Zbigniew Boniek, pria asal Polandia kelahiran 1956, yang membela Juventus dari 1982 hingga 1985, menjadi tamu di radio Tuttomercatoweb, tempat ia berbicara tentang sesama kompatriotnya Kamil Grabara, kiper kelahiran 1999 dan rekrutan baru Juventus: "Grabara adalah kiper yang sangat kuat. Ia lincah dan sudah punya pengalaman antara Denmark dan Jerman. Menurut saya dia lebih kuat daripada Vicario, dia kiper sungguhan".
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Boniek: "Juventus, Grabara lebih kuat daripada Vicario, dia kiper sejati"
Boniek, yang di Italia juga pernah bermain untuk Roma dan saat ini merupakan wakil presiden UEFA, menambahkan: "Bagi Spalletti, memiliki dua kiper berkualitas tentu menjadi nilai tambah". Grabara, yang datang dari Wolfsburg, juga pernah bermain untuk Liverpool, Aarhus, Huddersfield Town, dan Kopenhagen. Bersama tim nasional Polandia, ia mencatatkan 6 penampilan.
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