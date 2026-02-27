AFP
Borussia Moenchengladbach Enggak Pernah Menang, Kevin Diks: Ini Pukulan Di Wajah!
Gladbach mengulangi hasil buruk seperti di awal musim Bundesliga
Borussia Moenchengladbach kembali mendapatkan hasil buruk di Bundesliga yang membuat posisi mereka makin turun di klasemen sementara. Torehan yang mereka peroleh seperti mengulangi perjalanan di awal musim yang miskin dengan kemenangan. Kevin Diks mengungkapkan, dia ikut bertanggung jawab atas raihan buruk tersebut, dan bertekad ingin membantu Gladbach kembali ke jalur kemenangan.
Tim makin mendekati zona play-off degradasi
Gladbach sempat mendapatkan hasil manis setelah mereka terpuruk di awal musim 2025/26. Namun bak kembali ke setelan pabrik, Gladbach hanya memperoleh satu kemenangan, tiga imbang, dan enam kekalahan dalam sepuluh pertandingan terakhir. Hasil tersebut membuat Gladbach kini berada di peringkat 14 klasemen sementara, karena baru mengoleksi 22 poin, atau hanya berselisih dua angka dengan St Pauli yang berada di zona play-off degradasi.
Bek timnas senior ini mengaku tidak enak hati dengan hasil minor
Diks mengakui situasi yang dirasakan tim saat ini sangat berat, dan bek timnas Indonesia ini menyampaikan isi hati yang dia rasakan kepada kanal YouTube Bundesliga.
“Pada awal musim kami tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, lalu kami mengalami periode yang baik, dan sekarang lagi, kami tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi bersama-sama kami tidak mendapatkan hasil yang kami butuhkan, dan saya adalah bagian dari itu,” ungkap Diks.
“Tentu saja ini sulit, dan tentu saja sebagai pemain Anda merasa bagaikan mendapat pukulan di wajah, karena sering mengalami kekalahan, dan itu tidak menyenangkan. Kami harus fokus pada pertandingan berikutnya, dan fokus pada apa yang akan datang.”
“Saya pikir konsistensi adalah kuncinya, jadi Anda perlu melakukan semuanya dengan benar untuk mengubahnya. Menurut saya, suatu saat nanti akan berubah, tetapi itu perlu terjadi secepat mungkin.”
Diks bertekad mengobati kekecewaan suporter Gladbach
Gladbach dijadwalkan menjalani laga kandang melawan Union Berlin di Stadion Borussia Park, Sabtu (28/2) malam WIB. Diks menegaskan dirinya tidak ingin mengecewakan suporter dengan berusaha membantu Gladbach kembali ke jalur kemenangan.
“Mereka selalu ada di pertandingan tandang, dan jumlahnya ribuan. Saya pikir mereka pantas mendapatkan sesuatu sebagai balasannya [saat main di kandang]. Tentu saja, seluruh ellemen di tim juga menginginkan itu. Tapi seperti yang saya katakan tentang kemenangan, sekaranglah waktunya,” tegas Diks.
