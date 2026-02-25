Borussia Dortmund sedang dalam pembicaraan untuk merekrut mantan bintang Bayern Munich, sementara Marseille menghadapi persaingan transfer meskipun ada opsi senilai €15 juta

Pavard adalah nama yang sudah tidak asing lagi bagi para penggemar sepak bola Jerman, setelah menghabiskan tujuh tahun yang produktif di negara tersebut antara tahun 2016 dan 2023. Selama masa baktinya bersama Stuttgart dan Bayern Munich, ia mencatatkan 174 penampilan di Bundesliga, mencetak sembilan gol dan memberikan tujuh assist. Kemampuannya bermain sebagai bek kanan dan bek tengah menjadikannya bagian penting dari mesin Bayern yang mendominasi sepak bola domestik, dan fleksibilitas taktisnya dianggap sebagai aset kunci bagi formasi pertahanan Dortmund menjelang musim baru.

Menurut laporan, pemain internasional Prancis ini kini berada di ambang penyelesaian kepindahannya ke wilayah North Rhine-Westphalia. Meskipun masa baktinya di Italia dan Prancis menghasilkan hasil yang campur aduk, ada keyakinan bahwa kembalinya ke Bundesliga dapat menjadi katalis bagi dirinya untuk kembali menemukan performa yang pernah membuatnya menjadi salah satu bek paling diburu di dunia sepak bola. Dortmund berharap lingkungan yang familiar akan memunculkan yang terbaik dari pemain internasional berpengalaman ini.