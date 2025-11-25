Bomber Bayern Munich Harry Kane Akhirnya Buka Suara Soal Rumor Transfer Ke Barcelona

Bayern telah berulang kali secara terbuka mengatakan betapa bahagianya dia, dan terus bahagia, bersama Bayern.

"Saya sudah mengatakan sepanjang karier saya, saya bukan orang yang suka berpikir terlalu jauh ke depan. Saya sangat bahagia di sini," katanya kepada ESPN pada bulan April tahun ini.

"Saya rasa kami punya tim yang fantastis, staf pelatih yang fantastis, dan saya merasa selagi berada dalam kondisi terbaik, saya ingin bermain di level tertinggi, dan ini adalah level tertinggi yang bisa dicapai. Jadi, saya tahu banyak hal bisa berubah dalam sepakbola dalam waktu singkat dan banyak hal bisa terjadi, tetapi pada akhirnya fokus saya ada di sini. Saya tidak memikirkan liga atau tim lain. Dan dengan sepakbola, saya suka mengikuti arus dan saat ini arus itu ada di Bayern Munich."

Bulan lalu, Kane mengatakan kepada Daily Mail bahwa ia menganggap Bayern sebagai "rumah kedua".

"Kami punya peluang besar untuk meraih semua trofi tahun ini. Setiap kali memulai musim bersama Bayern, kami selalu difavoritkan. Kami belum pernah meraih prestasi gemilang di ajang piala domestik sejak saya di sini, jadi kami ingin mencoba memperbaikinya. Lalu di Liga Champions, ini masih tahap awal, tetapi pada akhirnya, intinya adalah memenangkan kompetisi. Dan memasuki Piala Dunia, kami ingin berada dalam kondisi terbaik," ujarnya.

"Bayern dikenal di seantero Eropa setiap tahun sebagai salah satu yang terbaik dan salah satu favorit untuk memenangkan Liga Champions. Saya ingin menguji kemampuan diri di level itu dan saya menyukainya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Rasanya seperti rumah kedua saya sekarang. Saya menikmati setiap momennya dan semoga ini terus berlanjut."