Bos Sassuolo Bicara Rumor Transfer AC Milan, Bahas Nasib Jay Idzes?

Carnevali kemudian membicarakan duel melawan Milan. Menurutnya, Rossoeri di bawah asuhan Max Allegri telah membuat Milan menjadi kandidat serius dalam perburuan gelar juara.

“Kami bermain melawan Allegri, yang merupakan mantan pelatih Sassuolo. Kami memiliki ikatan khusus, dan saya pikir dia adalah salah satu pelatih terkuat yang pernah kami miliki,” ucap Carnevali.

“Kami menghadapi tim hebat, dan kami akan mencoba melakukan yang terbaik. Saya pikir kembali ke San Siro saja sudah merupakan kehormatan besar bagi kami. Jadi kami senang, dan yakin kami dapat melakukan bagian kami.”