Bove mencetak gol pertamanya bersama Watford sebulan setelah kembali bermain

Berdasarkan ketentuan peraturan, Bove tidak boleh lagi bermain di Italia, dalam kompetisi resmi manapun: pada 1 Desember 2024, sang pemain mengalami gangguan kesehatan di lapangan selama pertandingan liga antara Fiorentina dan Inter; pemeriksaan yang dilakukan setelahnya menunjukkan adanya aritmia ventrikel ganas yang dikenal sebagai "torsade de pointes", akibatnya, ia dipasangi defibrilator subkutan yang membuatnya tidak dapat lagi bermain di lapangan dalam kompetisi resmi Italia mana pun, bahkan saat mengenakan seragam Tim Nasional. Situasi ini mirip dengan yang dialami Christian Eriksen, dan sama seperti gelandang asal Denmark tersebut, Bove pun memulai kariernya kembali dari Inggris.