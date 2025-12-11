Boyong Pesepakbola Putri Ke Jerman? Borussia Dortmund Siapkan Rencana Besar Buat Indonesia

Lebih lanjut, Cramer menambahkan bahwa Dortmund kini juga fokus untuk mengembangkan pasar di kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara. Ia menambahkan: "Asia adalah rumah bagi banyak pendukung kami yang paling bersemangat dan mitra kami yang paling mapan. Selama dekade terakhir, kami telah membangun jejak yang berarti melalui kemitraan jangka panjang, akademi sepakbola, program CSR, dan kehadiran berkelanjutan di lapangan yang didukung oleh dua kantor kami di kawasan ini di Singapura dan Shanghai."

"Kunjungan rutin tim utama kami, para legenda kami dan manajemen senior kami menggarisbawahi betapa seriusnya kami memandang kawasan ini dan betapa eratnya kami ingin terhubung dengan penggemar dan mitra kami. Kami akan terus memperluas aktivitas kami, memperdalam kemitraan kami, dan terlibat lebih erat lagi dengan para pendukung kami di seluruh Asia. Kawasan ini bukanlah tambahan bagi kami - ini adalah pilar utama masa depan internasional Borussia Dortmund.”