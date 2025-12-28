Getty Images Sport
'Brace' Christopher Nkunku Bantu AC Milan Beri Tekanan Ke Inter
Christopher Nkunku mencetak gol perdana di Serie A
AC Milan menutup 2025 dengan catatan tak terkalahkan di 15 laga Serie A 2025/26 secara beruntun setelah menggasak tim papan bawah Verona dengan skor telak 3-0 di Stadion San Siro, Minggu (28/12) malam WIB.
Meski menguasai permainan, Milan mengawali pertandingan dengan lamban. Performa yang sama diperlihatkan Verona. Kubu tuan rumah baru bersorak kegirangan menjelang babak pertama usai ketika Christian Pulisic membawa tim besutan Max Allegri unggul.
Christopher Nkunku kemudian menggandakan keunggulan Milan saat babak kedua baru berjalan tiga menit melalui titik putih. Itu menjadi gol pertama Nkunku di Serie A sejak bergabung dengan Rossoneri di musim panas.
Mantan penggawa Chelsea ini selanjutnya mencetak brace pada menit ke-53 untuk memperlebar keunggulan. Selepas itu, tidak ada gol yang mampu diciptakan kedua tim hingga peluit panjang ditiup wasit.
Milan memberikan tekanan kepada rival satu kota
Keberhasilan mendulang angka penuh membuat Milan memberikan tekanan kepada Inter. Milan kini mengudeta Inter dari puncak klasemen sementara setelah mengoleksi 35 poin, unggul dua angka dari rival satu kota mereka. Namun, posisi itu bisa saja berubah jika Inter menaklukkan Atalanta, Senin (29/12) dini hari WIB. Sedangkan Verona tetap di posisi 18 dengan 12 poin.
Rossoneri bertekad melanjutkan capaian positif di laga tandang
Penggawa Milan tidak bisa berlama-lama merayakan pergantian tahun baru, karena mereka harus mempersiapkan diri menghadapi laga tandang. Milan akan berkunjung ke markas Cagliari di Stadion Unipol Domus, Sabtu (3/1) dini hari WIB. Sementara Verona yang ingin kembali bangkit saat menjamu Torino di Stadio Marc'Antonio Bentegodi, Senin (5/1) dini hari WIB.
Susunan pemain
Milan melakukan dua perubahan setelah kekalahan mereka di semi-final Supercoppa Italiana melawan Napoli pekan lalu dengan Davide Bartesaghi masuk menggantikan Pervis Estupinan, dan Luka Modric kembali ke starting eleven menggantikan Ardon Jashari. Verona memulai pertandingan tanpa Gift Orban di lini serang, dan menurunkan duet penyerang Daniel Mosquera dan Giovane.
Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.
Verona: Montipo; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera.
