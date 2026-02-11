Bomber Barcelona Robert Lewandowski Semakin Dekat Susul Lionel Messi Ke MLS

Robert Lewandowski kini berada di titik krusial dalam karier sepakbolanya. Penyerang Barcelona tersebut harus segera memutuskan apakah ia akan tetap bersaing di level tertinggi Eropa, menjajal atmosfer baru di luar benua tersebut, atau bahkan mempertimbangkan untuk gantung sepatu, mengingat usianya yang akan menyentuh 38 tahun pada bulan Agustus mendatang.

Barcelona sendiri berada dalam posisi yang dilematis terkait striker utama mereka. Di satu sisi, ketajaman pemain asal Polandia tersebut tetap menjadi aset berharga, namun di sisi lain, beban finansial dan regenerasi skuad menjadi pertimbangan utama manajemen Blaugrana. Tim Catalan dikabarkan masih membuka pintu untuk perpanjangan kontrak, namun dengan syarat yang cukup ketat bagi sang pemain.

Ketidakpastian ini dipertegas dengan masuknya tawaran konkret dari Amerika Serikat. Klub Major League Soccer (MLS) Chicago Fire dilaporkan telah melakukan langkah agresif untuk memboyong Lewandowski, menurut Diario Sport. Tawaran kontrak berdurasi dua tahun dengan nilai gaji yang fantastis telah diletakkan di atas meja, memposisikan sang pemain bukan hanya sebagai mesin gol, melainkan sebagai wajah baru bagi kompetisi di AS.