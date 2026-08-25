Getty Images Sport
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Bournemouth tuntaskan perekrutan kiper Juventus Michele Di Gregorio
Bournemouth mengamankan Di Gregorio dengan status pinjaman awal
Bournemouth secara resmi mengumumkan kedatangan Di Gregorio dari Juventus, menandai pernyataan niat yang signifikan di bursa transfer. Bournemouth berhasil menegosiasikan kesepakatan yang membuat pemain berusia 29 tahun itu pindah ke Vitality Stadium dengan status awal sementara, memberikan skuad pengalaman top level di bawah mistar gawang secara instan.
"Saya sangat senang berada di sini. Ini adalah momen yang sangat penting bagi saya dan itulah mengapa saya pikir keputusan untuk datang ke sini, ke Bournemouth, adalah keputusan yang tepat," kata Di Gregorio. "Saya merasakan keinginan klub untuk memiliki saya di sini dan saya merasakan ambisi yang dimiliki klub ini untuk terus berkembang dan melakukan hal-hal hebat. Premier League adalah liga terindah di dunia. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk berada di sini dan memiliki kesempatan untuk bermain dan tampil di level setinggi ini."
- Getty
Rincian finansial dari kesepakatan Di Gregorio terungkap
Juventus telah bersikap transparan terkait rincian finansial dari kesepakatan tersebut. Raksasa Italia itu mengonfirmasi bahwa klub Inggris tersebut telah membayar €1,3 juta untuk peminjaman Di Gregorio selama satu tahun, angka yang memastikan Bianconeri menerima kompensasi langsung atas kepergiannya. Selain itu, kontrak tersebut mencakup ketentuan yang membuat biaya awal ini dapat bertambah sebesar €800.000, dengan syarat sang kiper memenuhi target performa tertentu selama waktunya di Premier League.
Di luar periode peminjaman awal, kesepakatan itu memuat opsi permanen bernilai besar yang bisa membuat Di Gregorio bertahan di Inggris dalam jangka panjang. Kesepakatan tersebut juga mencakup opsi pembelian pada akhir musim senilai €12,7 juta, yang akan dibayarkan selama tiga tahun keuangan, ditambah potensi bonus tambahan sebesar €1,5 juta.
Tiago Pinto memuji tambahan "luar biasa" untuk skuad Bournemouth
Kedatangan Di Gregorio dipandang sebagai pencapaian besar bagi direktur Bournemouth, Tiago Pinto. Berbicara dalam pengumuman resmi transfer tersebut, Pinto mengungkapkan kegembiraannya setelah berhasil mengamankan tanda tangan pemain asal Italia itu, seraya menyoroti bahwa ia membawa segudang pengetahuan dari masanya di Italia.
"Michele adalah seorang penjaga gawang dengan kualitas luar biasa dan pengalaman berharga di level tertinggi," kata Pinto.
Pinto melanjutkan penilaiannya terhadap sang pemain dengan menyoroti konsistensinya selama masa baktinya di Allianz Stadium, tempat ia kerap menghadapi sorotan pada level tertinggi. "Dia secara konsisten menunjukkan kemampuannya di Serie A dan dalam kompetisi Eropa, dan kami yakin dia akan menjadi tambahan yang sangat bagus untuk skuad kami," tambah sang direktur.
- Getty Images Sport
Guglielmo Vicario memimpin perombakan Juventus
Kepergian Di Gregorio bukan insiden terpisah, melainkan komponen kunci dari perombakan besar dalam susunan penjaga gawang Juventus. Manajemen Juventus telah memutuskan untuk mengambil arah baru, meninggalkan hierarki mereka sebelumnya untuk memasang jajaran kiper nomor satu yang baru. Kedatangan utama dalam transformasi ini adalah Guglielmo Vicario, yang telah bergabung dengan klub dengan status pinjaman dari Tottenham Hotspur. Kesepakatan untuk pemain internasional Italia itu mencakup opsi pembelian, yang menandakan bahwa Juve memandangnya sebagai solusi jangka panjang mereka di bawah mistar.
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