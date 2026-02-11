AFP
Bomber Barcelona Robert Lewandowski Semakin Dekat Susul Lionel Messi Ke MLS
Masa depan Lewandowski masih belum jelas
Robert Lewandowski kini berada di titik krusial dalam karier sepakbolanya. Penyerang Barcelona tersebut harus segera memutuskan apakah ia akan tetap bersaing di level tertinggi Eropa, menjajal atmosfer baru di luar benua tersebut, atau bahkan mempertimbangkan untuk gantung sepatu, mengingat usianya yang akan menyentuh 38 tahun pada bulan Agustus mendatang.
Barcelona sendiri berada dalam posisi yang dilematis terkait striker utama mereka. Di satu sisi, ketajaman pemain asal Polandia tersebut tetap menjadi aset berharga, namun di sisi lain, beban finansial dan regenerasi skuad menjadi pertimbangan utama manajemen Blaugrana. Tim Catalan dikabarkan masih membuka pintu untuk perpanjangan kontrak, namun dengan syarat yang cukup ketat bagi sang pemain.
Ketidakpastian ini dipertegas dengan masuknya tawaran konkret dari Amerika Serikat. Klub Major League Soccer (MLS) Chicago Fire dilaporkan telah melakukan langkah agresif untuk memboyong Lewandowski, menurut Diario Sport. Tawaran kontrak berdurasi dua tahun dengan nilai gaji yang fantastis telah diletakkan di atas meja, memposisikan sang pemain bukan hanya sebagai mesin gol, melainkan sebagai wajah baru bagi kompetisi di AS.
- AFP
Dilema Barca
Langkah yang diambil Barcelona musim panas ini akan sangat dipengaruhi oleh kondisi finansial mereka yang belum sepenuhnya stabil. Jika Lewandowski memilih bertahan, ia kemungkinan besar harus menerima peran yang lebih terbatas dalam skema rotasi tim serta pemotongan gaji yang signifikan. Hal ini merupakan bagian dari upaya klub untuk menyeimbangkan neraca keuangan sambil tetap menjaga kompetitivitas di lini serang.
Selain situasi Lewandowski, masa depan Ferran Torres juga menjadi variabel penentu dalam strategi transfer Barcelona. Laporan internal menyebutkan bahwa manajemen siap melepas Torres jika ada tawaran yang masuk akal, dan hasil dari penjualan tersebut akan menentukan sejauh mana Barcelona bisa mengakomodasi kebutuhan Lewandowski. Restrukturisasi lini depan ini menjadi prioritas pelatih guna menyongsong musim depan dengan skuad yang lebih ramping namun efektif.
Daya tarik Lewandowski di pasar internasional tetap tidak memudar meskipun usianya terus bertambah. Dalam enam bulan terakhir, klub-klub besar seperti Atletico Madrid dan AC Milan sempat dikaitkan dengan namanya, sementara tawaran menggiurkan dari Arab Saudi terus membayangi. Namun, proyek ambisius dari Amerika Serikat tampaknya menjadi pesaing terkuat dalam memperebutkan tanda tangan sang penyerang musim panas ini.
- Getty Images Sport
Keputusan ada di tangan Lewandowski
"Langkah pertama secara resmi telah diambil dari Amerika Serikat, di mana Chicago Fire telah menyodorkan proposal kontrak dua tahun yang sangat serius bagi Lewandowski," bunyi laporan Diario Sport. Proyek ini dirancang agar ia mendapatkan gaji yang sesuai dengan prestise internasional dan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, yang akan menjadikannya pusat perhatian utama di liga tersebut.
Pembicaraan ini sebenarnya bukan merupakan hal yang mendadak karena "dialog antara pihak Chicago Fire dan perwakilan Lewandowski telah dimulai jauh sebelum pergantian tahun." Intensitas komunikasi ini menunjukkan bahwa ada ketertarikan timbal balik yang cukup kuat, di mana pihak klub MLS tersebut ingin memastikan bahwa mereka adalah prioritas utama jika sang pemain memutuskan untuk meninggalkan Camp Nou.
Ketertarikan ini pun mencapai level manajerial tertinggi saat pada bulan Januari lalu, terjadi pertemuan strategis di London antara agen Robert Lewandowski, Pini Zahavi, dan pemilik Chicago Fire Joe Mansueto. Pertemuan tersebut diyakini membahas detail teknis dan visi klub jangka panjang, memberikan gambaran nyata kepada pihak pemain mengenai peran besar yang akan ia jalani di Chicago.
Kini, bola sepenuhnya berada di tangan Lewandowski untuk menentukan langkah selanjutnya, mengingat Barcelona tetap terbuka untuk mempertahankannya, namun hanya jika ada kesepakatan mengenai peran yang lebih kecil di tim dan penyesuaian gaji yang lebih rendah.
- AFP
Apa selanjutnya?
Sebelum mengambil langkah nyata terkait masa depannya, Lewandowski jelas masih fokus untuk menyelesaikan musim 2025/26 bersama Barca. Tim Catalan saat ini masih berpeluang untuk memenangkan tiga gelar lagi, setelah sebelumnya sukses menjuarai Piala Super Spanyol. Pasukan Hansi Flick kini memuncaki klasemen La Liga dengan 58 poin, unggul satu poin dari Real Madrid. Selain itu, mereka juga telah mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions dan melaju ke semi-final Copa del Rey.
Iklan