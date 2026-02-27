Borussia Dortmund menolak tawaran 'jumlah uang yang besar' untuk Serhou Guirassy, seperti yang diungkapkan oleh agennya, yang menyoroti sikap tegas klub Bundesliga tersebut terkait masa depan 'penyerang yang dijamin mencetak gol'

Pemain internasional Guinea berusia 29 tahun, yang telah menjadi titik fokus utama lini serang Black and Yellows sejak kedatangannya, menjadi target utama perburuan intensif. Seorang peminat kaya raya yang tidak disebutkan namanya secara agresif berusaha merebutnya dari Signal Iduna Park tepat di tengah musim yang berat.

Dalam sepak bola modern, tawaran menggiurkan di tengah musim sangat sulit untuk ditolak, seringkali menguji keteguhan hati sebuah klub. Namun, raksasa Bundesliga dengan jelas menunjukkan bahwa ambisi olahraga mereka yang lebih besar dan keinginan untuk sukses di lapangan jauh lebih penting daripada keuntungan finansial jangka pendek. Dengan cepat dan tegas menghentikan potensi transfer besar-besaran, Dortmund mengirimkan sinyal yang jelas kepada Eropa mengenai prioritas kompetitif mereka saat ini.