Borussia Dortmund sedang dalam pembicaraan untuk merekrut mantan bintang Bayern Munich, sementara Marseille menghadapi persaingan transfer meskipun ada opsi senilai €15 juta
Kembalinya Pavard ke Bundesliga
Bek serba bisa ini saat ini dipinjamkan ke Marseille dari Inter, namun masa depannya tampaknya tidak akan berada di Velodrome maupun San Siro. Meskipun Marseille dilaporkan memiliki opsi pembelian senilai €15 juta untuk pemenang Piala Dunia, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa raksasa Prancis tersebut menghadapi persaingan ketat dari Jerman. Laporan menunjukkan bahwa Pavard tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Ligue 1, dan dia juga tidak memiliki masa depan di Milan, membuka jalan bagi kembalinya yang sensasional ke kasta tertinggi Jerman, di mana dia pertama kali menorehkan namanya di panggung global.
Kembali ke wilayah yang sudah dikenal
Pavard adalah nama yang sudah tidak asing lagi bagi para penggemar sepak bola Jerman, setelah menghabiskan tujuh tahun yang produktif di negara tersebut antara tahun 2016 dan 2023. Selama masa baktinya bersama Stuttgart dan Bayern Munich, ia mencatatkan 174 penampilan di Bundesliga, mencetak sembilan gol dan memberikan tujuh assist. Kemampuannya bermain sebagai bek kanan dan bek tengah menjadikannya bagian penting dari mesin Bayern yang mendominasi sepak bola domestik, dan fleksibilitas taktisnya dianggap sebagai aset kunci bagi formasi pertahanan Dortmund menjelang musim baru.
Menurut laporan, pemain internasional Prancis ini kini berada di ambang penyelesaian kepindahannya ke wilayah North Rhine-Westphalia. Meskipun masa baktinya di Italia dan Prancis menghasilkan hasil yang campur aduk, ada keyakinan bahwa kembalinya ke Bundesliga dapat menjadi katalis bagi dirinya untuk kembali menemukan performa yang pernah membuatnya menjadi salah satu bek paling diburu di dunia sepak bola. Dortmund berharap lingkungan yang familiar akan memunculkan yang terbaik dari pemain internasional berpengalaman ini.
Negosiasi tingkat lanjut di Signal Iduna Park
Hierarki di Borussia Dortmund dilaporkan sangat bertekad untuk segera menuntaskan kesepakatan ini. Pembicaraan mengenai transfer antara Dortmund dan perwakilan bek berusia 29 tahun tersebut sudah berada pada tahap lanjut, menurut laporan terbaru. Klub tersebut bekerja keras di belakang layar untuk memastikan bahwa pemain Prancis itu menjadi pilar utama proyek pertahanan mereka untuk musim mendatang.
Spekulasi semakin menguat bahwa pengumuman resmi bisa dilakukan bahkan sebelum jendela transfer musim panas resmi dibuka. Tim perekrutan Dortmund melihat Pavard sebagai rekrutan berisiko rendah dan berpotensi tinggi mengingat latar belakangnya. Dengan bergerak lebih awal, BVB bertujuan untuk mengalahkan pesaing lain yang mungkin tertarik pada ketersediaan Pavard, terutama mengingat penilaian yang relatif moderat terhadap pemain dengan status internasional dan sejarah juara seperti dirinya.
Risiko dan imbalan bagi BVB
Di Dortmund, ada keyakinan kuat bahwa Pavard akan membawa kepemimpinan yang sangat dibutuhkan dan pengalaman veteran ke dalam skuad yang kadang-kadang kurang disiplin pertahanan dalam situasi tekanan tinggi. Namun, transfer ini tidak sepenuhnya bebas dari kritik. Kritikus menyoroti bahwa penampilan Pavard belakangan ini tidak secara konsisten mencerminkan level dunia yang ia capai pada masa jayanya di Munich. Ada pengakuan di dalam klub bahwa transfer ini mengandung risiko, tetapi potensi keuntungan dari merekrut seorang pemenang yang terbukti dianggap terlalu besar untuk diabaikan.
Pada akhirnya, langkah ini menandakan keinginan Dortmund untuk mengejar ketertinggalan di puncak klasemen dengan merekrut pemain yang tahu persis apa yang dibutuhkan untuk memenangkan Meisterschale. "Di Dortmund, diharapkan Pavard membawa banyak pengalaman ke tim. Namun, transfer ini tidak tanpa risiko, karena penampilannya baru-baru ini tidak berada di level tertinggi," catat laporan tersebut. Jika pemain Prancis ini dapat berhasil beradaptasi kembali dengan sepak bola Jerman, BVB mungkin telah mendapatkan salah satu kesepakatan terbaik musim panas ini, sekaligus memberikan pukulan psikologis bagi rival-rivalnya.
