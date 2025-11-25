Getty Images Sport
Bomber Bayern Munich Harry Kane Akhirnya Buka Suara Soal Rumor Transfer Ke Barcelona
Pembicaraan kontrak baru belum dimulai
Kane telah mengonfirmasi bahwa kontak dengan "siapa pun" dari Bayern Munich untuk memperpanjang kontraknya saat ini belum dilakukan pada tahap ini.
"Saya belum menghubungi siapa pun, tidak ada yang menghubungi saya," ujarnya kepada BILD. "Saya merasa sangat nyaman dengan situasi saat ini, meskipun kami belum membahas situasi saya dengan Bayern."
: "Tidak perlu terburu-buru. Saya sangat bahagia di Munich. Anda bisa melihatnya dari cara saya bermain. Jika ada kontak, kita lihat saja nanti. Tapi saya belum memikirkan musim baru. Pertama adalah Piala Dunia di musim panas. Dan sangat kecil kemungkinannya akan ada perubahan setelah musim ini."
Tanggapannya terhadap pertanyaan apakah penggemar Bayern perlu khawatir adalah: "Saya rasa tidak."
Barcelona mencari penerus Lewandowski
Kane terus dikaitkan dengan Barcelona karena Tim Catalan mempertimbangkan suksesor Robert Lewandowski, yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini dan akan berusia 38 tahun pada bulan Agustus.
Barcelona telah menikmati kesuksesan luar biasa dengan menaruh kepercayaan mereka pada pemain veteran Polandia tersebut, bahkan di tahap akhir kariernya, dan dapat mencoba meniru model tersebut dengan Kane – yang akan berusia 33 tahun pada bulan Juli.
Mantan bintang Tottenham Hotspur tersebut diyakini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya di Bayern sebesar €65 juta (£57 juta/$75 juta). Klausul ini membuat Kane sangat terjangkau di bursa transfer dan bisa mengamankan posisi No. 9 di Barcelona selama tiga atau empat tahun ke depan. Satu-satunya kendala adalah klausul tersebut harus diaktifkan oleh Kane sendiri, yang mengharuskannya untuk bersedia pergi dari Allianz Arena, dan hal itu harus dilakukan pada akhir Januari.
Laporan di Barcelona mengklaim bahwa Kane sedang "mempertimbangkan" ide tersebut.
Kehidupan Kane di Munich
Bayern telah berulang kali secara terbuka mengatakan betapa bahagianya dia, dan terus bahagia, bersama Bayern.
"Saya sudah mengatakan sepanjang karier saya, saya bukan orang yang suka berpikir terlalu jauh ke depan. Saya sangat bahagia di sini," katanya kepada ESPN pada bulan April tahun ini.
"Saya rasa kami punya tim yang fantastis, staf pelatih yang fantastis, dan saya merasa selagi berada dalam kondisi terbaik, saya ingin bermain di level tertinggi, dan ini adalah level tertinggi yang bisa dicapai. Jadi, saya tahu banyak hal bisa berubah dalam sepakbola dalam waktu singkat dan banyak hal bisa terjadi, tetapi pada akhirnya fokus saya ada di sini. Saya tidak memikirkan liga atau tim lain. Dan dengan sepakbola, saya suka mengikuti arus dan saat ini arus itu ada di Bayern Munich."
Bulan lalu, Kane mengatakan kepada Daily Mail bahwa ia menganggap Bayern sebagai "rumah kedua".
"Kami punya peluang besar untuk meraih semua trofi tahun ini. Setiap kali memulai musim bersama Bayern, kami selalu difavoritkan. Kami belum pernah meraih prestasi gemilang di ajang piala domestik sejak saya di sini, jadi kami ingin mencoba memperbaikinya. Lalu di Liga Champions, ini masih tahap awal, tetapi pada akhirnya, intinya adalah memenangkan kompetisi. Dan memasuki Piala Dunia, kami ingin berada dalam kondisi terbaik," ujarnya.
"Bayern dikenal di seantero Eropa setiap tahun sebagai salah satu yang terbaik dan salah satu favorit untuk memenangkan Liga Champions. Saya ingin menguji kemampuan diri di level itu dan saya menyukainya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Rasanya seperti rumah kedua saya sekarang. Saya menikmati setiap momennya dan semoga ini terus berlanjut."
Barcelona perlu keputusan dari Kane
Mengingat komentar Kane tentang kebahagiaannya berada di Bayern, hal itu tidak memberi Barcelona peluang terbaik. Itu mungkin bisa berubah jika pembicaraan kontrak Bayern tidak kunjung terjadi, meskipun kontraknya saat ini baru akan berakhir pada tahun 2027 dan, seperti yang dikatakan sang pemain sendiri, semua pihak yang terlibat "tidak tergesa-gesa".
Sebaliknya, Barcelona membutuhkan keputusan yang cepat karena tenggat waktu aktivasi klausul pelepasan sang striker. Namun, dengan Kane yang masih fokus bersama Bayern di sisa musim ini dan menatap Piala Dunia 2026 bersama Inggris, rasanya itu mustahil.
