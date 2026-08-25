Boniek: "Juventus, Grabara lebih kuat daripada Vicario, dia kiper sejati"

Boniek, yang di Italia juga pernah bermain untuk Roma dan saat ini merupakan wakil presiden UEFA, menambahkan: "Bagi Spalletti, memiliki dua kiper berkualitas tentu menjadi nilai tambah". Grabara, yang datang dari Wolfsburg, juga pernah bermain untuk Liverpool, Aarhus, Huddersfield Town, dan Kopenhagen. Bersama tim nasional Polandia, ia mencatatkan 6 penampilan.