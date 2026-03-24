Pada pekan ke-30 Serie A, Fiorentina menjamu Inter, sebuah pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1.





Pertandingan ini menjadi ajang perebutan poin penting, baik bagi Fiorentina yang masih terjerat dalam perjuangan menghindari degradasi, maupun bagi Inter yang harus menanggapi performa Milan dan Juventus untuk mempertahankan keunggulan mereka atas para pesaing terdekat dalam perburuan gelar Scudetto. Pada akhirnya, gol dari Pio Esposito dan Cher Ndour memastikan skor akhir 1-1.





Format BordoCam dari DAZN, yang dipandu oleh Davide Bernardi, mengajak kita untuk menghidupkan kembali momen-momen penting pertandingan dari pinggir lapangan, sambil menganalisis reaksi para pemain utama.



