Bonera ditunjuk sebagai pelatih baru Pro Vercelli

Daniele Bonera menjadi pelatih baru Pro Vercelli di Serie C. Mantan bek kelahiran 1981 ini telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2028 dan akan menggantikan Michele Santoni, yang dipecat pada 9 Juni lalu. Hal ini dilaporkan oleh Sportmediaset.





Tumbuh besar di Brescia, Bonera kemudian membela Parma, Milan, dan Villarreal, dengan total lebih dari 350 penampilan di Serie A, kompetisi Eropa, dan Liga Spanyol. Bersama Milan, ia menjuarai Liga Champions, Serie A, Piala Super UEFA, Piala Super Italia, dan Piala Dunia Antarklub. Ia juga membela tim nasional Italia dalam 16 kesempatan.



