Pada hari leg kedua babak 16 besar Liga Champions, perhatian (dan hati) sebagian suporter Italia—yang timnya tidak berlaga di kompetisi Eropa—terpaku pada Championship, divisi kedua Inggris, di mana malam ini digelar dua pertandingan tunda dari pekan ke-36. Salah satu dari dua pertandingan tersebut adalah Watford melawan Wrexham, di mana mantan pemain Fiorentina dan Roma, Edoardo Bove, duduk di bangku cadangan tuan rumah. Masuk pada menit-menit akhir pertandingan, gelandang kelahiran 2002 ini mencetak gol pertamanya di Inggris pada masa injury time, memastikan skor akhir 3-1 untuk timnya.
Bove mencetak gol pertamanya bersama Watford sebulan setelah kembali bermain
GOL DARI BOVE
471 hari setelah pertandingan Fiorentina vs Inter yang akan dikenang karena insiden kesehatan yang menimpa Edoardo dan momen-momen menegangkan yang menyusulnya, Bove kembali merasakan kegembiraan mencetak gol. Kegembiraan, antusiasme. Pelukan para pendukung, yang langsung dicari sang pemain dengan berlari ke bawah tribun kurva segera setelah gol tercipta. Aksi ini bermula dari serangan cepat Mamadou Doumbia di sayap kanan, sang pemain menendang dengan kaki kanan hampir dari garis gawang, bola membentur mistar dan keluar dari area penalti; Marc Ola mencoba dengan tendangan kiri yang kuat namun kembali membentur mistar, sehingga bola berakhir di kaki Bove yang hanya beberapa langkah dari gawang dan mencetak gol pertamanya bersama Watford.
BOVE TIDAK BISA LAGI BERMAIN DI ITALIA
Berdasarkan ketentuan peraturan, Bove tidak boleh lagi bermain di Italia, dalam kompetisi resmi manapun: pada 1 Desember 2024, sang pemain mengalami gangguan kesehatan di lapangan selama pertandingan liga antara Fiorentina dan Inter; pemeriksaan yang dilakukan setelahnya menunjukkan adanya aritmia ventrikel ganas yang dikenal sebagai "torsade de pointes", akibatnya, ia dipasangi defibrilator subkutan yang membuatnya tidak dapat lagi bermain di lapangan dalam kompetisi resmi Italia mana pun, bahkan saat mengenakan seragam Tim Nasional. Situasi ini mirip dengan yang dialami Christian Eriksen, dan sama seperti gelandang asal Denmark tersebut, Bove pun memulai kariernya kembali dari Inggris.