Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Borussia Dortmund menolak tawaran 'jumlah uang yang besar' untuk Serhou Guirassy, seperti yang diungkapkan oleh agennya, yang menyoroti sikap tegas klub Bundesliga tersebut terkait masa depan 'penyerang yang dijamin mencetak gol'
Dortmund menolak transfer Guirassy.
Pemain internasional Guinea berusia 29 tahun, yang telah menjadi titik fokus utama lini serang Black and Yellows sejak kedatangannya, menjadi target utama perburuan intensif. Seorang peminat kaya raya yang tidak disebutkan namanya secara agresif berusaha merebutnya dari Signal Iduna Park tepat di tengah musim yang berat.
Dalam sepak bola modern, tawaran menggiurkan di tengah musim sangat sulit untuk ditolak, seringkali menguji keteguhan hati sebuah klub. Namun, raksasa Bundesliga dengan jelas menunjukkan bahwa ambisi olahraga mereka yang lebih besar dan keinginan untuk sukses di lapangan jauh lebih penting daripada keuntungan finansial jangka pendek. Dengan cepat dan tegas menghentikan potensi transfer besar-besaran, Dortmund mengirimkan sinyal yang jelas kepada Eropa mengenai prioritas kompetitif mereka saat ini.
- Getty Images Sport
Dalam pembicaraan transfer
Rincian menarik seputar upaya transfer yang gagal ini baru-baru ini terungkap oleh perwakilan tepercaya Guirassy, Roger Wittmann dari agen terkemuka ROGON. Dalam wawancara dengan Sky Sport, ia memberikan gambaran tentang pembicaraan rahasia tersebut, mengonfirmasi bahwa "banyak uang ditawarkan" oleh klub yang sangat tertarik.
Wittmann menjelaskan bahwa ia dihubungi oleh tim yang tidak disebutkan namanya dan menyampaikan tawaran menggiurkan tersebut kepada petinggi Dortmund. "Lalu saya melakukan apa yang harus dilakukan: saya menanyakan kepada klub. Mereka menolaknya. Itu akhir dari semuanya," katanya. "Banyak uang yang ditawarkan, [tetapi Dortmund] dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak menginginkannya karena mereka ambisius."
Penyerang andalan BVB
Komitmen Dortmund yang tak tergoyahkan untuk mempertahankan penyerang Guinea tersebut didasarkan pada statusnya yang tak terbantahkan sebagai ancaman serangan yang mematikan. Sikap teguh ini tetap tidak berubah, bahkan ketika pemain tersebut mengalami penurunan performa individu yang singkat dan tak terduga di awal musim ini. "Klub telah berkomitmen, mengatakan: 'Kami ambisius dan kami tidak ingin melepaskan pemain ini karena dia adalah pencetak gol yang terjamin'," tambah Wittmann.
Keyakinan yang tak tergoyahkan dari jajaran manajemen telah mulai membuahkan hasil yang signifikan di lapangan. Guirassy baru-baru ini kembali ke performa terbaiknya yang mematikan, mencetak lima gol krusial dalam empat pertandingan Bundesliga terakhirnya. Kebangkitan luar biasa ini telah membawa total golnya musim ini menjadi 16 gol dari 35 penampilan kompetitif, sepenuhnya membenarkan keputusan berani dewan direksi untuk menolak tawaran jutaan euro di bursa transfer musim dingin.
- Getty Images Sport
Penebusan dalam Klasik
Dengan kontraknya yang komprehensif dan masih berlaku hingga musim panas 2028, Guirassy tetap menjadi fokus utama tak terbantahkan dalam proyek olahraga jangka panjang Dortmund. Setelah kekalahan dramatis dan sangat dipublikasikan Dortmund di Liga Champions oleh tim Italia Atalanta, tekanan internal dan eksternal telah meningkat secara signifikan untuk meraih kesuksesan nyata di kompetisi domestik.
Fokus kolektif tim kini harus sepenuhnya beralih ke pertandingan 'Klassiker' yang sangat dinantikan melawan rival historis dan tangguh Bayern Munich pada Sabtu ini. Dalam pertarungan monumental ini, Dortmund akan sangat bergantung pada penyerang andalan mereka yang tetap bertahan untuk memimpin serangan dengan tegas. Setelah kekecewaan mendalam yang dialami di Bergamo, penyerang produktif ini mewakili harapan terbaik BVB untuk meraih kemenangan yang membuktikan diri, mempertahankan kebanggaan mereka, dan menjaga harapan mereka yang semakin pudar untuk meraih trofi domestik tetap hidup saat musim yang melelahkan memasuki tahap akhir yang menentukan.
Iklan