mantan penggawa Chelsea ini selanjutnya mencetak brace pada menit ke-53 untuk memperlebar keunggulan. Selepas itu, tidak ada gol yang mampu diciptakan kedua tim hingga peluit panjang ditiup wasit.