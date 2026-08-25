Bournemouth secara resmi mengumumkan kedatangan Di Gregorio dari Juventus, menandai pernyataan niat yang signifikan di bursa transfer. Bournemouth berhasil menegosiasikan kesepakatan yang membuat pemain berusia 29 tahun itu pindah ke Vitality Stadium dengan status awal sementara, memberikan skuad pengalaman top level di bawah mistar gawang secara instan.

"Saya sangat senang berada di sini. Ini adalah momen yang sangat penting bagi saya dan itulah mengapa saya pikir keputusan untuk datang ke sini, ke Bournemouth, adalah keputusan yang tepat," kata Di Gregorio. "Saya merasakan keinginan klub untuk memiliki saya di sini dan saya merasakan ambisi yang dimiliki klub ini untuk terus berkembang dan melakukan hal-hal hebat. Premier League adalah liga terindah di dunia. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk berada di sini dan memiliki kesempatan untuk bermain dan tampil di level setinggi ini."