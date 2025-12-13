Sassuolo Calcio
Bos Sassuolo Bicara Rumor Transfer AC Milan, Bahas Nasib Jay Idzes?
Milan dirumorkan tertarik memboyong Idzes dan Muharemovic
Sassuolo akan melakoni pertandingan tandang ke San Siro untuk menghadapi AC Milan di tengah rumor transfer pemain musim dingin yang belakangan muncul ke permukaan. Kapten timnas Indonesia Jay Idzes dan bek asal Bosnia Tarik Muharemovic disebut telah menarik perhatian Milan. Namun dalam beberapa hari terakhir, nama Muharemovic lebih diminati dibandingkan Idzes. CEO Sassuolo Giovanni Carnevali merespons rumor itu dengan menyatakan hingga saat ini belum ada satu pun klub yang mengajak mereka bicara.
Kedua pemain menjadi pilihan utama di barisan pertahanan
Idzes dan Muharemovic merupakan pemain penting di pertahanan klub promosi tersebut. Khusus Muharemovic, dia telah menyumbang satu gol dan dua asis. Mereka hanya absen jika dibekap cedera atau menjalani sanksi akumulasi kartu. Sejumlah media di Italia juga menyebutkan Milan telah mengirim pemandu bakat mereka untuk memantau kedua pemain itu ketika Sassuolo mengalahkan Fiorentina akhir pekan kemarin.
Carnevali memberikan respons terhadap rumor Milan
“Saat ini kami belum berbicara dengan klub lain, kami hanya mendengar ada ketertarikan. Saya rasa satu-satunya yang kami ketahui adalah dia (Muharemovic) pemain dengan kualitas hebat, dia memiliki karakteristik penting,” jelas Carnevali.
“Tidak banyak pemain seperti dia di posisi ini, terutama mengingat usianya yang masih muda. Namun, saat ini belum ada negosiasi.”
Bentrok dengan mantan pelatih Sassuolo
Carnevali kemudian membicarakan duel melawan Milan. Menurutnya, Rossoeri di bawah asuhan Max Allegri telah membuat Milan menjadi kandidat serius dalam perburuan gelar juara.
“Kami bermain melawan Allegri, yang merupakan mantan pelatih Sassuolo. Kami memiliki ikatan khusus, dan saya pikir dia adalah salah satu pelatih terkuat yang pernah kami miliki,” ucap Carnevali.
“Kami menghadapi tim hebat, dan kami akan mencoba melakukan yang terbaik. Saya pikir kembali ke San Siro saja sudah merupakan kehormatan besar bagi kami. Jadi kami senang, dan yakin kami dapat melakukan bagian kami.”
