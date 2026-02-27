Borussia Moenchengladbach Enggak Pernah Menang, Kevin Diks: Ini Pukulan Di Wajah!

Diks mengakui situasi yang dirasakan tim saat ini sangat berat, dan bek timnas Indonesia ini menyampaikan isi hati yang dia rasakan kepada kanal YouTube Bundesliga.

“Pada awal musim kami tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, lalu kami mengalami periode yang baik, dan sekarang lagi, kami tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi bersama-sama kami tidak mendapatkan hasil yang kami butuhkan, dan saya adalah bagian dari itu,” ungkap Diks.

“Tentu saja ini sulit, dan tentu saja sebagai pemain Anda merasa bagaikan mendapat pukulan di wajah, karena sering mengalami kekalahan, dan itu tidak menyenangkan. Kami harus fokus pada pertandingan berikutnya, dan fokus pada apa yang akan datang.”

“Saya pikir konsistensi adalah kuncinya, jadi Anda perlu melakukan semuanya dengan benar untuk mengubahnya. Menurut saya, suatu saat nanti akan berubah, tetapi itu perlu terjadi secepat mungkin.”