Boyong Pesepakbola Putri Ke Jerman? Borussia Dortmund Siapkan Rencana Besar Buat Indonesia
Cramer jadi CEO baru Dortmund
Carsten Cramer resmi diangkat sebagai CEO Borussia Dortmund pada 26 November lalu, menggantikan HansJoachim Watzke yang mengundurkan diri.
"Saya sangat senang dan bangga dapat mewakili BVB dalam peran yang berhadapan langsung dengan publik mulai sekarang. Saya bertekad bahwa kita akan bekerja sama sebagai tim yang ambisius dan sangat termotivasi untuk membangun masa depan Black & Yellow yang cerah," ujar Cramer dalam rilis resmi Die Borussen.
"Dortmund fokus kembangkan pasar Asia"
Lebih lanjut, Cramer menambahkan bahwa Dortmund kini juga fokus untuk mengembangkan pasar di kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara. Ia menambahkan: "Asia adalah rumah bagi banyak pendukung kami yang paling bersemangat dan mitra kami yang paling mapan. Selama dekade terakhir, kami telah membangun jejak yang berarti melalui kemitraan jangka panjang, akademi sepakbola, program CSR, dan kehadiran berkelanjutan di lapangan yang didukung oleh dua kantor kami di kawasan ini di Singapura dan Shanghai."
"Kunjungan rutin tim utama kami, para legenda kami dan manajemen senior kami menggarisbawahi betapa seriusnya kami memandang kawasan ini dan betapa eratnya kami ingin terhubung dengan penggemar dan mitra kami. Kami akan terus memperluas aktivitas kami, memperdalam kemitraan kami, dan terlibat lebih erat lagi dengan para pendukung kami di seluruh Asia. Kawasan ini bukanlah tambahan bagi kami - ini adalah pilar utama masa depan internasional Borussia Dortmund.”
Boyong pesepakbola putri ke Dortmund?
Pada September lalu, Cramer sempat bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pria berusia 56 tahun itu mengaku bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait kerja sama untuk mengembangkan sepakbola di Indonesia. Namun, Cramer mengakui meski sudah ada diskusi, belum ada hasil konkret dari diskusi tersebut.
"Ya, kami memulai diskusi tentang kemungkinan bekerja sama, termasuk tentang mengajak pesepakbola putri [Indonesia] untuk datang ke Dortmund," ucap Cramer dalam media round table yang dihadiri GOAL Indonesia.
"Kami juga berdiskusi dengan Erick tentang bagaimana memperkuat hubungan antara PSSI dan Borussia Dortmund. Sejujurnya, ini masih berlangsung tetapi belum ada hasil yang jelas."
Puji euforia pendukung Indonesia
Tak hanya itu, Cramer juga memuji euforia masyarakat Indonesia terhadap sepakbola. Dia menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang dipertimbangkan akan dikunjungi oleh Dortmund di masa mendatang, dengan kunjungan terakhir raksasa Bundesliga tersebut ke Indonesia adalah pada 2007 silam.
"Sejujurnya, beberapa tahun yang lalu itu [kunjungan Dortmund] lebih dari sekadar rencana untuk datang ke Indonesia dan memainkan pertandingan. Tapi, itu tidak mungkin dilakukan karena masalah infrastruktur yang Anda miliki," imbuhnya.
"Tetapi Indonesia adalah tempat yang bagus untuk sepakbola. Anda sangat tergila-gila dengan sepakbola, dan kami selalu mempertimbangkan untuk datang ke Indonesia karena kami tahu tentang minat Anda. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa ini akan terselesaikan pada tahun 2026, tapi Indonesia pasti merupakan pasar, negara dan tempat yang kami perhatikan dan observasi."
