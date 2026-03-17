Bove mencetak gol pertamanya bersama Watford sebulan setelah kembali bermain

471 hari setelah pertandingan Fiorentina vs Inter yang akan dikenang karena insiden kesehatan yang menimpa Edoardo dan momen-momen menegangkan yang menyusulnya, Bove kembali merasakan kegembiraan mencetak gol. Kegembiraan, antusiasme. Pelukan para pendukung, yang langsung dicari sang pemain dengan berlari ke bawah tribun kurva segera setelah gol tercipta. Aksi ini bermula dari serangan cepat Mamadou Doumbia di sayap kanan, sang pemain menendang dengan kaki kanan hampir dari garis gawang, bola membentur mistar dan keluar dari area penalti; Marc Ola mencoba dengan tendangan kiri yang kuat namun kembali membentur mistar, sehingga bola berakhir di kaki Bove yang hanya beberapa langkah dari gawang dan mencetak gol pertamanya bersama Watford.