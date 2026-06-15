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SSC Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Bonera ditunjuk sebagai pelatih baru Pro Vercelli

Pro Vercelli
Transfers
Serie C
D. Bonera

Mantan bek Milan itu kini menjadi pelatih tim asal Piedmont yang berlaga di Serie C

Daniele Bonera menjadi pelatih baru Pro Vercelli di Serie C. Mantan bek kelahiran 1981 ini telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2028 dan akan menggantikan Michele Santoni, yang dipecat pada 9 Juni lalu. Hal ini dilaporkan oleh Sportmediaset.


Tumbuh besar di Brescia, Bonera kemudian membela Parma, Milan, dan Villarreal, dengan total lebih dari 350 penampilan di Serie A, kompetisi Eropa, dan Liga Spanyol. Bersama Milan, ia menjuarai Liga Champions, Serie A, Piala Super UEFA, Piala Super Italia, dan Piala Dunia Antarklub. Ia juga membela tim nasional Italia dalam 16 kesempatan.


  • Setelah mengakhiri kariernya sebagai pemain sepak bola, ia memulai perjalanan sebagai pelatih di Milan, menjadi bagian dari staf teknis Stefano Pioli dan turut berkontribusi dalam meraih gelar Scudetto pada musim 2021/2022. Selanjutnya, ia menjabat sebagai pelatih Milan Futuro di Serie C pada musim 2024-25, namun dipecat pada bulan Januari.


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